Una ley de gravedad para los alimentos - 18/02/2022

No todo lo que sube tiende a bajar. Disculpame, Isaac Newton, que no te siga en esta. Pero la inflación en Argentina no parece conocer la ley de gravedad. Dicen los historiadores que el científico inglés se inspiró para formular su teoría en la caída de una manzana de un árbol. Paradójicamente en nuestro país los alimentos solo parecen ir en una dirección: hacia arriba.

El miércoles te contamos que la inflación en alimentos de enero fue la más alta en 27 meses (desde noviembre de 2019). Ayer el dato fue que la canasta que contempla el gasto en nutrientes básicos para mantener a una familia fuera de la línea de indigencia subió 4,2%, es decir que estuvo por arriba de la inflación general del mes (3,9%). También quedó por arriba del aumento que tuvo el salario mínimo en febrero (3%), por lo que expuso algo que venimos alertando en Infusión: un salario mínimo ($33.000) no alcanza para comprar los alimentos que necesita una familia de dos adultos y dos niños para vivir ($34.334). Si los dos adultos trabajaran y ganaran ambos un salario mínimo ($66.000), tampoco les alcanzaría para sacar a sus hijos de la pobreza ($78.624).

Desde hace tiempo que algunas organizaciones sociales vienen impulsando la creación de una Empresa Nacional de Alimentos para fijar precios de referencia. Ayer también la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el gobierno analiza la medida ya que ayudaría a que las verduras “lleguen de una manera más económica a los hogares” y serviría a combatir la inflación.

Arrancó la audiencia pública por las tarifas eléctricas: no se habló de la segmentación y la Secretaría de Energía insistió con una suba del 20%. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que el compromiso es que las boletas suban menos que los salarios para recomponer el poder adquisitivo. Según cuenta Delfina Torres Cabreros, en la audiencia no se retomó la iniciativa del ENRE de cobrar la tarifa plena a usuarios de los barrios más caros de AMBA. Un informe conjunto de las consultoras PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, y Economía & Energía, de Nicolás Arceo, un alza de tarifas del 20% implicaría un aumento de los subsidios de 0,1 puntos del PBI en 2022. Como la audiencia no es vinculante, el gobierno puede fijar luego una tarifa distinta a la planteada aquí. ¿Será que la Secretaría de Energía también quiere desmarcarse públicamente de un posible aumento mayor que deba imponer el ejecutivo para cumplir con la promesa que le hizo al FMI de que reduciría los subsidios? ¿Se vienen nuevos momentos de tensión al Máximo?

El directorio del FMI sigue con atención la definición con las tarifas y dice que la negociación puede extenderse hasta fin de mes. Por lo que pudo averiguar Alejandro Rebossio , entre los países que integran el grupo de toma de decisiones advierten que el anunciado aumento de luz y gas del 20% resultará insuficiente para bajar los subsidios. También señalan que si la economía crece sólo 2% este año, el Gobierno deberá bajar el gasto total para lograr la meta fiscal del acuerdo con el Fondo.

Esta noticia si le gusta al FMI: el Banco Central sube las tasas. La autoridad monetaria las elevó 2,5 puntos, con lo que los plazos fijos a 30 días tendrán un rendimiento efectivo anual del 50,4%. El objetivo es tener tasas de interés positivas (por arriba de la inflación) tal como fijó en el entendimiento con el Fondo. De esa manera buscan hacer más atractivo que el dinero se quede en los bancos, reducir el circulante y evitar las subas de precio generalizadas. Como contrapartida esto encarecerá los créditos, aunque aclararon que quedarán exceptuados del alza los del programa Ahora 12, los saldos impagos de tarjeta y las líneas de inversión productiva y de capital de trabajo. Lo explica Alejandro Rebossio.

¿Qué hay detrás de la visita de Fernández a Huawei en Beijing y cómo viene la carrera del 5G en Argentina? El Presidente aceptó la invitación del gigante tecnológico chino cuando el Gobierno nacional prepara el lanzamiento de la licitación para el espectro del 5G. En la compañía esperan que Fernández desconozca las presiones de Estados Unidos para desplazarla del negocio en el país, donde opera desde hace dos décadas. En igualdad de condiciones, la empresa china se siente ganadora: es líder absoluto en la carrera global por el 5G, cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Los detalles y la rosca en esta nota de Diego Genoud.

“Wadito”: la reconciliación de Alberto Fernández y Wado de Pedro. El lunes pasado ambos se reunieron a solas. Desde el 15 de septiembre de 2021, cuando De Pedro presentó su renuncia al Ministerio del Interior, no sucedía. Al otro día Alberto lo mencionó por su apodo en diminutivo durante un acto. Pablo Ibáñez se mete en las bambalinas de la Rosada y explica el gesto de distensión en la interna oficial.

Intento de reconciliación en la UCR, pero todavía sin convivencia. Los principales referentes del radicalismo ensayarán hoy un reencuentro en la ciudad de Santa Fe. Tras la fractura del bloque en Diputados, se tratará de un gesto de acercamiento mutuo. Pero todavía no se reunificarán los grupos liderados por Negri y De Loredo, en sociedad con Lousteau. Los recelos y las pujas por cargos los explica Andrés Fidanza.

