Quince películas de los Oscar para mirar por streaming

Criticados, celebrados, abucheados, discutidos, los premios Oscar llegan cada año para poner algo de condimento al mundo del espectáculo internacional. Como viene ocurriendo desde que la situación sanitaria global se vio trastocada por el Covid-19, muchas de las películas en competencia pasaron brevemente por los cines y luego recalaron en las distintas plataformas de streaming.

elDiarioAR presenta un listado con algunas de ellas, las plataformas en las que se pueden ver y las categorías por las que compiten. Una suerte de precalentamiento para la ceremonia, que comenzará este domingo 27 de marzo a partir de las 21 en la Argentina.

1. Coda (Amazon Prime Video). Se trata de una de las candidatas que más se mencionan entre las favoritas a llevarse más de un premio. El título de esta película es, en realidad, una sigla. Tal como señalamos en esta edición del newsletter Mil lianas, la que se usa para hijos oyentes de personas sordas (child of deaf adults, en inglés). La historia de Coda está centrada justamente en la vida de Ruby Rossi, una adolescente que, además de ir a la secundaria, debe ayudar a su familia de pescadores –padre, madre y hermano sordos– en el trabajo. Sobreadaptada y siempre intentando resolver problemas en un mundo hostil para las personas con cualquier discapacidad, Ruby se levanta al alba, va hasta el puerto, se embarca con los suyos, hace de traductora entre sordos y oyentes, negocia la venta de sus productos y por fin va a clases.

Cuando está por definir su futuro, por decidir qué quiere hacer con su vida una vez que termine la escuela, empiezan las dudas. Porque Ruby, que vivió y creció en lenguas de señas, que escuchaba mientras los demás no, ama la música y ama cantar. Además tiene una voz que llama la atención de uno de sus docentes, un hombre que la incita a seguir perfeccionándose. Pero, para que eso ocurra, su familia deberá entender que ya no podrán contar con ella.

Calificada por varios críticos como una suerte de crowdpleaser –esas películas que están hechas para que la amen las multitudes–, Coda es efectiva en su búsqueda. Principalmente por el encanto de las fórmulas, con todo lo predecible que puede ofrecer un largometraje en plan coming of age hecho y derecho: es emotiva y tiene personajes entrañables, además de una banda sonora amable, que se puede escuchar por acá.

Con una actuación muy destacada de Emilia Jones, la protagonista, Coda tiene varias nominaciones –entre ellas compite en el rubro Mejor película– y ya cosechó algunos premios internacionales. Según los expertos, y tal como señala por aquí esta nota de Javier Zurro, esta película tiene muchas chances de ganar por el método que utiliza la Academia a la hora de la elección.

2. La hija oscura (Netflix). Con nominaciones en las categorías Mejor Actriz para Olivia Colman, Mejor actriz de reparto para Jessie Buckley y Mejor guión adaptado, esta versión cinematográfica de la novela de la autora italiana Elena Ferrante fue una de las películas más comentadas de los últimos meses. Con dirección de Maggie Gyllenhaal y lanzada a finales de 2021, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Venecia y más adelante llegó a Netflix, donde se convirtió en poco tiempo una de las películas más vistas de la plataforma.

Con sutileza, Colman encarna a Leda, una académica especializada en letras que se toma unas vacaciones de verano solitarias. Durante ese viaje, observa a diario a otra mujer y a su hija pequeña, algo que la lleva a recordar su propia experiencia con la maternidad. Hay desvelos, obsesiones, momentos de epifanía y algunas heridas que vuelven. En esta columna dominical, Tamara Tenenbaum analizó algunas de esas escenas.

Colman, una de las actrices del momento, por su notable trabajo en series, películas de ficción y animaciones (por aquí hay un resumen con sus participaciones más destacadas), fue señalada como una candidata firme a llevarse el premio en una categoría que para muchos en esta edición resulta “una gran incógnita”.

3. El método Williams (HBO Max). Tal como señala nuestra colega española Mónica Zas Marcos en esta nota, todas las apuestas “señalan a Will Smith como ganador del Oscar por su interpretación de Richard Williams en El método Williams. Aunque la película pretende lo contrario, la figura del padre de las tenistas Venus y Serena tendría rasgos de sobra para convertirse en el villano”.

