Los Oscar se disculpan con la activista que rechazó la estatuilla en nombre de Marlon Brando por el trato a los indios en el cine

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que entrega anualmente los premios Oscar, ha enviado una carta de disculpas a Sacheen Littlefeather, la defensora de los derechos indígenas que acudió simbólicamente en nombre de Marlon Brando para rechazar el galardón que el actor ganó por su interpretación en El Padrino de Francis Ford Coppola. La activista subió al escenario vestida con un traje tradicional y, tras rechazar la estatuilla, denunció el trato que el mundo del cine le estaba dando a los indios americanos.

Will Smith y las nuevas disculpas a Chris Rock: “Intento no sentirme una mierda”

Saber más

“Estoy aquí representando a Marlon Brando y él me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo [...], que lamentablemente no puede recoger este premio tan generoso por el tratamiento a los indios americanos por parte de la industria cinematográfica y en la televisión”, aseguró Littlefeather. Su discurso fue recibido con abucheos y críticas por parte del público.

La Academia se ha disculpado ahora con Littlefeather por el trato que se le dio entonces, agradeciendo su discurso y recordando la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana. “Cuando subiste al escenario de los Óscar en 1973 para no aceptar el Óscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa”, ha asegurado David Rubin, el actual presidente de la Academia.

La disculpa se ha hecho pública este lunes, cuando la Academia ha comunicado que Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario del momento. “El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables”, ha asegurado el presidente. “Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración”.

En una entrevista en The Dick Cavett Show, Brando explicó que sintió que la gala de los Oscar “era una oportunidad maravillosa para que una india pudiera hablar ante 85 millones de personas”. “Sentí que tenía derecho a ello por lo que Hollywood les había hecho y me sentí avergonzado porque Sacheen no pudo decir lo que quería decir”, aseguró el galardonado por interpretar a Vito Corleone en la película de Coppola.

Brando aseguró también entonces que le “dolió” la reacción de sus compañeros del profesión a las palabras de Littlefeather. “Me dolió que la gente la abucheara, silbara y se quedara perpleja. Al menos tendrían que haber tenido la cortesía de escucharla”

Littlefeather ha respondido a la carta de Rubin bromeando sobre la “paciencia” de las comunidades indígenas. “Sobre la disculpa de la Academia, nosotros somos gente muy paciente. ¡Solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia”.