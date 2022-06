Ocho grandes documentales de la primera mitad de 2022 para mirar por streaming

Hay notables producciones nacionales y también miniseries y largometrajes internacionales que ya pueden contarse entre lo mejor del año.

Cinco series en clave de comedia para mirar por streaming: porno por dos, cómicos en crisis y un asesino particular

Saber más

La oferta de documentales durante la primera mitad de 2022 fue variada y sobre todo muy sorprendente. Desde historias de deportistas destacados hasta los delitos más espeluznantes de una figura saliente de la televisión británica, pasando por hitos de la historia de la música y casos policiales resonantes, el rubro ofreció mucho material y muy notable.

A continuación, un repaso por grandes series, miniseries y largometrajes documentales que llegaron al streaming durante los primeros seis meses del año.

1. El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas (Netflix). Producida por Vanessa Ragone y dirigida por Alejandro Hartmann –la misma dupla y equipo de la miniserie Carmel: ¿quién mató a María Marta?, también disponible en Netflix– El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas es una película documental hecha en la Argentina que tuvo su estreno durante la última edición del Festival de cine independiente de Buenos Aires (BAFICI) y luego llegó al streaming.

Con decenas de entrevistas, una narración clásica y a la vez un interés bien concreto por recordar detalles de una época muy particular, el largometraje intenta desentrañar uno de los casos más resonantes de la historia reciente en el país: el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas mientras cubría la temporada de verano en la ciudad de Pinamar, en 1997.

A lo largo de todo el relato, los testimonios de dirigentes políticos, de periodistas y figuras de aquel momento ayudan y orientan a los espectadores, mientras se describe, con información y claridad, a los personajes centrales de la historia, entre quienes se encuentra el empresario Alfredo Yabrán, reticente a las cámaras y a que se supiera de él, hasta que fue retratado por el fotógrafo un año antes del crimen mientras caminaba por la playa con su esposa.

El largometraje El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas está disponible en Netflix.

2. Me llaman Magic (Apple TV +). La plataforma Apple TV+ lanzó este año este documental deslumbrante repartido en cuatro entregas sobre Earvin Magic Johnson, héroe del básquet de los Estados Unidos y uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.

Con entrevistas íntimas realizadas con el protagonista como hilo conductor del relato, la serie documental repasa sus logros, sus grandes conquistas y también las dificultades que atravesó desde sus inicios como deportista juvenil hasta brillar en la NBA en los '80 y parte de los '90.

Me llaman Magic cuenta, además, con varios testimonios de personas que suelen no hablar en público (participa toda su familia, incluidos su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanas) y también aparecen compañeros de los Lakers, ex presidentes de los Estados Unidos, celebridades fanáticas del basquetbolista y, por supuesto, sus grandes enemigos íntimos, o aquellos jugadores que en algún momento fueron parte de equipos rivales (sí, Michael Jordan por supuesto que está y por supuesto que no se ríe ni un segundo).

Como ocurría en The Last Dance, la serie documental estrenada en 2020 por Netflix que relata la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls con Jordan al frente del equipo, además de recopilar los episodios más salientes de la vida deportiva de su protagonista, Me llaman Magic también propone un retrato de época. Los espectadores entonces, además de revivir grandes jugadas y escenas muy duras de la vida de Johnson –relatadas siempre por él y por los suyos– podrán asistir también a la construcción de un ídolo de masas en un mundo todavía un poco analógico.

Los cuatro episodios de la miniserie documental Me llaman Magic están disponibles en la plataforma de Apple TV+.

3. María Luisa Bemberg: El eco de mi voz (Star +). “Casi diría que es un camino político-artístico. Hay algo que tiene que ver con sus compromisos, su posición ideológica con respecto a la posición de la mujer, y también su encuentro con el cine, el nacimiento de esa pasión”. Así definió el director Alejandro Maci su documental María Luisa Bemberg. El eco de mi voz durante una entrevista que le hicieron en el Festival de Cine de Mar del Plata (se puede ver por acá), a propósito del estreno del largometraje, que este año llegó primero a los cines y luego al streaming al cumplirse el centenario del nacimiento de la cineasta argentina.

La película es hermosa en su simpleza y emotiva, pero no estridente. Llena de archivos, de testimonios de la cineasta en apariciones televisivas, de sus declaraciones notables y también de una suerte de recorrido por su obra en la mirada de quienes la conocieron –y hasta de quienes la odiaban, como el censor Miguel Paulino Tato–, el documental es al mismo tiempo un homenaje y un recordatorio.