El largometraje, disponible en la Argentina en HBO Max, “alterna escenas bucólicas de familia bien avenida y discursos enérgicos con una obsesión malsana por convertir a sus hijas en tenistas profesionales desde pequeñas y trazarles ‘un plan’”, describe la periodista.

Controvertido, criticado duramente por algunos medios estadounidenses, el largometraje que recrea algunas escenas de la vida de las grandes tenistas estadounidenses es uno de los más nominados en esta edición de los Oscar. Compite en las categorías Mejor película, Mejor actor (Will Smith), Mejor actriz de reparto (Aunjanue Ellis), Mejor guión original, Mejor montaje y Mejor canción original.

4. Being the Ricardos (Amazon Prime Video). En los últimos meses, como apuntamos por acá, aparecieron dos grandes excusas para revisar la historia de una de las grandes parejas del mundo del espectáculo: la de Lucille Ball, la pionera de la comedia televisiva en los Estados Unidos con su mítico I Love Lucy, y su esposo y productor del ciclo, el actor Desi Arnaz.

Una de ellas fue el reciente documental dirigido por la comediante Amy Phoeler. Se llama Lucy & Desi y recorre, como una biografía doble, las vidas y las carreras de Ball y Arnaz, primero en solitario y luego como matrimonio, cuando fueron los protagonistas de uno de los programas de televisión más vistos de todos los tiempos.

Pero un poco antes, en diciembre, había llegado a las pantallas esa misma historia, contada desde la ficción, con Nicole Kidman en el rol de la comediante y Javier Bardem como su esposo. Con dirección de Aaron Sorkin, esta versión recupera varios momentos complicados de la pareja y se muestra comprimida de manera arbitraria como una semana en la que les pasa de todo a los artistas.

Con buenas actuaciones, aunque por momentos un poco embarullada en el relato, tiene el espíritu de una narración en plan apogeo y caída de la dupla.

Being the Ricardos compite en los rubros Mejor actriz (Nicole Kidman), Mejor actor (Javier Bardem) y Mejor actor de reparto (J.K. Simmons).

5. El poder del perro (Netflix). Este drama, dirigido por la cineasta Jane Campion, figura en prácticamente todas las categorías centrales de los Oscar, con nominaciones a mejor película, dirección, fotografía, banda sonora y, por supuesto, interpretación masculina para su protagonista, Benedict Cumberbatch. Además, están las candidaturas de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, por sus papeles secundarios.

Campion, que en 1994 se convirtió en la segunda mujer candidata a mejor dirección en la historia de los premios por The Piano, tiene, de acuerdo a algunas predicciones, varias chances para llevarse dos de las estatuillas más esperadas: la de mejor película y la de dirección.

Estrenada en el Festival de Venecia, El poder del perro es un western curioso ambientado en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Desde ese género explora el alcoholismo, la masculinidad y la homofobia.

La película llega a esta entrega de premios con una destacada cosecha de galardones entregados por asociaciones de la crítica, festivales internacionales y sindicatos. Si finalmente se hace con el premio al mejor largometraje, Netflix, plataforma que lanzó la producción, conseguiría el ansiado Oscar que se escapó en ediciones anteriores con Roma, The Irishman y Mank.

Quienes tengan ganas de conocer más sobre esta película y sobre su música, Diego Fischerman escribió por aquí un artículo muy interesante.

6. Ascensión (Paramount +). Este documental de la cineasta chino-estadounidense Jessica Kingdon se mete en uno de los países más fascinantes: la República Popular China.

Con un recorrido por 50 puntos de ese territorio, la directora se propone dar a conocer el presente de un país que es una potencia y a la vez un misterio para los demás gigantes del mundo. Y lo hace exhibiendo las desigualdades en la sociedad china contemporánea, enfocándose en el mundo del trabajo y la explotación en un lugar que es la factoría del planeta y que, al mismo tiempo, alberga a una ascendente clase adinerada con consumos de lujo.

Sin ponerse machacona, la película intenta bucear en las paradojas. O, como apuntó el crítico Diego Brodersen en el diario Página 12, “Ascensión describe a una sociedad llena de contradicciones que ha abrazado el capitalismo extremo sin abandonar las normativas y objetivos del comunismo”.

