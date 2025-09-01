El dólar salta a un récord de $1.390 ante la perspectiva de una derrota libertaria el domingo

El dólar pega este lunes un salto con garrocha del 2,2% hasta alcanzar un récord de $1.390 ante el temor de los inversores financieros de que La Libertad Avanza (LLA) sufra una dura derrota en las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37% de los argentinos. El caso de supuestos sobornos a la presidenta del partido y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sumado a otros anteriores y los nuevos que aparecen, están lastrando una de las banderas del presidente Javier Milei: la terminar con los “curros” de la “casta”. La otra promesa, la de bajar la inflación, se logró, pero a costa de enfriar la actividad económica y reducir el salario y el empleo.

“El mercado está muy ansioso”, describe un economista de un banco de inversión extranjero, que prefiere el anonimato. No es tiempo de quedar mal con un gobierno que insulta a los críticos. “La combinacion de denuncias por corrupción, incertidumbre electoral en visperas de la eleccion en provincia y la venta de dólares del Tesoro confirmada la semana pasada le puso mucho presión al mercado hoy”, agrega.

Efectivamente, el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, intentó frenar la corrida vendiendo divisas acumuladas. Su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, debió aclarar que no eran las del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sólo autoriza a usarlas cuando se toque el techo de la banda cambiaria, de $1.460.

“A esto se le suma que hoy es feriado en EEUU y entonces no hay referencia del mercado afuera”, agrega el economista del banco. “Por eso, hay mucha demanda precautoria de dólares”, agrega. Es usual antes de los comicios que los inversores compren dólares para cubrir de cualquier reacción negativa de los mercados al resultado electoral.

“El Gobierno no le está encontrando la vuelta: la resolucion del Banco Central del viernes pasado para restringir la operatoria de dolares de los bancos a fin de mes no tuvo efecto de hecho y ya el dólar mayorista esta en máximos”, suma el analista, cuando esta cotización salta 2,8%, a $1.380. El viernes, la entidad que preside Santiago Bausili redujo aún más la posibilidad de los bancos de comprar divisas con dólar futuro o bonos dólar linked.

“El consenso del mercado era que el Gobierno perdía por menos de 5 puntos porcentuales en provincia, pero las encuestas de la semana pasada empezaron a reflejar un marcado impacto negativo en la percepción sobre el oficialismo”, advierte el economista el impacto del caso coimas en discapacidad. “Esto está haciendo pensar que la derrota puede ser mayor y eso perjudique aún más la eleccion de octubre, donde se suponía que ganaba cómoda La Libertad Avanza. Si el Gobierno pierde por más de 5 puntos el domingo, probablemente tengamos mayor presión sobre el dolar e incertidumbre sobre el roleo (refinanciamiento) de la deuda en pesos. Si, en cambio, tenemos un empate, me parece que el Gobierno puede llegar a octubre con un dólar en la zona de $1.350 y con algo de más tranquilidad en el mercado de pesos. Pero este escenario ya parece imposible y por eso estamos viendo esta presión sobre el dólar.”

Un broker de las grandes sociedades de bolsa intenta desdramatizar: “Son las presiones lógicas de la Argentina, el mercado está desconcertado”. Otro atribuía el alza del dólar al feriado de EEUU. A varios de ellos les está costando asimilar que apostaron por un proyecto político que puede sufrir un sopapo en las urnas y que quede debilitado no sólo para los comicios legislativos nacionales de octubre sino para los dos años que faltan del mandato de Milei.

“Está claro que esta semana va a ser tensa, el dólar va a estar demandado”, comenta Pablo Bachur, operador de Tomar Inversiones. “Además, hoy el mercado se mueve con menos plata por el feriado de EE UU. No me extrañaría que el dólar termine la semana en el techo de la banda. El lunes, con el resultado electoral, el panorama comenzará a definirse para bien o para mal”, añade Bachur.

Un cuarto broker concide: “Están dolarizando por miedo a las elecciones y los últimos escándalos”. “El Gobierno saca pesos con licitaciones de letras (deuda de corto plazo) y pases del Central (financiamiento diario a bancos) para que suba la tasa de interés y ve si con eso puede frenar al dólar”, completa el operador. Tanta suba de tasas no es inocua: enfría el crédito y la economía, al tiempo que intenta alentar el plazo fijo.

Los precios, mientras tanto, siguen sin contagiarse de las subas del dólar. La recesión del consumo y la apertura importadora los contienen. “Ninguna lista de precios fuera de lo común”, cuentan los supermercados sobre los listados que reciben de sus proveedores de alimentos, bebidas y productos de higiene. El mes pasado, la inflación habría sido de sólo 1,6%, según la proyección de C&T Asesores Económicos.

AR/MC