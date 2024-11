Clases de grandes maestros: tres libros para volver a Borges, la literatura argentina y clásicos del teatro universal

Editoriales bien diversas y grandes maestros. Por estos días llegaron a las librerías tres publicaciones notables en las que algunos sellos decidieron recuperar clases magistrales dictadas en distintos ámbitos sobre la obra de Jorge Luis Borges, sobre grandes clásicos del teatro universal y sobre literatura argentina. Por un lado, salió este mes Borges por Piglia (Eterna Cadencia Editora), donde se reúnen las clases televisadas que brindó el escritor y crítico en 2013 alrededor de la figura del autor de El Aleph. Poco antes, había salido Tres clases (Blatt & Ríos), de Alejandro Tantanian, con una serie de exposiciones que el dramaturgo brindó de manera virtual durante la pandemia sobre algunas obras de William Shakespeare, Tennessee Williams y Bertolt Brecht. Ocurrió poco después del lanzamiento de Curso de literatura argentina (Sudamericana), un compilado de una serie de clases que brindó el propio Borges a estudiantes de la Universidad de Michigan, en 1976.

A continuación, un repaso por cada uno de estos libros.

1. Borges por Piglia, de Ricardo Piglia. El año había comenzado con una serie de libros que retoman desde distintos ángulos la figura de Ricardo Piglia (una biografía, una serie de entrevistas y una compilación con los prólogos que escribió para una colección de libros que seleccionó) y cierra ahora con esta publicación extraordinaria que reúne las clases que el escritor y crítico dio por la Televisión Pública en 2013 sobre la obra y la figura de Jorge Luis Borges.

Borges por Piglia (Eterna Cadencia, 2024) es la compilación de aquellas exposiciones televisadas que Piglia brindó en la emisora pública un año después del ciclo Escenas de la novela argentina, un programa que tuvo un formato similar. A partir de un riguroso trabajo de la editora Daniela Portas, que trabajó junto al escritor durante muchos años, la publicación reproduce no solo lo que se dijo en ese curso sobre Borges sino la voz y la cadencia de un expositor magistral.

“Ricardo Piglia se propuso trasladar la dinámica de un curso universitario a la televisión. Cada clase está seguida de la reproducción tanto del diálogo con figuras clave de la escena cultural que tenía lugar al final de la exposición como de la discusión abierta con el público. La primera se titula ¿Qué es un buen escritor? y en la conversación participan Paola Cortés Rocca y María Pía López; la segunda, La memoria, y allí intervienen Marcos Herrera y Germán Maggiori; la tercera, La biblioteca, tema que convoca a Mario Ortiz y Luis Sagasti; y la cuarta, Política y literatura, que culmina con un intercambio imperdible con Horacio González y Javier Trímboli”, informó la editorial Eterna Cadencia sobre esta publicación.

Además de la reproducción de las cuatro clases, el libro trae como anexo una entrevista inédita que el propio Piglia le hizo a Borges, un epílogo del crítico cultural Edgardo Dieleke, las anotaciones que el crítico le hizo a los guiones del ciclo y los programas de los seminarios que dictó sobre Borges en las universidades de Buenos Aires y Princeton.

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia, salió por Eterna Cadencia Editora.

2. Tres clases, de Alejandro Tantanian. El sello Blatt & Ríos lanzó en septiembre este libro que reúne una serie de clases dictadas por Alejandro Tantanian en 2021 de manera virtual, bajo los siguientes títulos: Una lectura de Hamlet. Tres clases teóricas; La bondad de los extraños. Tres clases teóricas sobre Tennessee Williams; y Una mirada desde el teatro a la obra musical de Bertolt Brecht.

En cada entrega, Tantanian, que es una de las figuras más destacadas del teatro argentino, ofrece por un lado una lectura más o menos ordenada de estos textos emblemáticos y, por el otro, repone contextos, ayuda a pensar la actualidad de esas obras, suma lecturas complementarias.

Manteniendo el espíritu de la oralidad de las clases, aunque con pequeños cambios para esta versión escrita, cada entrega repone el fervor de aquellos encuentros virtuales y da cuenta de la lectura de alguien que conoce como nadie los materiales por los que transita. Profundo, pedagógico, gracioso, agudo, enriquecedor, el libro puede ser una buena guía para quienes quieran entrar en el universo teatral por esta serie de autores clásicos y también una buena herramienta para quienes ya conozcan las obras y tengan ganas de volver a ellas de la mano de un lector de lujo.

Tres clases, de Alejandro Tantanian, salió por el sello Blatt & Ríos.

3. Curso de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976, de Jorge Luis Borges. “Quiero advertirles que no pienso enseñarles literatura argentina porque esas cosas no se enseñan. Yo he sido profesor de Literatura Inglesa y Americana durante unos veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y me di cuenta de que era absurdo enseñar literatura. Creo que lo que uno puede enseñar es el goce de ciertos libros, el hábito de ciertos libros y que un profesor no tiene derecho a imponer sus opiniones”. Con esas palabras se presentó, a comienzos de 1976, Jorge Luis Borges ante un pequeño auditorio de estudiantes de un centro especializado en Literatura Hispánica de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Un grupo reducido que tuvo el privilegio de escuchar, a lo largo de diez encuentros, al mítico escritor hablando de Domingo Faustino Sarmiento, de Hilario Ascasubi, del Martín Fierro de José Hernández, de Almafuerte, del modernismo en Leopoldo Lugones, de Paul Groussac y Ricardo Güiraldes.

Aquellas atípicas clases, especialmente preparadas por el autor de Ficciones para esa ocasión, quedaron registradas en casetes que permanecieron guardados por más de cuarenta años y, gracias al trabajo de rescate y transcripción realizado por el investigador argentino Nicolás Helft, salieron a la luz y se convirtieron en un extraordinario libro que acaba publicó la editorial Sudamericana bajo el título Curso de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976.

Tal como relata Helft en el prólogo del libro, Borges llegó a Michigan acompañado por María Kodama el 2 de enero de 1976 invitado por Donald Yates, uno de sus primeros traductores al inglés. Por entonces Yates era profesor de la universidad estadounidense y se había hecho admirador del escritor luego de leer algunos de sus cuentos en 1954 cuando estudiaba Literatura Hispánica.

Curso de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976, de Jorge Luis Borges, salió por Sudamericana. Más información, en este enlace.

