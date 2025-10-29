La transformación de Dani Alves tras su paso por la cárcel: de futbolista a predicador evangélico

El exfutbolista del FC Barcelona y del Sevilla, Daniel Alves, ha vuelto a ser noticia esta semana meses después de su exculpación del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pero esta vez por una faceta de su vida que no tantos conocían: su fe cristiana.

El brasileño reapareció públicamente este fin de semana en una iglesia evangélica de Girona en la que, después de dejar un enfervorecido mensaje de servidumbre hacia Dios, contó su experiencia de “salvación” en la cárcel gracias al “mensajero” divino que lo apoyó. E, incluso, relató un presunto milagro.

Pero esta transformación no se ha producido de la noche a la mañana. Ya en el mes de mayo, Alves felicitaba a su esposa, Joana Sanz, por su 33 cumpleaños con varias citas bíblicas de los libros de los Proverbios, el Eclesiastés, la primera carta a los Corintios o el Evangelio de San Juan: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”

El amor de Alves y Sanz parece haber sido capaz de soportar incluso la denuncia que recibió por haber violado a una joven en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. La víctima denunció la violación a los pocos minutos de salir de allí. Se lo dijo a sus amigas y a los responsables del local. A los Mossos d'Esquadra que se personaron rápidamente. A los médicos que la atendieron de madrugada. En comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después. Pero su relato, según la sentencia que absolvió al jugador, no era fiable.

Después de una presentación por todo lo alto, en la que se le describió como alguien que ha llenado estadios y que, a partir de ahora, los va a “llenar por Cristo”, Alves arrancó su “manifestación” corriendo la banda. Literalmente. Comenzó a correr por el pasillo de la iglesia gritando “el Dios de Abraham” y pidiendo a los feligreses que pensasen en “el Dios que está ahí”. Amén.

“Puede que nosotros estemos aquí delante porque, wow, no sé, nos llevan a estar aquí delante. Pero yo quiero empezar, antes de empezar el testimonio, empezar diciendo a ustedes, oye, ustedes vinieron a buscar la presencia de Dios”, así que, bienvenidos. Y, citando a Dani Alves: “Baja su teléfono porque él está aquí. Cuando Dios está aquí no podemos estar con el teléfono. Tenemos que sentir”.

En su discurso ante esta iglesia evangélica, el exfutbolista brasileño explicó que “hay que tomar en serio las cosas de Dios” y, por supuesto, tener fe. Él es la prueba de ello, asegura. Y, acto seguido, contó su “pacto con Dios”. El pacto en cuestión consistió en que Alves prometió servir a Dios a cambio de que él cuidase de su casa. Cuando estaba en la cárcel acusado por agredir sexualmente a una joven. Dani Alves dijo también que “el amor es amar cuando uno no merece” y que eso es lo que “Cristo ha hecho” por él, “amar cuando nosotros no merecemos”.

“El Señor murió para que ustedes fueran salvados. Y ese fue el amor que yo he sentido ahí dentro, he dicho: Señor, manifiesta tu amor en mí, y el Señor me dice, sírveme, y yo cuidaré, porque lo mío ya está hecho, pero el tuyo allá es contigo. Okey, Señor, gracias. Gracias. Y un día, el Señor dice, cógelo eso y ponlo debajo de la cama. Yo cogí el pañuelito, debajo de la cama, y en una semana mi esposa estaba embarazada”.

“¿Coincidencia? Para ustedes. Coincidencia para ustedes”, asegura Alves. Para él es “poder de Dios”. Y, para prueba, “ahí está, ahí está hoy el pañuelito”. Para los incrédulos, el exconvicto aseguró que quiere seguir viendo “la gloria de Dios” porque él no es “tonto”. Y dejó allí ese pañuelito, como prueba del milagro. “Si alguien lo quiere tomar, que lo tome”, añadió.