Convoca a la Ciudad y a la Nación a una audiencia de conciliación para el 10 de marzo por los fondos de coparticipación. Los magistrados de la Corte (que siguen siendo solo cuatro hombres) decidieron citar al ministro de Interior Eduardo de Pedro, por el Gobierno nacional, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es por el reclamo que el Gobierno porteño realiza por la restitución del porcentaje de coparticipación que le retiró el Gobierno nacional tras una protesta de policías bonaerenses, en 2020.

Los magistrados de la Corte (que siguen siendo solo cuatro hombres) decidieron citar al ministro de Interior Eduardo de Pedro, por el Gobierno nacional, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es por el reclamo que el Gobierno porteño realiza por la restitución del porcentaje de coparticipación que le retiró el Gobierno nacional tras una protesta de policías bonaerenses, en 2020. Suspende el fallo que obligaba a Santiago O´Donnell a entregar grabaciones de las entrevistas a Mariano Macri. "Siento un gran alivio y agradezco la Corte por haber tomado un tema tan importante para la libertad de expresión y la defensa de las fuentes periodísticas", sostuvo el periodista tras la decisión del máximo tribunal. El hermano del expresidente había solicitado el material ante la Justicia como diligencia preliminar para poder iniciar luego una demanda civil por daños y perjuicios al autor del libro "Hermano".

Ademys convoca a un paro para el próximo lunes en las escuelas porteñas. El gremio convoca a paro en el inicio de clases, el próximo lunes 21 de febrero. Consideran que no están dadas las condiciones para empezar el ciclo lectivo y piden mejoras salariales.

Fernán Quirós dijo que las cuartas dosis en CABA se aplicarán “a personas con baja respuesta inmune”. Si bien aclaró que la política sanitaria puede variar según la situación epidemiológica, el ministro de Salud porteño sostuvo que el nuevo refuerzo no se dará de manera masiva.

Un policía de civil mató a un joven en Córdoba: ¿gatillo facil, ajuste de cuentas o “exceso de legítima defensa”? El martes un muchacho de 21 años murió en un hospital de Córdoba capital. La fiscal Copello señaló que “la persona que falleció habría recibido 13 disparos. El policía está imputado y va a estar aprehendido hasta que se esclarezca la situación”. El agente Franco Paglino (28) estaba de civil. Lo cuenta nuestro corresponsal cordobés Gustavo Molina.

Hallan en un descampado la riñonera de Betiana Rossi, la mujer buscada desde el 7 de febrero. El elemento fue encontrado por la Policía de la Ciudad. La mujer había sido vista por última vez por las cámaras de seguridad en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Dentro de la riñonera había un celular, el DNI, dos tarjetas SUBE y una botella de alcohol en gel.

Denuncian el desmonte ilegal en islas del Delta del Paraná frente a San Nicolás. El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció en las últimas horas el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, "para generar infraestructura inmobiliaria y turística".

Comenzó el juicio de la "Mega Causa Zona V", que tiene 334 víctimas y 38 acusados por delitos de lesa humanidad. Las audiencias del juicio comenzaron este jueves en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Se analizarán los delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar. Es el proceso de lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense.

España: guerra abierta por el poder en el Partido Popular. Cruce de acusaciones entre la dirección del principal partido opositor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta crisis ya es considerada la más grave de la historia del partido. Todo comenzó luego de que nuestros primos de elDiario.es revelaran en abril de 2020 una compra directa de barbijos realizada por la Comunidad de Madrid a un amigo de la titular del ejecutivo de la Comunidad. La situación desató un conflicto dentro del Partido Popular que fue escalando hasta llegar a la presunta contratación de detectives privados para investigarse entre sí. Ignacio Escolar, director de elDiario.es explica todo en esta columna de opinión.

¿No pasó algo parecido en CABA? También en abril de 2020 el periodista de Perfil Rodis Recalt reveló una adjudicación directa sospechosa del Gobierno de la Ciudad para la compra de barbijos a 3000 pesos cada uno. La beneficiaria era una empresa sin experiencia integrada por un abogado del Grupo Clarín y socio del hermano del Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires Felipe Miguel. Acá Chequeado resume la historia . La similitud es asombrosa. Tanto en España como acá las adjudicaciones no aparecían en los portales de transparencia de los gobiernos locales. Claro que también hay diferencias: en España se vive la crisis más grande de la historia del PP, en Argentina apenas renunciaron dos funcionarios de responsabilidad menor. ¿Vos te acordabas?

Al menos una de cada cuatro mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja. El mayor estudio realizado hasta la fecha y liderado por la OMS señala que la prevalencia real es probablemente mayor, más aún tras la pandemia de Covid, y reclama políticas públicas e inversión de recursos: "Es un desafío de salud pública mundial". Por Marta Borraz

El presidente de México acusó a EEUU de financiar una campaña en su contra. López Obrador señaló que su país vecino financia organismos civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que realizó una investigación conjunta con el portal de noticias Latinus sobre su familia. El mandatario enfatizó que "ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos" de su país y exigió "respetar la soberanía".