Porque ella insistió, porque ella estuvo antes y porque se destacó con una obra única y a la vez muy popular, el eco de la voz implacable, pionera, precursora de La Bemberg, tal como se la conoció, está en muchas de las manifestaciones públicas que se pueden encontrar en la actualidad.

De hecho, uno de los impactos más profundos de la película, está en el hecho de ver a la cineasta pronunciar términos como “patriarcado” o “machismo” con la naturalidad de quien los menciona hoy, pero en una época en la que no era frecuente escucharlos, por ejemplo, en los programas de televisión más populares.

Maci, un hombre cercano a la directora que trabajó en la adaptación de un cuento que finalmente él llevó al cine cuando María Luisa Bemberg murió, propone un documental donde hay acción y también reflexión. Una reverberación, entonces, a cien años de su nacimiento y un rescate que hace justicia para una de las figuras centrales del cine argentino.

El largometraje María Luisa Bemberg. El eco de mi voz, de Alejandro Maci, se puede ver por la plataforma de streaming Star+.

4. Summer of Soul (Apple TV +). Este documental explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969, del que participaron, entre otros, Stevie Wonder, Nina Simone, B. B. King, The Staple Singers y los Chambers Brothers a pocos meses del asesinato de Martin Luther King.

Se trata de un hito musical que rindió homenaje a la cultura afroamericana y que se mantuvo casi oculto: las 40 horas de grabaciones de estos recitales estuvieron más de cinco décadas archivadas en un sótano. Hasta que el músico y director Ahmir Khalib Thompson, conocido como Questlove, decidió rescatar el material.

The Summer of Soul se estrenó, con gran recepción de la crítica, en 2021 durante el prestigioso Festival de Cine de Sundance. En la última edición de los premios Oscar ganó en la categoría Mejor documental y llegó en simultáneo al streaming.

The Summer of Soul está disponible en Apple TV +.

5. Jimmy Savile, una historia de terror británica. ¿Dónde estás, monstruo? Lo dice el protagonista de esta historia, que es un monstruo como se verá a lo largo del documental, con desfachatez, con arrogancia frente a una cámara, como pasó gran parte de su vida. Pero en ese entonces Jimmy Savile se refiere a uno legendario, el del Lago Ness. Sin embargo, vista desde ahora la pregunta cobra otro sentido, deja traslucir otra capa, expone su propio abismo.

Jimmy Savile, una historia de terror británica es una serie documental de dos episodios disponible desde este año en Netflix. Cuenta la historia de uno de los personajes del mundo del espectáculo británico más famosos y más monstruosos de todos los tiempos.

Una de esas figuras que siempre estuvieron ahí: al principio como presentador de bandas musicales, después como conductor de uno de los programas más populares de la BBC y más adelante como una estrella omnipresente, capaz de conversar con los Rolling Stones, los Beatles, el papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher, Lady Di o el príncipe Carlos.

Sin embargo, o tal vez justamente por estar siempre en ese primerísimo primer plano, como un elefante evidente en una habitación de la que nadie se hizo cargo, a lo largo de las décadas se las ingenió para ocultar varios crímenes atroces, entre los que se encuentran la violación, el abuso y la pederastía.

Lo que logra el documental, plagado de testimonios, de imágenes del propio Savile y de archivos, es reconstruir cómo el conductor consiguió vivir impune, protegido por la fama y por el poder mientras cometía esos delitos aberrantes. Y también cómo un sistema sofisticado de complicidades y silencios recién permitió que las más de 400 denuncias en su contra salieran a la luz a partir de su muerte, en 2011.

Los dos capítulos de Jimmy Savile, una historia de terror británica están disponibles en Netflix.

6. Bilardo: el doctor del fútbol (HBO Max). “Yo no soy un hombre”, dice Carlos Bilardo. Y se enreda, intenta acomodar la frase, vuelve: “Yo no soy un hombre que busca revancha. Por eso quédese tranquilo”. Le habla a Raúl Alfonsín, el presidente que poco antes desconfiaba de él y hasta había pedido su cabeza. Un tipo que ahora lo mira con la alegría del triunfo, un amigo –impensado– del campeón. Bilardo se vuelve a enredar, pero sigue: “Intentamos inculcar a estos chicos jóvenes que en la vida no existe la revancha”.

La escena tiene lugar poco después de que la Selección argentina se coronara campeona mundial y es parte de la serie Bilardo, el doctor del fútbol que estrenó en marzo HBO Max y es una de las producciones argentinas más destacadas del año.

