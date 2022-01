Hasta el último minuto - 28/01/2022

“Seguimos trabajando” dice la foto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó en su Instagram anoche en pleno partido de la selección masculina de fútbol. En la imagen se lo ve en su despacho, con su computadora portátil, y junto al director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. “El acuerdo está muy cerca”, afirman en estricto off the récord. Pero nadie se anima a decirlo en voz alta obligando a Infusión a usar el nunca bien ponderado potencial. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía “habrían cerrado un entendimiento con el organismo multilateral de crédito” que se anunciaría oficialmente este mediodía y que incluye llegar al déficit fiscal cero en 2025. Esto le permitiría al gobierno actual apretar un poco menos el cinturón en sus últimos años de mandato y evitar, según afirman en la Rosada, una reforma laboral y previsional que iría a contramano de su plataforma electoral. ¿Será suficiente? El staff del FMI se reunirá en Washington esta mañana para evaluar el borrador alcanzado anoche y posteriormente dará un detalle de lo analizado. Comprá pochoclo porque esto no terminó. Aún si hubiera un principio de acuerdo, todavía debería pasar por el Congreso.

¿El blue no tiene Instagram? Aunque Guzmán publique que sigue trabajando, el dólar paralelo continúa su escalada y ayer se negoció a $223. La brecha cambiaria alcanzó el 112,8% respecto del dólar mayorista. En lo que va de enero, subió 15 pesos, un 7,2%

¿Y si no hay acuerdo hoy? Que no panda el cúnico, diría el Chapulín Colorado. Mientras haya negociaciones las cosas no deberían ponerse tan mal. En lo inmediato, el staff del organismo comunicaría al país que debe ponerse al día en forma urgente y ya no le permitiría el uso de recursos del Fondo hasta que se levante el "atraso". Al mes del impago, la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, debería comunicarle el impago al directorio del organismo, donde se encuentran representados todos los países miembros pero donde pesan más Estados Unidos (16,5% de los votos), Japón (6,1%), China (6%), Alemania (5,3%), Francia (4%) y Reino Unido (4%). A las seis semanas, Georgieva debería reclamarle formalmente al país que se ponga al día. A los dos meses, la directora gerenta debería elevar una queja formal al directorio y a los tres, se publicaría que la Argentina deja de recibir cualquier asistencia, incluida la del combate a la pobreza, hasta cancelar su vencimiento. ¿Ahí está el default? Masoooomenos. Técnicamente, con el FMI no se entra en default, como con los bonistas. Uno entra en mora y según el análisis que va haciendo el organismo de la voluntad de pago se define su continuidad o su expulsión (algo que solo ocurrió con la vieja Checoslovaquia). Entre los países que en los últimos tiempos entraron en “atrasos prolongados” está Grecia (menos de seis meses) y Perú (ocho años entre 1985 y 1993). Los demás países mencionados por Alejandro Rebossio en esta nota son de los que aprendés en Geografía pero que la mayoría no vuelve a escuchar más en la vida cotidiana.

Que no panda el cúnico, diría el Chapulín Colorado. Mientras haya negociaciones las cosas no deberían ponerse tan mal. En lo inmediato, el staff del organismo comunicaría al país que debe ponerse al día en forma urgente y ya no le permitiría el uso de recursos del Fondo hasta que se levante el "atraso". Al mes del impago, la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, debería comunicarle el impago al directorio del organismo, donde se encuentran representados todos los países miembros pero donde pesan más Estados Unidos (16,5% de los votos), Japón (6,1%), China (6%), Alemania (5,3%), Francia (4%) y Reino Unido (4%). A las seis semanas, Georgieva debería reclamarle formalmente al país que se ponga al día. A los dos meses, la directora gerenta debería elevar una queja formal al directorio y a los tres, se publicaría que la Argentina deja de recibir cualquier asistencia, incluida la del combate a la pobreza, hasta cancelar su vencimiento. ¿Ahí está el default? Masoooomenos. Técnicamente, con el FMI no se entra en default, como con los bonistas. Uno entra en mora y según el análisis que va haciendo el organismo de la voluntad de pago se define su continuidad o su expulsión (algo que solo ocurrió con la vieja Checoslovaquia). Entre los países que en los últimos tiempos entraron en “atrasos prolongados” está Grecia (menos de seis meses) y Perú (ocho años entre 1985 y 1993). Los demás países mencionados por Alejandro Rebossio en esta nota son de los que aprendés en Geografía pero que la mayoría no vuelve a escuchar más en la vida cotidiana. Los que no quieren el acuerdo: organizaciones sociales marcharon contra el FMI. Con la consigna “Ni un dólar más para el FMI”, grupos como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Libres del Sur convocaron a manifestarse desde el emblemático Obelisco hasta la Plaza de Mayo, donde se emplaza la sede del Gobierno y del Ministerio de Economía.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

