Septiembre con alzas: qué aumentos impactarán en el bolsillo

El mes de septiembre trae consigo una lista de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que fue de 1,9%, el Gobierno continúa con su plan económico y el eje central de terminar con la inflación. Sin embargo, el aumento en distintos rubros tendrá un impacto dentro del IPC de agosto, que se dará a conocer en la segunda semana de septiembre.

En esa línea, distintas consultoras prevén un número que se ubique entre el 2% y 2,2% para el octavo mes del año, donde el impacto en la suba de las tasas de interés no se verá del todo trasladado y quedaría acotado en el dato de inflación.

Servicios públicos

Las facturas de electricidad, gas y agua seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para septiembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 2,97% para Edenor y del 2,9% para Edesur con relación a los precios pagados en agosto.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

Las facturas de gas, por su parte, tendrán una suba promedio del 2%. En este caso, el parámetro a establecer resulta mpas complicado debido a los diferentes segmentos y regiones.

En el caso del agua, se incrementarán en un 1% las facturas de ese servicio público.

Transporte público

El boleto de los colectivos que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires (CABA) obtendrán un aumento en sus precios y quedará en $526,13, mientras que las líneas provinciales del conurbano alcanzarán los $529,25.

En cuanto al subte, el aumento en ese transporte alcanzará los $1.071.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 50,3% para el noveno mes del año.

Combustibles

A través del Decreto 617/2025, que deroga el Decreto 466 del 27 de mayo de 2024 y sus modificatorios, el Gobierno fijó nuevas subas de impuestos a los combustibles.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Así, durante la Primera Fase, que va del 1° al 30 de septiembre, los aumentos quedarán conformados de la siguiente manera:

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,645.

Gasoil: el ICL se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) en $0,978.

La Segunfa Fase, a partir del 1° de octubre, aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas obtendrán una suba que rondará entre el 1,4% y 1,9% en las cuotas, dependiendo de la empresa.

Colegios privados

Por último, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal dentro de CABA y la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,2%.

Con información de la agencia NA