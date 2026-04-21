Brian Eno, Massive Attack y mil artistas y personalidades llaman al boicot a Eurovisión 2026 por “encubrir el genocidio” de Israel

A poco menos de un mes para la celebración de Eurovisión 2026, más de un millar de artistas, músicos y personalidades de la cultura unieron sus voces para promover un boicot al festival de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hasta que expulsen a Israel. Un llamamiento al sector cultural, en el marco de la que será la tercera edición del certamen en la que se permite la participación de la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) mientras su gobierno comete un genocidio en Gaza.

A través de una carta compartida en la plataforma No music for genocide (No hay música para el genocidio), más de mil profesionales del arte firman contra la UER y rechazan públicamente “que Eurovisión se utilice para encubrir y normalizar el genocidio”. Como ya hicieron cerca de un centenar de artistas eurovisivos en la previa de Basilea 2025, ahora son más nombres de la cultura los que unen sus voces para señalar la “hipocresía” de los organizadores del festival al no seguir con Israel el criterio que ellos mismos instauraron al vetar a Rusia por su invasión a Ucrania.

En su carta abierta, los firmantes aplauden además la retirada “basada en principios” de las cadenas públicas de España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, y rechazan guardar silencio: “Como artistas, reconocemos nuestra capacidad de acción colectiva y el poder de la resistencia. Nos negamos a callar. Nos negamos a ser cómplices”, escriben.

Entre los primeros firmantes de la lista, que ya supera los 1.000 nombres, figuran artistas como Brian Eno, Massive Attack, Sigur Rós, Nadine Shah, Idles, Young Fathers, Kneecap, Erika de Casier, Paul Weller, Mogwai, Smerz, Nemahsis o Macklemore. En el listado también aparecen ganadores de Eurovisión como Emmelie de Forest (Dinamarca, 2013) y Charlie McGettigan (Irlanda, 1994), así como la española Blanca Paloma (2023).

Comunicado completo de los artistas y personalidades de la cultura

“Este mayo, se espera que millones de personas sintonicen el 70º Festival de Eurovisión. Por tercer año consecutivo, verán a Israel en el escenario a pesar del genocidio que sigue cometiendo en Gaza, mientras que Rusia permanece vetada por su invasión ilegal de Ucrania.

Como músicos y trabajadores culturales, muchos de nosotros residentes en el área de influencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), rechazamos que Eurovisión se utilice para encubrir y normalizar el genocidio, el bloqueo y la brutal ocupación militar israelí contra los palestinos.

Nos solidarizamos con los llamamientos palestinos a las emisoras públicas, artistas, organizadores de eventos, equipos técnicos y aficionados para que boicoteen Eurovisión hasta que la UER vete a la emisora israelí cómplice KAN.

Aplaudimos la retirada, basada en principios, de las emisoras española, irlandesa, islandesa, eslovena y neerlandesa, y de los numerosos finalistas de las selecciones nacionales que se comprometieron a no participar en Eurovisión. Al igual que los artistas se opusieron a la opresión en Sudáfrica, nos mantenemos unidos ahora.

El presidente del Israel del apartheid, Isaac Herzog -mencionado en la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por incitación al genocidio- desempeñó un papel fundamental en la presión ejercida sobre las cadenas de televisión para que no prohíban la participación de Israel en el concurso, el evento musical en directo más visto del mundo.

Las hipócritas respuestas de la UER a los crímenes de Rusia e Israel disiparon cualquier ilusión sobre la supuesta 'neutralidad' de Eurovisión. En 2022, la UER declaró que la presencia de Rusia 'desprestigiaría la competición'. Sin embargo, tras más de 30 meses de genocidio en Gaza -junto con la limpieza étnica y el robo de tierras en la asediada Cisjordania- no se consideran suficientes para aplicar la misma política a Israel.

¿Cómo puede un artista o un fan de Eurovisión participar con la conciencia tranquila en la próxima edición del concurso en Austria, en medio de los planes estadounidenses e israelíes para establecer campos de concentración con vigilancia extrema en la 'Nueva Gaza'? Hay momentos en que el silencio pasivo no es una opción.

Nos negamos a guardar silencio cuando la violencia genocida de Israel pone banda sonora y silencia las vidas palestinas. Cuando los niños en las cárceles israelíes sufren palizas por tararear una melodía. Cuando de casi todos los escenarios, estudios, librerías y universidades de Gaza solo quedan montones de escombros, bajo los cuales los cuerpos masacrados aún esperan ser recuperados y recibir un entierro digno.

Como artistas, reconocemos nuestra capacidad de acción colectiva y el poder de la resistencia. Nos negamos a callar. Nos negamos a ser cómplices. Hacemos un llamamiento a otros en nuestra industria para que se unan a nosotros. Y nos solidarizamos con todos los esfuerzos basados en principios para acabar con la complicidad en todas las industrias.

No hay lugar para el genocidio. #BoicotEurovisión“.