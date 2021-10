Cada vez más nadies - 01/10/2021

Bajó el número de pobres, pero aumentó la cantidad de personas que no tienen para comer. La reactivación post-pandemia se empieza a sentir levemente, pero falla donde más se necesita. El informe sobre la incidencia de pobreza publicado ayer por el INDEC muestra que uno de cada seis menores de 14 años es indigente (16,6%), casi un punto porcentual más que la última medición de marzo de 2021. Son chicxs en pleno crecimiento, en su momento de máxima necesidad. Son platos que solo pueden verse medio vacíos.

Ayer se conoció también el índice del salarios. Hasta julio 2021, los trabajadores no registrados habían acumulado un incremento interanual del orden del 37,4%, eso es 12,4 puntos porcentuales por debajo del promedio del sector registrado y 14,4 puntos por debajo de la inflación acumulada en el mismo período. Para los informales, sin embargo, sigue sin haber anuncio post-paso.

En La containera, el predio de la villa 31 donde se habían instalado precariamente unas 100 familias en déficit habitacional, estaban los dos sectores recién mencionados: chicxs con necesidades básicas insatisfechas y trabajadores informales. Ayer fueron desalojados violentamente por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Destruyeron el único inodoro que teníamos, que a mí mamá le costó un montón de plata. Que nos den una casa si quieren que estemos bien”, resumió una nena desalojada ante las cámaras de Crónica TV. Ahí es donde salen los nadies que describió Eduardo Galeano en 1940: los que valen menos que la bala que los mata. Y los que son cada vez más.

Otra vez juntos. Alberto volvió a mostrarse con Cristina y pidió "terminar con la división" en el país. A dos semanas de la interna abierta entre el presidente y la vice, ambos se juntaron en la presentación del proyecto agroindustrial en Casa Rosada. Estuvieron también dos de los funcionarios que llegaron tras la crisis: el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El proyecto que presentaron busca aumentar el ingreso de divisas y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Como cuenta Alejandro Rebossio, esto debe leerse como un paso más en la reconciliación con el campo

Julián Dominguez: el ministro empoderado de un gobierno débil que busca la alianza con el agronegocio. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner dieron el aval a su ingreso al Gabinete. En los diez días que van desde desde su asunción, firmó la reapertura de las exportaciones de carne a China y activó la presentación de la ley de beneficios impositivos que quería el sector agroindustrial. Una apuesta urgente para un gobierno sediento de dólares, según la mirada de Diego Genoud.

Ir o no ir por el puesto de Massa en Diputados, el debate hamleteano de Juntos por el Cambio. Carrió, Bullrich y una radicalizada María Eugenia Vidal pretenden que JxC acceda a la presidencia de la Cámara de Diputados, en caso de que la coalición se consolide como primera minoría. Ritondo, Negri y Monzó, en contra. Por debajo de esa controversia potencial, subyace una más inevitable al interior de JxC: el tironeo por la presidencia del interbloque opositor. Y otra mamushka más: la puja por la conducción de los bloques de la UCR y el PRO. Lo analiza Andrés Fidanza.

Bienvenido a la nueva normalidad. A última hora el gobierno difundió el nuevo decreto que actualiza las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. El tapabocas "no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano" y sí lo seguirá siendo "en lugares cerrados". Volverán a autorizarse diferentes actividades que hasta el momento permanecían prohibidas, como los boliches y los viajes de egresados y de jubilados, entre otros. A partir del 1 de noviembre se restablece el ingreso al país de turismo extranjero. Aquí los puntos más importantes.

Ah, pero CABA. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, mencionó que las nuevas medidas debieron ser "más organizadas, con más tiempo por delante, con más etapas y más previsibilidad para la gente". Por eso adelantó que la Ciudad no seguiría todos los lineamientos. “La pandemia todavía no pasó y no queremos dar la señal de que podemos bajar la guardia", agregó.

Con la vacuna te vengo a ver… El gobierno confirmó ayer el regreso del público a las canchas.Todos los mayores de 18 años deberán tener al menos una dosis de "cualquier vacuna" contra el coronavirus para poder asistir. Habrá un aforo máximo de un 50%. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, participó del anuncio 48 hs después de ser intervenida por apendicitis aguda. Menos reposo post operatorio que Pampita después de parir.

Devuelven 1,3 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia por errores en el etiquetado de los envases Así lo indicó el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) con el que la Argentina tiene el acuerdo para la provisión de las vacunas. Se trataba de dosis del componente 2 que habían arribado al país entre el 12 y el 17 de septiembre. Las vacunas en cuestión estaban en el depósito de Andreani -la empresa encargada de la logística para la distribución- y separadas como "pendientes", algo que se hace hasta la aprobación para su uso y distribución en todo el país.

Smells like 2001 spirit. Un diputado del Frente de Todos propuso “nacionalizar los depósitos y cambiar la política financiera vigente desde la dictadura militar”. José Luis Martiarena, legislador por Jujuy, señaló que se debería “cambiar la política financiera neoliberal de Martínez de Hoz, nacionalizar los depósitos bancarios para recuperar el crédito para la reactivación económica”. El bloque de Diputados del Frente de Todos manifestó su desacuerdo en Twitter.

Otros 22 años de carcel al líder de "Los Monos". El Tribunal a cargo del debate encontró a Cantero responsable de siete de los diez ataques que se cometieron hace tres años en Rosario. Tiene 32 años y ya acumulaba penas por 62 años de prisión.

La historia detrás de la feroz interna de Independiente: una escalada anunciada que estalló a los tiros y en plena calle. El hasta ahora sector oficial, de antiguos lazos con el histórico jefe Bebote, pierde poder ante Loquillo Rodríguez, que consiguió 400 nuevos carnets para su facción. Viejas rivalidades y alineamientos políticos, que sacudieron esta semana el centro de Avellaneda. Por Alejandro Marinelli.

Dos stents para Mirtha. La conductora de 94 años se sintió mal durante el día y su médico personal decidió internarla en el Mater Dei. Le detectaron una "obstrucción coronaria".

Charly cumple 70 y se festeja todo el mes. Durante todo octubre se podrá disfrutar de distintos ciclos que incluirán muestras fotográficas, acciones musicales y presentaciones literarias, entre otras. Aquí toda la información.

Bonus track: Uruguayismos

“Un cerro Chato, un arroyo Seco, una cárcel que se llama Libertad: éste es el país de las paradojas”, reflexionaba Eduardo Galeano sobre Uruguay en una columna del semanario Brecha de 1987. La cita viene a cuento del cementerio de canelones que contamos en la Infusión de ayer y es un obsequio para la comunidad de nuestra querida compañera charrúa Cecilia Becaria. ¡Vamo arriba, gurisa!