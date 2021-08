Alem, el primer club argentino en pagarle a sus juveniles con criptomonedas

El Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem, de la Primera C, se convirtió este año en el primer club del fútbol argentino en pagarle a los jugadores de categorías juveniles con criptomonedas.

Criptomonedas: Banco Central inspeccionará a varias "fintech" por supuestas maniobras de intermediación no autorizadas

Saber más

Daniel Etcheverry, el directivo que impulsó esta medida, le contó a la agencia Efe que también capacitan en activos digitales a los juveniles de este equipo de la ciudad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

"Vamos a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo", aseguró.

La entrevista completa con el dirigente de El Lechero

¿Cómo reaccionaron en el club cuándo acercó la propuesta?

El club lo tomó bien, la verdad que mucho no entendían los dirigentes, la mayoría son grandes. La parte joven entiende muy poco, y por mí. Pero lo tomaron bien porque es algo para sumar porque para estos chicos es su primer sueldo, es algo que suma al club.

¿Los jugadores qué dijeron al enterarse que el club iba a darles criptomonedas?

Los chicos de a poquito fueron ablandándose. Hace días estuve con uno de ellos, charlando, les mando vídeos de los proyectos de la moneda que ellos adquieren y yo les enseño como comprarla mediante el exchange. Les explicó el proyecto, qué es cada moneda, la importancia y la utilidad que va a tener cada moneda.

¿Por qué le parece importante capacitarlos en este tema?

Porque confío plenamente en el blockchain y en las criptomonedas. Me pareció un lindo proyecto, lindo desafío profesional para ellos y para el club, innovar, adelantarse a lo que se viene que en muchas partes del mundo está. A medida que vaya pasando el tiempo va a ser una opción más progresiva.

¿Quiénes son los jugadores que cobran en criptomonedas?

Son juveniles sin contrato profesional, son de la primera división. Algunos ya han jugado, muy poco, pero todavía no llegaron al contrato por eso lo quise hacer para no traer un inconveniente al club en la parte legal e impositiva. A medida que vayan subiendo chicos también se les va a explicar. En la parte de capacitación estoy armando una guía para todo el plantel porque eso lo puedo hacer, quizás más adelante se vea la parte de los pagos. Vamos a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo. Estoy plenamente dispuesto a hacerlo.

¿Cobran también un complemento en pesos argentinos o es todo criptomonedas?

Los que cobran por criptomonedas cobran 100% cripto, no reciben viáticos, no reciben nada. Yo he sido un chico del club, he estado en el lugar de ellos, soy de General Rodríguez, a una cuadra de la cancha viví siempre, no tenía viáticos. Se llama viáticos entre comillas a una ayuda económica. Como he estado en el lugar de ellos se me ocurrió por ese lado la ayuda principalmente.

¿Cuántos son?

Los jugadores que cobran en cripto son por ahora tres, juveniles sin contrato. Voy a sumar a dos chicos más, más que nada para poder capacitarlos por tandas dado que a lo que más apunto con el proyecto es la capacitación y la parte educativa.

¿Por qué les pagan con Tether (USDT)? ¿Por qué eligieron esa criptomoneda y no otra?

Les enseño la importancia entre una moneda estable y una fluctuante. Cuando se produce la transacción uno de los dos puede llegar a beneficiarse o a perjudicarse según la variación del precio en el momento de la transacción. Por eso les explico que es bueno tomar ganancia cuando una moneda sube de precio y vendarla, y esperar que baje. Les explico la diferencia entre monedas estables y fluctuantes para que sepan interpretar esa parte.

¿Cree que otros clubes podrían imitar esta medida? ¿Se contactó algún otro club con Alem por este tema?

Estoy abierto a prestar ayuda a los colegas de los demás clubes. No he tenido llamados para querer que los capacite, pero sí de particulares que vieron el proyecto y también de clubes preguntando cómo era que estábamos pagando con criptomonedas, pero para implementar todavía no, no he recibido llamadas de eso. También hay dos proyectos innovadores relacionados que estamos llevando adelante.

¿Cuáles?

Uno es Atómico3 y el otro es Ettios. Es algo que va a ser innovador, no lo vi en ninguna cancha argentina. Quiero implementar como sponsors promociones tanto en cartelería como en la camiseta a dos proyectos de criptos. Uno es Atómico3, un proyecto que lo respalda el litio, muy interesante, y otro Ettios, que habla de desarrollo inmobiliario. No vi en ninguna cancha la inclusión de proyectos relacionados al mundo cripto.

Agencia EFE

IG