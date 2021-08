Votos, no balas - 27/08/2021

No se puede arrancar por otra cosa. El diputado provincial Miguel Arias, quien llegó a la legislatura correntina en 2019 como candidato del Frente de Todos, fue herido anoche con un arma de fuego calibre 22 mientras participaba de un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa. El legislador fue intervenido anoche y “salió estable”, pero su situación es “delicada”. El victimario logró escapar. El gobernador Gustavo Valdés, que este domingo buscará la reelección, repudió el hecho y dijo que todo el gobierno está trabajando para esclarecer el hecho. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió que se castigue a los responsables. La violencia política no puede quedar impune.

¿Qué se esperaba para las elecciones en Corrientes? El Gobernador radical Gustavo Valdés, integrante de la alianza ECO, estaba listo para quedarse con una cómoda reelección. El resultado incluso pretendía ser capitalizado por Horacio Rodriguez Larreta y la UCR, cuya cúpula tenía agendado estar presente en los festejos. Es temprano para saber aún si el atentado modifique en algo este escenario.

Quien dijo siete, ahora dice ocho. El ministro de Economía, Martín Guzmán, elevó el pronóstico de crecimiento de 7 a 8 puntos porcentuales del PBI. Lo hizo durante su exposición en el cierre en el Consejo de las Americas, el encuentro anual que reúne a las empresas de EEUU con intereses en el país. Como cuenta Alejandro Rebossio, casi ninguna figura política quiso perderse la oportunidad de mostrar sus cartas ante el poder económico norteamericano. Por la plataforma virtual pasaron el alcalde porteño Horacio Rodriguez Larreta; el Jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, entre otros. Tuvieron sus minutos también los precandidatos de Juntos por el Cambio en las próximas PASO Facundo Manes y María Eugenia Vidal, quien al parecer se quedó con premio grieta por el tono confrontativo de su discurso.

Nunca más a la deuda insostenible. Antes de levantar la proyección de crecimiento de la economía argentina, el ministro Guzmán había pasado por el Congreso para presentarse ante la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa. Allí responsabilizó por la situación actual al gobierno anterior que agregó 100.000 millones de dólares en moneda extranjera a la deuda. El ministro dijo que hay que buscar condiciones para que “nunca más en la Argentina padezcamos endeudamientos insostenibles”.

A PASO lento. En la Justicia anticipan que la noche de las PASO puede haber un escrutinio "lento". Según cuenta aquí Pablo Ibáñez, los responsables abren el paraguas por los tiempos que agregan los protocolos en pandemia. La "elección cuidada" implicó pasar de 14 mil a 18 mil los lugares de votación (por las dudas verificá que no hayan cambiado el tuyo). Además, para liberar a las personas de riesgo por la amenaza de COVID se redefinió que el rango etario de las autoridades de mesa quedara entre 22 y 50 años, de modo que el 40% de las autoridades que participarán serán nuevas, sin experiencia en otras elecciones.

La clandes de Olivos: Alberto ofreció una “reparación” antes de ser imputado. El fiscal federal Ramiro González formalizó este jueves en un breve dictamen que el Presidente está siendo investigado y que debe ser notificado para que presente un defensor. Minutos antes el mandatario se había presentado por derecho propio y sin abogado proponiendo como reparación económica donar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán. Todo el detalle en la nota de Emilia Delfino.

No tan rápido, Paolo. La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso especial para que la Justicia revoque el sobreseimiento firme del presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la causa de los cuadernos. El mandamás de la multinacional ítalo-argentina había sido sobreseído el martes 10 por pagos ilegales a un exfuncionario de Fernández de Kirchner. La UIF también cuestiona que la justicia solo haya procesado por el delito a una de las partes, en referencia al ex funcionario, Roberto Baratta, que está acusado de recibir los sobres. Acá también clarifica Emilia Delfino.

Escrachada y suspendida. Luego de que se viralizara un video de la profesora de Historia Laura Radetich increpando a un estudiante durante una discusión política en el aula, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) decidió suspender a la docente y abrir una investigación.

“Acto político sin contenido sindical”. El ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina negó ante el juez haber participado de una actividad sindical el lunes violando la prohibición que le impuso la justicia federal. "Se trató de un acto político, sin contenido sindical, ya que la sede de la UOCRA no está más en ese lugar", se defendió el acusado que fue filmado y fotografiado en el acto. Como contó elDiarioAR, Medina esa noche había dicho que su responsabilidad “es luchar cada vez más para buscar la liberación de los trabajadores constructores”. Y antes de concluir preguntó: "¿Quieren que siga manejando el timón del barco o no?". Cualquier semejanza con un acto sindical es mera coincidencia. Ah, ayer también se conoció un video en el que unas personas enmascaradas amenazan a funcionarios judiciales para que no castiguen al presunto ex sindicalista. Desde el sector de Medina sospechan que el video fue grabado por una facción opositora con el objetivo de perjudicarlo.

mañana vuelvo a hacer show en Cutral - Có la ciudad donde tienen al Cristo saliendo a achicar un mano a mano pic.twitter.com/S1tQEvBcNk — Lucas Lauriente (@lucaslauriente) 25 de agosto de 2021

Debo reconocer que este tuit me agarró escroleando desprevenido y me hizo llorar. Dudé en ponerlo porque supone competencias futbolísticas que lxs infusionistas no tienen por qué tener. Pero luego me di cuenta que podía explicar que “el achique” se refiere al momento en que en un partido de fútbol el arquero queda solo frente al delantero rival y se le arrima tratando de cerrarle el ángulo de tiro. Esa jugada, por cierto, también es conocida como “la de Dios”. Como Manuelita, nunca supe bien por qué. Pero acá lo explica el ex arquero de Boca y Gimnasia La Plata, Hugo Gatti, quien además también dice que la inventó él.

Promueven la gordofobia y fueron imputados por publicidad engañosa. Las compañías Satial y Vientre fueron imputados por la Secretaría de Comercio acusados de hacer publicidad engañosa para vender sus suplementos dietarios. Durante la cuarentena triplicaron sus ventas, tal como cuenta Julieta Roffo. Los laboratorios que fabrican esos productos enfrentan multas de hasta 5 millones de pesos. Marcelo Tinelli, Guillermo Andino y Luciana Salazar, algunos de los famosos que hablan de sus beneficios.

La rama afgana del Estado Islámico reivindicó los ataques en Kabul. El autodenominado Estado Islámico de Khorasán afirmó que uno de sus soldados logró lanzar el ataque después de pasar inadvertido a través de los controles de seguridad "de las fuerzas estadounidenses y de la milicia talibán alrededor de la capital, Kabul". Autoridades afganas cifraron en 72 los civiles muertos, a los que se sumarían unos 13 soldados estadounidenses que custodiaban el aeropuerto.

