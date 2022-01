Yo perder, vos perder. Todo perder - 19/01/2022

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, cantó bellamente Joan Manuel Serrat. Más directo fue el encargado del supermercado chino en el cartel viralizado la semana pasada para transmitir la obligación de usar barbijo para entrar a su local: “por favor entrá con barbijo. Sino yo morir, vos morir, todo morir”. Hay un uso notable de la hipérbole en su planteo, pero no quiero irme por las ramas sin destacar la claridad del mensaje. Esa es una característica que no abunda en la política.

Ayer, en una jornada de alta tensión discursiva entre oficialismo y oposición en relación a la renegociación de la deuda con el FMI, el ministro de Economía Martín Guzmán reconoció en una entrevista con la agencia AFP que “no hay acuerdo perfecto y que nadie quedará contento con lo que se firme”. Alejandro Rebossio fue un poco más allá de las declaraciones y averiguó que el directorio del FMI ayer estuvo analizando la situación argentina. “Descartan un pacto hasta marzo, cuando caen vencimientos impagables, y ven incluso difícil un arreglo sobre la hora”, cuenta.

Mientras eso sucedía en el organismo internacional, el canciller Santiago Cafiero se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, para pedirle que haya “un mensaje de la autoridad política al Tesoro para contar con el apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional”. Lo hizo a sabiendas de que el país norteamericano es el principal accionista del FMI y mayor responsable de que durante el gobierno de Donald Trump se haya aprobado un préstamo que vulneraba las propias reglas de la organización. La respuesta fue que su país apoyaba las negociaciones de la Argentina con el FMI. Sabor a poco.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

"La pandemia macrista fue más costosa que la del Covid-19", planteó Cristina Kirchner a más de 600 kilómetros de allí en una nueva carta contra la oposición por la deuda con el FMI. Comparó los gastos en dólares por pagos al organismo con el dinero destinado a medidas para paliar los efectos de la emergencia sanitaria. Horas antes, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se había encontrado en el comité nacional de la UCR para sentar posición y publicó un comunicado en el que le reclamó al Gobierno “un acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI. Andrés Fidanza cuenta que Gerardo Morales ofició de local, Rodríguez Larreta estuvo presente y Macri por zoom. “Cuando exista una carta de intención con el FMI, su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente. Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”, concluyeron. ¿Hubiera estado muy bien si ellos hacían lo mismo cuando les tocó gobernar y tomaron la deuda sin pasar por el Congreso, nocierto?

La incertidumbre se siente: el dólar blue batió récords y el riesgo país superó los 1.900 puntos. La moneda norteamericana cerró en el mercado ilegal a $211. Se hunden los títulos públicos y las acciones. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

Wado de Pedro y Gómez Alcorta visitaron a Milagro Sala y pidieron “justicia” para la dirigente social detenida hace 6 años. "En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del Tribunal Superior de Juusticia de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno", recordó el ministro del Interior tras el encuentro. Después, como era de esperar, se picó en Twitter. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, “invitó” al ministro del Interior a visitar a “los miles de jujeños y jujeñas víctimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala”. El ministro del Interior le respondió: "Me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador”.

¿Se acabó lo que se daba? Se frenó la fusión de Disney-FOX en Argentina. Las compañías deberán desinvertir y liberar contenidos deportivos incluyendo partidos de River y Boca gratis. La Comisión Nacional de Defensa a la Competencia entendió que la operación "restringe" el acceso al mercado y "perjudica el interés económico general". El organismo puso una serie de condicionamientos hasta tanto se haga efectiva la desinversión. ¿Cuáles son?

Disney deberá transmitir de forma gratuita los considerados "contenidos fundamentales" hasta tanto se haga efectiva la desinversión.

Deberá pasar abiertamente dos partidos de la liga local actualmente trasmitidos por el canal premium de FOX SPORTS, uno de los cuales deberá ser necesariamente River o Boca.

