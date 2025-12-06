La FIFA confirmó sedes, días y horarios para los partidos de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

La FIFA confirmó las sedes en donde la Selección argentina disputará los encuentros por el Grupo J en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De acuerdo a lo informado por el máximo organismo del fútbol mundial, Argentina disputará sus tres compromisos de la etapa inicial en territorio estadounidense, repartidos entre las ciudades de Kansas City y Dallas.

El debut será el 16 de junio, a las 21 (hora argentina), frente a Argelia, en el estadio de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará oficialmente su camino en la competencia.

El segundo encuentro se llevará a cabo el 22 de junio, desde las 13, ante Austria, en el Dallas Stadium de Arlington, uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad del torneo. Ese compromiso asoma como clave en la lucha por los primeros puestos del grupo y podría encaminar el pase a la siguiente instancia.

La fase de grupos se cerrará el 27 de junio, a las 22, nuevamente en el Dallas Stadium, con el duelo frente a Jordania. Dependiendo de los resultados previos, ese partido podría definir la posición final de la Albiceleste en el Grupo J y el cruce en los octavos de final.

Con la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado y una base de futbolistas que supo consagrarse en Qatar y en las competencias posteriores, Argentina llegará al Mundial 2026 como uno de los equipos a vencer.

La confirmación de sedes y horarios marca el comienzo de la cuenta regresiva para una Selección argentina que mantiene intacta la ambición y sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB