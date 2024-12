Milei insiste en flexibilizar el Mercosur para permitir acuerdos bilaterales de libre comercio

El presidente Javier Milei insistió este domingo en la idea de flexibilizar las normas del Mercosur para permitir a los países miembros del bloque sudamericano negociar y firmar acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.

“Propuse que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio. Si no, el Mercosur se convierte en una carga, y nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos”, dijo Milei en un anticipo de una entrevista concedida a Forbes Argentina.

Milei, quien asumió el pasado 6 de diciembre la presidencia semestral del bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sostuvo que “a efectos prácticos” el Mercosur “no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio”.

“No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos”, aseveró el mandatario argentino.

Milei ratificó que su “objetivo” es negociar un tratado de libre comercio entre Argentina y los Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma la Presidencia de ese país, en enero próximo.

El Tratado de Asunción, el acuerdo fundacional del Mercosur, impide que los países miembros plenos del bloque negocien acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente y no como bloque.

El debate sobre una flexibilización de estas normas no es nuevo en el Mercosur, donde las decisiones se toman por consenso y no por mayoría.

La discusión, atravesada siempre por el signo político de los presidentes de turno en cada uno de los países socios, creció en los últimos años, en un contexto de retracción prolongada del comercio dentro del Mercosur, falta de convergencia normativa que obstaculiza el comercio y aplicación desigual del arancel externo común (AEC) de la unión aduanera.

“La agenda puertas adentro (del Mercosur) es empezar a bajar el arancel externo, eliminar las barreras para-arancelarias, empezar a tratar de que pase de ser una simple unión aduanera defectuosa”, dijo Milei, quien ocupará la Presidencia pro témpore del bloque hasta mediados de 2025.

El mandatario argentino sostuvo que también impulsará en el Mercosur, que en agosto de 2024 sumó oficialmente a Bolivia como miembro pleno, “una agenda de seguridad contra el narcoterrorismo”.

“Es un trabajo de suma importancia. Vamos a hacer controles comunes”, destacó Milei.

La inflación según Milei

En otros anticipos de la entrevista que se verá el 29 de diciembre por el canal de Youtube de Forbes Argentina, Javier Milei se dedicó al análisis en profundidad de la dinámica de los índiices de precios al consumidor durante 2024.

De acuerdo al mandatario, su gestión recibió “en diciembre 2023 una inflación viajando al 54%, equivalente al 17.000% anual. El último dato dio 1,4%, o sea que es un poco más de 15%. Bajamos sustancialmente la tasa de inflación. Al mismo tiempo, tenemos un crawling peg, con el 2% mensual más la inflación internacional, que hoy dice que en términos de la inflación mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual. Cuando se limpia el crawling peg, hay deflación en Argentina del 1% mensual, eso es deflación del 13% anual. Me podés decir que el consumidor viene 2,4%. OK, casi en línea con el crawling peg, o sea que inflación cero. Pero si hago la descomposición en el IPC entre bienes y servicios, donde servicios está impactado muy fuertemente por los ajustes tarifarios, la inflación de bienes viene al 1,6% y la de servicios al 4,4%. Estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación”, apuntó.

Según Milei, “hay que aceptar que la baja de la infación está fuera de manual. La evolución ya es más importante que en la Convertibilidad, el programa económico más exitoso de la historia argentina. Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas”, explicó.

El cepo

Asimismo, el presidente sostuvo que su programa económico “genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1%. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y, si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo. Se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. Ese es el eje central. Ya tenemos menos inflación que el mundo, porque sacás el crawl y estaríamos en deflación”, argumentó Milei.

Tipo de cambio

Al ser consultado sobre si el hechoo de que hoy en día salir de vacaciones a Brasil sea más barato que ir a la costa argentina, lo considera una anomalía, el mandatario señaló: “No me parece una anomalía. La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no (...). En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales. ¿Vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de US$ 300 como cuando asumimos? ¿O preferís como hoy que tengan salarios de US$ 1.100? Yo prefiero que tengan salarios de US$ 1.100”, sentenció.

¿Atraso cambiario?

Sobre la discusión sobre si en Argentina existe o no un atraso cambiario, Milei señaló que, con el correr de estos primeros doce meses de manndato, en el país no existe “ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria”. Y dio sus argumentos: “Primer punto: una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso. Otro indicador de atraso cambiario es que lo cubrís con endeudamiento. Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones. Y otra forma es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés. Recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%”, explicó.

Y dio “un ejemplo conceptualmente más violento. Una de las cosas que podés hacer es decir: 'Mi tipo de cambio real viene dado por la relación del precio de los transables respecto a los no transables'. Cuando la relación del precio de los transables cae, se aprecia la moneda. Supongamos que partimos de una situación de equilibrio. Por algún motivo se reduce a la mitad tu capacidad productiva en el sector no transable; dado la demanda, el precio de los no transables tiene que volar. El sistema está mostrando que se te estaría apreciando el tipo de cambio. Si a partir de eso querés inducir una devaluación, en lugar de arreglar el problema, lo empeorás. Porque esos precios que están altos en el sector no transables es porque tuviste un impacto negativo en la oferta. Están mandando una señal al sistema para que vos inviertas. Si en lugar de dejar que los precios fluyan y vayan hacia ahí le hacés caso a los brutos fanáticos de la devaluación, terminás agravando el problema. Es más, si te pasa, tenés una cuestión importante porque quiere decir que tenés que asignar recursos en el sector no transable, que es más intensivo en trabajo, con lo cual genera, además, que tengas salarios de mayor calidad”.

Al respecto, el presidente se preguntó si “alguien se puso a pensar que todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen”. Según Milei, “si se toma el PBI per cápita en dólares, medido al tipo de cambio paralelo o contado con liqui, subió 120%. Y sin embargo no hay ningún elemento de los que prueban que hay apreciación cambiaria. Esto es bien de econochantas, de un nivel de mediocridad exasperante, hacen el cálculo del tipo de cambio real arrancando con el 2002. ¿Por qué no arrancás desde que empezó la Convertibilidad? Porque te da 700”, sostuvo.

De acuerdo al libertario, “cuando tenés un gobierno expropiador, espanta capitales y por ende el tipo de cambio real es más alto, la moneda está más depreciada, y cuando generás confianza, la moneda se te aprecia”.

En tanto, Milei afirmó que achicar el gasto público “es una forma de ganar competitividad. Y bajamos el gasto público 30% en términos reales”, remarcó. Además, consideró como “un conjunto de brutos que no están dispuestos a pensar en algo distinto más allá de un gráfico que es muy tendencioso” a quienes sostienen que el tipo de cambio “está atrasado”.

Su relación con Luis Caputo

Acerca de su relación con el ministro Luis Caputo, siendo él el primer presidente economista de la hisotria argentina, Milei la calificó como “fabulosa”. De acuerdo al mandatario, entre él y uno de sus funcionarios clave, existe “un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. Estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos. A veces nos juntamos a cenar para discutir de Economía. Todos los que nos criticaron, erraron. Estos mandriles econochantas o econochantas mandriles o econochantas de Mandrilandia. Había un imbécil que decía que si hacíamos todo bien teníamos 300% inflación”.

Con información de EFE y Forbes Argentina.