¿Esta resolución te suena de algún lado? Eso quiere decir que sos una lectora o lector de elDiarioAR “desde cemento”. Hace más de un año Diego Genoud ya adelantaba que Alberto Fernández había solicitado avanzar en ese sentido. Mencionaba el pedido de que se transmitieran partidos por canales de aire y que la distribución incluyera los autodenominados “equipos grandes”.

El 21 de febrero vuelven las clases en CABA. Lo confirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Casi tres de cada cuatro testeos de COVID informados ayer fueron positivos. En total se diagnosticaron 120.982 nuevos casos. El Ministerio de Salud también reportó 189 muertes. El total de testeos en el día ascendió a 165.124, con un porcentaje de positividad del 73,26 por ciento. Además hay 2.330 internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 44,5% en el país y del 45% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Por si te preguntan en el ascensor. Ayer se viralizó un diálogo entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con un joven antivacunas. “No tienen toda la información”, le explicó. "Vos sos preparador físico y nosotros estudiamos durante 20 años la estrategia de vacunación" agregó.

Argentina planteará ante Interpol el conflicto con los países que no cumplen con las alertas contra los iraníes. Lo adelantó a elDiarioAR Juan Carlos Hernández, jefe de la Policía Federal y representante de América ante Interpol. Esto ocurre luego de que Mohsen Rezai, un funcionario iraní acusado del atentado a la AMIA, haya estado presente en la asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El consejo ejecutivo de la organización policial se reunirá en febrero en Lyon, Francia. Mientras tanto, la búsqueda de los acusados de ordenar el ataque a la mutual judía en 1994 se prolonga a lo largo de las décadas en un callejón sin salida. La causa no tiene juez titular desde 2020. Lo cuenta Emilia Delfino.

Pagarán por trenes rusos 12% más que el presupuesto original con el argumento de que tendrán mayor mantenimiento. El Gobierno adjudicó a la empresa TMH la compra de 70 formaciones eléctricas por US$ 864 millones para mejorar la frecuencia de las líneas Roca, Sarmiento y San Martín, que aún no está electrificada. En la licitación se preveía la conservación de 24 de ellas por 10 años, pero se incluirá a todas y por 16 años. La francesa Alstom fue descalificada por cuestiones técnicas. Toda la info es de Alejandro Rebossio.

Anuncian paro total de trenes para el jueves.Trabajadores ferroviarios denuncian "discriminación laboral" de la operadora. Entre sus reclamos está la "carencia o ausencia de remuneración por antigüedad" además de la falta de "refrigerio diario, porcentaje por título universitario y terciario y el no reconocimiento de derechos y otros beneficios a los trabajadores". Aquí un detalle de los servicios afectados

Uno de mercados...

Lo que me estoy cagando de risa con esto pic.twitter.com/74oFUSM9dp — Ariel Fernández💉 (@neuronandmedia) 14 de enero de 2022

Los padres de Fernando Báez Sosa fueron a Villa Gesell a dos años de su asesinato. "Buscamos un poco de paz, de consuelo". "Venir los dos acá es levantar un poco de fuerza y estar fortalecidos para que cuando llegue el juicio estemos de pie. No es nada fácil, cada día que pasa es peor…No hay, ni existe día en que deje de llorar a mi hijo. Lo mataron de una manera tan cruel que estar en este lugar, donde estuvo con vida por última vez, es muy fuerte para mi", dijo Graciela Sosa, madre de Fernando, desde Villa Gesell, a dos años del crimen de su hijo.

Pozo de Vargas: denuncian atrasos de dos años en el pago a los peritos arqueólogos que trabajan en el sitio donde la dictadura enterró cadáveres de desaparecidos. Los trabajos en el predio de Tafí Viejo empezaron hace 20 años. Ya fueron identificados 116 cuerpos. Las tareas están a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán y están paralizadas. Los peritos aún no cobraron sus honorarios por trabajos realizados durante el 2020 y todo 2021. Desde el juzgado federal a cargo de la investigación culpan al Consejo de la Magistratura. Por David Correa (desde Tucumán).

Bonus track