¿Un botón rojo en caso de emergencia? El Gobierno busca un auxilio de China para subir las reservas. Alberto Fernández viaja la semana que viene al gigante asiático y, según adelanta Diego Genoud, pretende ampliar el swap (intercambio) de yuanes a dólares para aliviar la urgencia del Banco Central y aumentar la cantidad de reservas en la moneda estadounidense. Los críticos de la operación dicen que es un truco contable y sólo muestra la fragilidad del gobierno.

La primera y la última oportunidad de Patricia Bullrich. De gira por la costa atlántica, la presidenta del PRO predica en contra de los “tibios” de Juntos por el Cambio. Se reúne con el círculo rojo en Punta del Este y busca activar en los items en los que Larreta le saca ventaja: recursos, armadores y despliegue territorial. Lo cuenta Andrés Fidanza

¿Las sesiones extraordinarias se deberían escribir en singular? En los próximos días tanto Diputados como el Senado iniciarán el proceso de conformación de las comisiones temáticas para las sesiones extraordinarias, y recién podría haber votaciones hacia mediados de febrero. La idea es que, más allá de las reuniones de trabajo, cada Cámara se reúna una sola vez en el recinto para votar. El proyecto de nueva composición del órgano judicial está en el Senado, donde el oficialismo cuenta con el número de votos. En Diputados, el FdT está obligado a negociar con la oposición, que reclama más temas que los enviados sobre salud, ambiente y desarrollo económico. Lo explica Mauricio Caminos.

Reportan 334 muertos con coronavirus: la cifra más alta de los últimos cinco meses. Se realizaron 131.582 testeos con 77.729 casos contagios, lo que arroja una tasa de positividad del 59,07%. Son 2.836 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva. Los contagios comenzaron a ceder y se espera que la próxima semana comience a notarse una merma en la cantidad de muertes diarias.

La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó a 86 millones de personas en 2021. Esto significa que en un año aumentó en cinco millones la cantidad de personas que pasan hambre. La cifra equivale al 13,8% de la población, una proporción similar a la que había hace 27 años.

Próceres de la historia ft El Marginal

La Scaloneta no se detiene. El equipo dirigido por Walter Samuel (Scaloni está con covid) superó por 2-1 a Chile y complicó sus chances mudialistas. Los goles los hicieron Ángel Di María y Lautaro Martínez. La Albiceleste mantiene un invicto de 28 partidos.

Continúa el juicio a Juan Darthés, denunciado por abuso sexual. Thelma Fardin, su principal denunciante, espera "pronto" tener una respuesta de la Justicia para dar un "cierre" al episodio. El caso es histórico: por primera vez la justicia de tres países trabaja, de manera conjunta, por una denuncia de abuso sexual. La de Nicaragua, donde ocurrió el abuso; la Argentina, donde residen las víctimas; y la de Brasil; adonde buscó refugiarse el abusador tratando de evitar la extradición.

"Si esto sigue así, en dos años nos quedamos sin pescados”, dicen las domadoras del Paraná, integrantes de una cooperativa de mujeres que vive de la pesca artesanal, uno de los eslabones más delicados de la emergencia hídrica que afecta a siete provincias argentinas, entre ellas las del Litoral. Lo cuenta Carina Bazzoni en una nota que forma parte de la serie “Territorios y Resistencias”, una investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina.

Solo 17 mujeres dirigen gobiernos en el mundo. La cifra incluye a Xiomara Castro, quien fue investida ayer como nueva presidenta de Honduras. Representan el 9% de las jefaturas de Estado a nivel global.

Bonus track