Disponible desde hace unas semanas en la Argentina a través de la plataforma Paramount +, Ascensión compite en el rubro “Mejor documental”.

7. Dune (HBO Max). Aunque en algunas partes del mundo persisten ciertas restricciones por las medidas sanitarias impuestas desde que se desató la pandemia, Dune es una de las mayores apuestas cinematográficas de los últimos tiempos y llegó a recaudar en cines más de 40 millones de dólares a pesar de que al mismo tiempo tuvo su estreno en la plataforma de HBO Max.

Es que la propuesta, con dirección de Denis Villeneuve y las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Stellan Skarsgård y Rebecca Ferguson, es un verdadero tanque. Una historia de ciencia ficción que transcurre en un planeta desértico llamado Arrakis, único proveedor de una sustancia que se tornará clave para el futuro de la humanidad.

Los críticos cinematográficos coinciden en señalar que uno de sus grandes atractivos de Dune está en su banda sonora: su creador fue Hans Zimmer, el hombre detrás de la composición musical de otras grandes películas como Gladiador, Interstellar y Batman.

En esta edición de los premios de la Academia de Hollywood, Dune tiene 10 nominaciones y compite en los siguientes rubros: Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

8. Madres paralelas (Netflix). Con un estreno muy acotado en las salas locales, la reciente Madres paralelas llegó a la plataforma de Netflix junto con una retrospectiva de películas que recorre la carrera de Pedro Almodóvar.

Discutida por el tema y su abordaje, en este largometraje el director se mete en una historia de cruces que rodean la maternidad y las mujeres. Janis (Penélope Cruz) y Ana (Milena Smit) se encuentran en una sala de hospital tras haber quedado accidentalmente embarazadas ambas. El director indaga en el pasado de ellas, en su vínculo y las redes que se forman a partir de ese encuentro casual.

En este artículo, Florencia Angilletta retoma parte de lo que propone Madres paralelas, además de la mirada de Almodóvar sobre el amor y el deseo. Por aquí, esta nota invita a espiar cuánto tienen de reales las casas donde transcurren algunas historias del director español.

Madres paralelas compite en los rubros Mejor actriz (Penélope Cruz) y Mejor Banda de sonido original.

9. West Side Story. Amor sin barreras (Disney +). Aunque nada se compara con la experiencia de ver esta película en el cine, este musical dirigido por Steven Spielberg llegó al streaming en los últimos tiempos y vale la pena darle una oportunidad –¡aunque sea en una pantalla casera!– para dejarse deslumbrar con una historia de amor conmovedora y trágica.

Como ocurría en la versión anterior de esta película, que llegó a los cines en la década del ‘60, en el largometraje de Spielberg hay pandillas callejeras, peleas, amores y disputas en una Nueva York despiadada durante los años ‘50.

Los jóvenes Tony y María intentan, como pueden, sortear esas barreras que los separan. En el medio, hay canciones, baile, trajes coloridos, lealtades, intrigas y mezquindades.

West Side Story conquistó a la crítica internacional y tiene en esta oportunidad siete nominaciones al Oscar.

10. La familia Mitchell vs. las máquinas (Netflix). Lo señalamos hace un tiempo por aquí en Mil lianas: “Parece una ley: todo lo que se pudre forma una familia”. De tan ajustado, de tan insoslayable y de tan repetido –también– ese verso de Fabián Casas, que forma parte del poema Hace algún tiempo y aparece en su libro Tuca (1990), se volvió universal.

Algo de ese perfume, de eso que dejó de ser pero se ve obligado a convivir pese a su inevitable fermentación, se respira en La familia Mitchell vs. las máquinas, la película animada que estrenó Netflix en mayo de 2021 y que arrasó en su momento entre lo más visto de esa plataforma.

Sin embargo, pese a que cuenta una historia de enfrentamiento generacional en un mundo que podría llegar a su fin ante una especie de rebelión de las máquinas, la película está llena de humor en los diálogos, de guiños pop, de citas a otras películas, de cuartas paredes que se rompen, de ironías sobre los gigantes tecnológicos y sus mecanismos muchas veces perversos.