El documental ofrece un recorrido por algunos momentos de su vida y de su obra (incluye imágenes hermosas de sus planteos tácticos insólitos, sus pizarras llenas de flechas, sus famosos videos –a los que él llama, entrañable, videotapes–, sus exigencias insólitas a los jugadores y, la mejor parte: un baile alucinante en el que se menea al ritmo de una cumbia y logra sorprender a todos los que saben que nunca fue un tipo efusivo).

Un paseo encantador, arbitrario, lleno de anécdotas. Un montón de fragmentos para mostrar a un personaje que se trasluce, justamente, en esas fracciones, siempre alejadas de la grandilocuencia. Porque cuanto más extraordinaria es la victoria (un Mundial, sin ir más lejos), más pequeño se hace Bilardo: los jugadores que brindan su testimonio en los cuatro episodios de la serie documental lo describen sentado en un rincón del vestuario de México ‘86 después de la final pensando en los dos cabezazos que su equipo se comió adentro del área; su esposa, Gloria, recuerda que a minutos de ese título histórico Bilardo ya no tenía más su medalla.

Los cuatro episodios de Bilardo: el doctor del fútbol están disponibles en HBO Max.

7. Lucy and Desi (Amazon Prime). En los últimos meses aparecieron grandes excusas para revisar la historia de una de las grandes parejas del mundo del espectáculo: la de Lucille Ball, la pionera de la comedia televisiva en los Estados Unidos con su mítico I Love Lucy, y su esposo y productor del ciclo, el actor Desi Arnaz.

La primera fue el estreno de la película Being The Ricardos, de Aaron Sorkin, con Nicole Kidman y Javier Bardem, y la segunda es un documental dirigido por la comediante Amy Phoeler, a quien tal vez hayan visto en Saturday Night Live, en la película Mean Girls (recordatorio: este clásico total está en la plataforma de HBO) o en la serie Parks & Recreation.

Se llama Lucy & Desi y recorre, como una biografía doble, las vidas y las carreras de Ball y Arnaz, primero en solitario y luego como matrimonio, cuando fueron los protagonistas de uno de los programas de televisión más vistos de todos los tiempos.

El material que usa la directora para armar la historia, que repasa los récords, los escándalos y también los vaivenes del vínculo entre los protagonistas, se podría dividir en tres: están las grabaciones de los programas en sí y su backstage (envidiable la calidad del archivo, las texturas, los gags que seleccionan para mostrar la importancia de la actriz para la historia de la comedia), hay entrevistas muy jugosas (hablan, entre otros, Norman Lear, Bette Midler y Carol Burnett, además de los hijos de la pareja e historiadores del humor y la televisión) y, por último, aparecen las voces de los protagonistas porque la familia conservó decenas de casettes de audio con relatos y reflexiones de los actores.

El documental Lucy and Desi, de Amy Phoeler, está disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

8. Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof (HBO Max). Por primera vez en 20 años, Dolores Vázquez, víctima de uno de los mayores errores judiciales de la historia reciente de España, habla sobre su pasado e intenta responder preguntas que aún no han sido formuladas. La mujer, señalada como la autora del asesinato de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años hija de su ex pareja, y condenada sin pruebas en un proceso judicial repleto de fallas, se planta por primera vez frente a una cámara para contar todo lo que ha permanecido oculto hasta el estreno de Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof: su voz.

La serie, que se desarrolla en seis capítulos, busca reconstruir la historia desde distintos puntos de vista, con imágenes de archivo, entrevistas con los protagonistas y pequeñas reconstrucciones ficcionales de los hechos, en un caso resonante que conmocionó a la opinión pública española y sentó precedentes en el derecho de ese país que se estudian hasta la actualidad.

“Lo perdí todo: mi libertad, mi vida, mi voz e incluso mi nombre. Nunca he vuelto a ser la misma y nunca lo seré, pero ha llegado el momento de enfrentarme a tantas sombras y contar mi historia”, dice Vázquez en el primer episodio de una producción impactante.

Para quienes quieran complementar y conocer más de esta historia, en Netflix también está disponible el destacado documental El caso Wanninkhof-Carabantes (2021), de la directora catalana Tània Balló.

Los seis episodios de Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof están disponibles en HBO Max.

AL

Algunas de las reseñas de este artículo salieron publicadas originalmente en el newsletter Mil Lianas. Para recibirlo por correo electrónico cada viernes pueden suscribirse por acá.