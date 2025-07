Atlético Tucumán dio la sorpresa, eliminó a Boca de la Copa Argentina y profundizó la crisis del club xeneize

Atlético Tucumán le ganó a Boca por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2025.

Los goles del “Decano” fueron convertidos por el defensor Clever Ferreira, en 20 minutos de la segunda mitad, y el delantero Mateo Bajamich, en 29 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Edinson Cavani descontó en el sexto minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Decano” enfrentará a Newell’s por los octavos de final del torneo, en un partido con día, sede y horario a confirmar.

La primera llegada del partido fue para Boca, en 20 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Alan Velasco se desprendió por el costado derecho con un caño, se cerró y luego volvió a salir para la derecha, buscando un remate lejano y cruzado que pasó cerca del palo derecho del arquero Matías Mansilla.

Tras un primer tiempo de poco vuelto, las mejores llegadas del “Xeneize” se dieron sobre el final. En 43 minutos, un remate lejano y potente del delantero Miguel Merentiel salió bajo y a las manos del arquero Matías Mansilla, que de todas formas dio un rebote capturado por el atacante Edinson Cavani, cuyo disparo de primera fue contenido nuevamente por el guardameta.

Tres minutos después, Merentiel controló de gran manera sobre el borde del área y filtró un pase hacia la derecha para Cavani, que quedó mano a mano con el arquero Mansilla, a quien no pudo vencer con un remate bajo al primer palo.

Un minuto más tarde, en una jugada similar a la anterior, Merentiel controló en el borde del área y abrió para la llegada del volante Williams Alarcón, cuyo disparo se fue por encima del travesaño.

La primera llegada del segundo tiempo fue del “Xeneize”, cuando el defensor Juan Barinaga avanzó por derecha y sacó un centro que se cerró y terminó pegando en el ángulo derecho del travesaño de Mansilla.

En sus primeras llegadas de riesgo, el “Decano” convirtió por duplicado. En 20 minutos, un córner del lateral Ignacio Galván cayó al segundo palo, donde apareció libre de marca el defensor Clever Ferreira, que tuvo tiempo para controlar y rematar bajo al primer palo, para el 1-0.

Nueve minutos más tarde, en un contraataque, el delantero Mateo Bajamich dejó mano a mano al atacante Leandro Díaz, cuyo control fue largo y permitió el achique del arquero Agustín Marchesin, aunque el rebote fue capturado y convertido por el propio Bajamich, con un disparo alto ante el arco desguarnecido.

El equipo de Miguel Ángel Russo se acercó al descuento en el minuto 35, cuando un gran pase profundo del mediocampista Leandro Paredes habilitó al extremo Brian Aguirre, cuyo centro atrás habilitó a Cavani, con un remate que dio en la parte externa de la red.

Boca volvió a llegar en 42 minutos, con un tiro de esquina al segundo palo habilitó a Alan Velasco, cuyo cabezazo salió a las manos del arquero Marchesin.

En 47 minutos, después de un enganche en el área, Merentiel asistió a Paredes, que buscó un remate bajo y con efecto al poste izquierdo de Mansilla, de gran noche, que pudo desviar.

En el sexto minuto de adición, Cavani aprovechó el rebote de un remate de Merentiel y pudo convertir el descuento de Boca, que cayó por 2-1.

Síntesis del partido

Boca: Agustín Marchesinh; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Frank Fabra; Malcom Braida, Williams Alarcón, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 20m. Clever Ferreira (AT), 29m. Mateo Bajamich (AT); 51m. Edinson Cavani (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mateo Bajamich por Mateo Coronel (AT), 23m. Carlos Auzqui por Maximiliano Villa (AT); Lautaro Blanco por Frank Fabra (B) y Brian Aguirre por Malcom Braida (B); 29m. Damián Martínez por Ignacio Galván (AT) y Franco Nicola por Lautaro Godoy (AT), 38m. Nicolás Lamendola por Leandro Díaz (AT) y Kevin Zenón por Williams Alarcón (B).

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.