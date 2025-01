Con la llegada de Montiel, el River de Gallardo completa una defensa de Selección

El defensor Gonzalo Montiel será nuevo jugador de River, luego de que el presidente del club de Núñez, Jorge Brito, cerrara la operación durante las últimas horas de este domingo.

De esta manera, “Cachete” volverá al club que lo vio nacer como profesional luego de tres años y medio.

Según adelantó el medio Infobae, River le pagará al Sevilla cerca de 5 millones de dólares por Montiel, que volverá a tener como director técnico a Marcelo “Muñeco” Gallardo.

River tendrá en su plantilla a cuatro jugadores campeones del mundo. El primero de ellos es el arquero Franco Armani, que lleva siete años en el equipo, mientras que los defensores Germán Pezzella y Marcos Acuña se incorporaron en el anterior mercado de pases. Además, se sumó Lucas Martínez Quarta, también integrante frecuente de las convocatorias de Lionel Scaloni al seleccionado (aunque no estuvo en Qatar 2022).

El defensor de 28 años oriundo de González Catán, que anotó el inolvidable penal para que la Selección argentina le ganara la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia, debutó como profesional en River en 2016, año en el que solo jugó un partido. Sin embargo, poco a poco se fue haciendo un lugar entre los titulares y terminó siendo clave para la obtención de grandes títulos, como la Copa Libertadores 2018 en la que superaron 3-1 a Boca en la final.

Todos los títulos en la carrera de Montiel

River: Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, torneo de Primera División en 2021, Recopa Sudamericana 2016 y 2019 y Copa Libertadores 2018.

Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, torneo de Primera División en 2021, Recopa Sudamericana 2016 y 2019 y Copa Libertadores 2018. Selección argentina: Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022.

Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022. Sevilla: UEFA Europa League 2023.

La despedida de Bareiro

River necesita liberar cupos de extranjeros para los nuevos refuerzos y le marcó la puerta de salida a Adam Bareiro, quien se despidió del club con “mucha tristeza” y continuará su carrera en Qatar.

El delantero paraguayo, que llegó a mediados de 2024 al Millonario, contó sus sensaciones al confirmarse su salida, la cual fue buscada por el club y sinceró su lamentó ante su prematura partida.

“Siento tristeza por tener que salir tan rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado de pases cuando yo llegué fue movido. Después hubo cambios que hacen que hoy tenga que tomar la decisión de irme”, afirmó quien arribó de la mano de Martín Demichelis en el pasado mercado de pases.

“Quiero agradecerle al club y a todos los que trabajan adentro, fue muy poco tiempo pero parecieron años para mí. Ahora me tocará alentarlos a la distancia”, dijo en declaraciones televisivas.

“River es pesado, no es para muchos estar acá. Igual me llevo lindos recuerdos, la afinidad con mi compañeros y momentos”, concluyó tras su breve paso por Núñez tras 16 partidos, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Será refuerzo de Al-Rayyan de Qatar, que acordó un préstamo hasta junio por un millón de dólares y con opción de compra.

Por otra parte, los pasos de Bareiro podrían seguirlos el marcador central Ramiro Funes Mori, el mediocampista Matías Kranevitter y el zaguero Leandro González Pirez.

Los tres jugadores se encuentran hoy en estado de transferibles. La medida fue tomada debido a los bajos rendimientos, la posibilidad de ocupar ese espacio con futbolistas de jerarquía y el cierre de una venta que le proporcionará a la institución un capital importante para lanzarse al mercado de pases.

Los refuerzos de River 2025, además de Montiel

Gonzalo Tapia: el delantero de 22 años llegó libre desde la Universidad Católica de Chile y firmó un contrato por cuatro temporadas. Puede jugar como segundo punta o extremo y se sumó al plantel desde el comienzo de la pretemporada.

Enzo Pérez: el regreso del ídolo riverplatense se dio a comienzos de año, después de despedirse de Estudiantes de La Plata, donde ganó dos títulos en 2024. Tras una conversación con Gallardo, se determinó su retorno y firmó por un año.

Matías Rojas: El volante de 29 años llegó proveniente del Inter Miami de la MLS, donde fue compañero de Lionel Messi, y con el pase en su poder. En Argentina ya jugó en Lanús, Defensa y justicia y Racing.

Lucas Martínez Quarta: otra vuelta confirmada y fue el cuarto refuerzo de River. Llegó desde Fiorentina a cambio de 7 millones de euros y con un contrato hasta diciembre de 2028.

Giuliano Galoppo: El ex Banfield arribó desde San Pablo, a préstamo por un año, sin cargo y con una obligación de compra de 3.2 millones de dólares por el 50% de su pase, en caso de que se cumplan ciertos objetivos. En la negociación entró Enzo Díaz.

Con información de agencias.