El tipo de animación, además, presenta tantas capas, figuras y detalles súper atractivos que demuestra que esa forma narrativa pareciera no tener límites a la hora de explorar. Quienes vean el largometraje con su el audio original van a notar que Pal, la villana de la historia, está interpretada por Olivia Colman.

Este largometraje compite en el rubro “Mejor película de animación”. Quienes quieran leer algo más, pueden pasar por este artículo de Pablo Plotkin que indaga en cómo, en tiempos de crisis sanitaria, el cine y la literatura imaginan apocalipsis desatados por inteligencias artificiales hartas de todo.

11. No miren arriba (Netflix). Entre la sátira y la ciencia ficción, esta película protagonizada por un elencazo que tiene, entre otros a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Jonah Hill, fue de las más comentadas en los últimos meses, desde su estreno a finales de 2021. No hay consenso ni término medio: algunos la celebraron con alegría, otros la detestaron de punta a punta.

En elDiarioAR salieron algunos artículos que buscan analizar el fenómeno y todas las discusiones que rodearon a la película. Por acá, Natalí Schejtman apunta que en tiempos de Covid y crisis climática, la película estrenada por Netflix propone a científicos como héroes desoídos por los sospechosos de siempre: los políticos y los medios. “Pero en tren de endiosarlos en una guerra del bien contra el mal, se olvida de que el quehacer científico implica discusión, corrección y construcción a partir de hallazgos de otros”, dispara.

Y hay más: en esta crónica en primera persona, un científico dio sus impresiones al diario británico The Guardian y por acá Juan José Becerra ofrece su mirada en una de sus columnas.

12. Summer of Soul (Apple TV+). Este documental explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969, del que participaron, entre otros, Stevie Wonder, Nina Simone, B. B. King, The Staple Singers y los Chambers Brothers a pocos meses del asesinato de Martin Luther King.

Se trata de un hito musical que rindió homenaje a la cultura afroamericana y que se mantuvo casi oculto: las 40 horas de grabaciones de estos recitales estuvieron más de cinco décadas archivadas en un sótano. Hasta que el músico y director Ahmir Khalib Thompson, conocido como Questlove, decidió rescatar el material.

The Summer of Soul se estrenó, con gran recepción de la crítica, en 2021 durante el prestigioso Festival de Cine de Sundance. En esta edición de los Oscar compite en el rubro Mejor documental.

13. Cruella (Disney +). Basada en la historia de Cruella de Vil, la villana del clásico infantil 101 dálmatas, esta película fue dirigida por Craig Gillespie y tiene como protagonista saliente a Emma Stone. Se trata de una especie de precuela en una franquicia de Disney que tiene varias adaptaciones.

Aquí, la actriz estadounidense encarna a Estella Miller o Cruella de Vil, una ambiciosa estafadora y aspirante a diseñadora de moda, que terminará convirtiéndose en una villana de temer.

Esta versión de Cruella, que en algunos países se pudo ver en las pantallas de cine y luego llegó al streaming por la plataforma de Disney, compite en dos rubros: Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peinado.

14. La tragedia de Macbeth (Apple TV+). Una apuesta arriesgada, que cosecha elogios en varias partes del mundo. Escrita y dirigida por Joel Coen y basada en la obra Macbeth de William Shakespeare, La tragedia de Macbeth es el primer largometraje de uno de los hermanos Coen sin la participación del otro.

La película está protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand, quien también trabajó como productora.

Esta versión de Macbeth tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York de 2021 y luego pudo verse en algunos cines, con un lanzamiento limitado. Este año llegó al streaming de la mano de Apple TV+ que la subió a su plataforma el 14 de enero.

Por su notable actuación, Denzel Washington está nominado en la categoría Mejor actor, mientras que la película compite también en los rubros Mejor fotografía y Mejor diseño de producción.

15. Encanto (Disney +). Aunque sigue disponible en algunas salas de cine del país, Encanto llegó hace poco al streaming. Esta película de animación y canciones cuenta la historia de los Madrigal. Según anuncia Disney en su plataforma, se trata de “una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un encanto”.

El largometraje compite en tres rubros: mejor película de animación, mejor canción y mejor banda sonora original.

