Cinco series en clave de comedia para mirar por streaming: porno por dos, cómicos en crisis y un asesino particular

De las temporadas completas de Seinfeld a una buena cantidad de material de los Monthy Python (las cuatro temporadas de Flying Circus, por ejemplo) en Netflix. De las dos versiones de The Office (tanto Amazon Prime como HBO las tienen en sus catálogos) hasta algunas producciones recientes que con el tiempo se convertirán en emblemas del humor de las últimas décadas (por citar muy rápido algunas: Community, Parks and Recreation, La maravillosa Mrs. Maisel o Fleabag). Los amantes de la comedia en sus diferentes formas tienen una oferta enorme disponible en las plataformas de streaming.

Por suerte, la apuesta por el humor continúa: en los últimos meses hubo lanzamientos y anuncios en el rubro, por lo que vale la pena hacer un repaso por algunos estrenos y programas que tendrán pronto nuevas temporadas.

1. Drôle -Standing Up - La vida en risa (Netflix). Son varias y muy buenas las comedias recientes que se ponen a mirar hacia adentro, es decir, hacia la vida misma de los comediantes, sus problemas a la hora de pensar en sus espectáculos, sus peripecias por lo general menos graciosas de lo que se espera de ellos mismos. Entre las más interesantes de los últimos tiempos están Hacks o La maravillosa Mrs. Maisel (por aquí las comentamos por si se lo perdieron) y hay antecedentes ineludibles como Seinfeld o Louie.

Por estos días Netflix estrenó Drôle (su nombre internacional es Standing Up y el elegido para el mercado en español, ejem, el insólito La vida en risa), otra producción que se mete en el mundo de quienes trabajan de hacer humor. De origen francés, creada y dirigida por Fanny Herrero, a quien tal vez conozcan por su trabajo en otra serie humorística como Ten Percent –disponible en la misma plataforma–, Drôle cuenta la historia de un grupo de jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo del stand up parisino.

Los enredos, en esta ocasión, tienen que ver mucho con la época: uno trabaja haciendo repartos en su bicicleta porque el dinero no le alcanza y entonces repasa sus rutinas mientras pedalea por la ciudad; otra despega a partir de un video que se hace viral en las redes sociales y tiene que lidiar con las consecuencias de la fama repentina en su casa, otro perdió el brillo luego de una suerte de cancelación.

Con buenas dosis de entretenimiento y rutinas de stand up sorprendentes, Drôle exhibe a los cómicos en su faceta más humana –muchas veces aparece la solidaridad entre los protagonistas–, sin perder de vista el humor y su trastienda.

Standing Up, traducida localmente como La vida en risa, tiene seis episodios de media hora. Disponible en Netflix.

2. Minx (HBO Max). Una serie que, con mucho humor, cuenta una historia ambientada en Los Ángeles en los años ‘70. Tal como señalábamos en esta edición del newsletter Mil lianas, Minx propone de entrada un cruce entre dos desconocidos y, en principio, opuestos: el insondable Doug y Joyce, una joven que quiere fundar una revista feminista y novedosa para la época. Pero los métodos de ella, formada en una universidad de élite, además de los bocetos que hace de su soñada y solemnísima The Matriarchy Awakens (El matriarcado despierta) van a chocar con las intenciones y el estilo de él, que es dueño de un pequeño imperio de revistas para adultos.

Primero hay desconfianza mutua. Pero tal vez sea esa tensión lo que los va llevando a acercarse cada vez más. Ninguno se detiene, entonces y, obligados a negociar y a la vez ceder los dos, llevarán adelante juntos una fusión. Así darán a conocer la revista erótica para mujeres que llamarán Minx. Una publicación controversial para su tiempo que va a combinar artículos sobre el derecho al aborto o sobre pioneras feministas con páginas centrales llenas de hombres desnudos.

Divertidísima, siempre jugando con la hipérbole y con un destacado elenco de personajes secundarios –una chica sexy de las revistas de Doug que ayudará a ablandar la mirada rígida que tiene Joyce sobre los consumos de las mujeres, un diseñador todoterreno y la hermana de la protagonista–, Minx se despliega sin burlarse en el mundo de la pornografía, de la sexualidad y el deseo de las mujeres.

La primera temporada de Minx: una para ellas, con diez episodios de alrededor de media hora, se puede ver por HBO Max.

