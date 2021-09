Yo no se quién pierde más - 01/09/2021

“Yo no se quien pierde más, aquí en esta despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás”, cantaba un joven Marco Antonio Solís junto a Los Yonic’s en 1992. No se refería al final de la tregua entre el gobierno y la Mesa de Enlace, pero bien podría entonarla cualquiera de los protagonistas de la pelea del momento. Porque el gobierno anunció que prorrogaba el cepo parcial a la exportación vacuna hasta el 31 de octubre y las entidades agrarias cruzaron los tractores. "Vamos a mostrar el malestar que existe en el campo”, aseguró Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales (CRA), en una conferencia de prensa conjunta con la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria. “Seguramente tendremos algo como un cese de comercialización, asambleas y concentraciones, pero lo que queremos manifestar claramente es el error garrafal del Gobierno en mantener este tipo de medidas”, advirtió a 12 días de las PASO dejando en claro que están dispuestos volcar todo su poder de fuego en la previa de las elecciones. La amenaza también puede funcionar como un recordatorio de que los votos estarán más atados a la gestión que a los fuegos de artificio de la campaña.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

No hubo respuesta oficial, pero poco después se conoció que la Dirección General de Aduanas detectó maniobras de cuatro frigoríficos que "falsearon" sus declaraciones para enviar asado, matambre y vacío a China. Así estamos.

Hoy es miércoles y sale una nueva edición de Cuchá Cuchá, el nius de música, sonido y ruidos de Julieta Roffo. En honor a la compañera te propongo que le des play al temardo de los Yonic’s para seguir leyendo este envío o, si preferís una versión más arriba, probá esta la de La Nueva Luna, que seguro la bailaste en la pre-pandemia.

¿Cómo es el proyecto que prepara Alberto para sacarle más jugo (verde) a Vaca Muerta? En pocos días el Presidente tendrá a la firma el texto para el desarrollo de la industria de gas y petróleo que busca revertir el déficit energético, atraer inversores y generar las divisas necesarias que hoy escasean. Sebastián Lacunza adelanta aquí algunos aspectos clave del borrador que ya tiene el visto bueno del secretario de Energía, Darío Martinez; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y la petrolera estatal YPF. Estabilidad fiscal y de derechos de exportaciones por los próximos 20 años; libre uso de una parte de los dólares producto de la exportación; y beneficios para que YPF quede exenta del pago del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono con el fin de que ese ahorro pueda ser usado para pisar el precio del combustible.

El conflicto con Chile: una de campañas. Luego de que el gobierno chileno, preocupado por su baja aprobación en los meses previos a la elección presidencial, decidiera unilateralmente modificar sus límites geográficos avanzando sobre el territorio argentino y vulnerando los tratados vigentes entre las partes, el PRO emitió un comunicado que omite tomar posición y responsabiliza al gobierno por cualquier devenir contrario. “Reniegan de nuestros derechos”, se quejó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá. Como cuenta Pablo Ibáñez, la Cancillería argentina destacó que mientras la oposición chilena cerró filas con Piñera, en Argentina la oposición no acompaña la defensa de los “derechos argentinos”. Hoy Solá participará junto Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, de una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para precisar la posición del Gobierno al respecto.

¿Y si este mes bajamos del 3? Tanto el Gobierno como analistas privados anticipan que la inflación de agosto podría estar debajo de los 3 puntos porcentuales, lo que significaría la primera vez que se baja de esa cifra en diez meses. Sin embargo, ya advierten que no hay garantías de que la tendencia a la baja se mantenga en lo que queda del año.

Tecnológicas: el sector de pleno empleo también tiene sus peros. Si bien es real que el área tiene miles de posiciones vacantes, las empresas aseguran que los perfiles que demandan no son los mismos que se generan masivamente en el país. La cámara del sector prepara un plan para adaptar la actividad a ese gran volumen de programadores junior. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros.

Macri insiste que el rumbo de su gobierno estaba bien. El ex presidente habló en un acto de campaña de la lista "Santa Fe nos Une", que propone a Federico Angelini y Amalia Granata como precandidatos a senadores nacionales, y a Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Faurie para la Cámara de Diputados. "Con la 'macro' no llegamos a tiempo y no pudimos domarla porque revertir tanto desatino en 4 años no fue fácil", reconoció sobre su gestión. Pero lejos de la autocrítica destacó: "ahora nos damos cuenta todos de que ese rumbo estaba bien".

Mindlin se acerca a Kicillof y se suma a la campaña del Frente de Todos en Provincia. El dueño de Pampa Energía participó el último jueves de una recorrida por una central térmica junto a Axel Kicillof y los candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace poco próximo a Macri, Mindlin ahora se para como uno de los empresarios más cercanos al Frente de Todos. Lo cuenta Diego Genoud.

A fines de septiembre le llega el turno a los sub-17 sin factores de riesgo. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que podrán empezar a ser inoculados contra el coronavirus a fines de este mes. En la reunión del Consejo Federal de Salud también se habló sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo pero se aclaró que la decisión se tomará en noviembre.

Cuestión de puntos de vista

Es el Día del Abogado y solamente puedo pensar en él. pic.twitter.com/mny8jvKuHI — Daniela 💚 ☀️ (@SalameEsAmor) 29 de agosto de 2021

El día del abogado en Argentina fue el domingo, pero como no hubo Infusión me pareció justo saludarlxs hoy recuperando este hermoso homenaje viral. Es que la imagen lo tiene todo, incluso al cliente agarrándose la cabeza en el fondo. Espero que la selfie no le haya llegado.

Alerta Dragon ball. Ayer se conoció que Cartoon Network dejará de emitir la serie Dragon Ball Super tras una presentación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en la que advertía por la “violencia simbólica” que aparecía en un capítulo. El tema se hizo tendencia en Twitter, pero como nunca vi Dragon Ball ni pude zambullirme en la polémica, creo que es mejor dejarle la reflexión a la colega María Florencia Alcaraz, que tiene más pensada la cosa.

En 2020 se perdieron 350.000 hectáreas de humedales y el proyecto de ley para su protección sigue frenado. El año pasado se presentó en el Congreso un pedido con 650.000 firmas para que la norma avance, un proyecto unificado obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados. Pero, para ser votado en el recinto, debe pasar por las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y de Presupuesto y Hacienda. Si no se trata este año, perderá el estado parlamentario. Después no se quejen si hay venganza de los carpinchos. Lo cuenta Yanina Rullo, integrante de Periodistas por el Planeta.

Bonus track