3. Porno y helado (Amazon Prime Video). Con el argentino Martín Piroyansky en varias facetas (es autor, director y protagonista), esta serie lanzada en marzo es una de las mayores sorpresas del rubro por sus actuaciones, por sus escenas delirantes (y muy graciosas) siempre al borde, y también por proponerle al público un chapuzón por un mundo pequeño y a la vez encantador.

Porno y helado cuenta la historia de Pablo (el propio Piroyansky) y Ramón (Ignacio Saralegui en una gran interpretación) dos amigos losers de alrededor de 30 años que andan bastante perdidos. Lo único seguro es un ritual que sí o sí comparten: se juntan todas las semanas a ver pornografía mientras toman helado. Hasta que durante uno de esos encuentros se corta la luz y se ven obligados a cambiar de planes.

Entonces van a un bar bastante perturbador donde se van a cruzar con Ceci (Sofía Morandi), una joven también perdida como ellos, estafadora serial y bastante chanta. A partir de ese momento, empezarán las peripecias para el trío, que se convertirá, por una serie de embrollos que es preferible no revelar por aquí, en protagonista de un suceso musical insólito. De hecho, por aquí se puede escuchar la banda sonora de la serie.

Un asterisco: con algo de picardía se anunció esta serie como la vuelta de Susana Giménez a la actuación. Y algo de eso hay, aunque se trate de un rol bastante lateral: la conductora de televisión aparece en un par de capítulos en el papel de Roxana.

Porno y helado, una producción original de Amazon Prime, tiene ocho episodios. En esta columna dominical Tamara Tenenbaum escribió sobre la serie.

4. Somebody Somewhere o Alguien en algún lugar (HBO Max). Como apuntábamos por acá, la protagonista de esta historia es Sam, una mujer sobre la que, a medida que avanzan los capítulos, se van descubriendo algunos secretos: que sufre la pérdida de su hermana, a quien acompañó en la etapa final de una enfermedad; que se había ido de su pueblo natal –Manhattan, pero en Kansas: campo, casas bajas, banderas de Estados Unidos por todos lados– y volvió ante esa circunstancia extrema; que está perdida entre el duelo y un lugar que parece verla como una extraña; que tiene una madre alcohólica y otra hermana que no la soporta.

En esas aguas se mueve Sam –interpretada por la comediante, cantante y performer Bridget Everett, en un rol a su medida y que retoma mucho de su vida real–, mientras busca su destino y se acerca a un grupo muy particular del pueblo, que se reúne en una especie de club queer clandestino que montan en un templo. El que está detrás de todo es Joel, el compinche que va a acompañar a la protagonista en estos días de tránsito, de interrogantes, de lágrimas y también de situaciones que enfrentan a pura risa.

Una apostilla: la serie, que varios medios internacionales rotularon como dramedy por su tono agridulce está producida por los hermanos Duplass, las mentes, los corazones y las caras de varias de las películas y series más interesantes de los últimos tiempos, como señalamos por acá, por acá ¡y también por acá! Por suerte ya se confirmó que esta serie encantadora tendrá una segunda temporada.

Los siete episodios de la primera temporada de Alguien en algún lugar están disponibles en HBO Max.

5. Barry (HBO Max). “¿Querés saber en qué soy bueno? Soy bueno matando gente. El dinero es bueno, pero últimamente una sensación de depresión me ha vuelto”. El que habla es Barry, protagonista de esta serie encabezada por el actor Bill Hader, un sicario un poco harto de su trabajo que, obligado a viajar a Los Ángeles para llevar a cabo una misión secreta, termina involucrándose en un grupo de aspirantes a actores de esa ciudad.

Esas palabras, que le dijo a un profesor de teatro bastante estrafalario como una especie de monólogo, se convierten en su pasaporte de ingreso a este mundo de escenarios, grandes textos teatrales, improvisaciones y jóvenes llenos de ilusiones que, a diferencia del protagonista, viven expresando sus sentimientos.

Encantado por la posibilidad de dejar atrás su carrera criminal para empezar una nueva vida como actor, Barry tiene que hacer malabares para meterse cada vez más en este nuevo universo mientras el de los asesinatos por encargo no lo deja en paz.

Plagada de humor negro, muy sofisticada y con una actuación destacada del protagonista, se anunció que esta serie, que tiene dos temporadas, volverá muy pronto con nuevos episodios.

Las dos primeras temporadas de Barry, de ocho capítulos cada una, están disponibles en HBO Max. Los productores anunciaron el lanzamiento de la tercera temporada para el 24 de abril.

AL