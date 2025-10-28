De protagonizar 'Stranger Things' al cartel del Lollapalooza: esta es la historia del actor que interpreta a Steve Harrington

Era 2019 y Joe Keery acababa de estrenar la tercera temporada de Stranger Things. El actor que interpreta al personaje de Steve Harrington, uno de los protagonistas de la ficción creada por los hermanos Duffer, tenía preparado un as bajo la manga. Apenas dos semanas después de que se estrenaran los nuevos capítulos en la plataforma de streaming, Keery saltó a la industria musical bajo el nombre de Djo.

Probablemente hayas escuchado alguna canción suya, como End of the beginning, que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify, sin saber que detrás de ella estaba el actor estadounidense de 33 años. Precisamente esta idea de “pasar desapercibido” es la que llevó a Keery a adoptar un seudónimo para su alter ego musical.

“Fue para intentar tener algún tipo de separación entre las dos facetas, para que alguien que no fuera fan pudiera descubrir la música y escucharla sin tener ninguna idea preconcebida de quién la hizo ni nada. Simplemente para empezar de cero”, explicó en una entrevista en el podcast Q Tom Power.

El éxito tras un viral en TikTok

El 19 de julio de 2019, solo quince días después del estreno de la temporada 3 de Stranger Things, Djo lanzó Roddy, su primera canción. El artista siguió lanzando sencillos hasta diciembre, cuando salió su primer álbum de estudio, Twenty Twenty. En estos seis años en la industria musical, el cantante ya tiene tres discos fuera, incluyendo The Crux, que salió a principios de este año.

Su música combina desde electrónica, hasta rock psicodélico y synth-pop con un toque experimental. Esta mezcla de estilos, sumada a unas melodías pegadizas, hicieron que su música empezara a conocerse. Pero su popularidad llegó a su punto más álgido el año pasado con End of the beginning, cuando la canción se viralizó en TikTok.

“El éxito ha sido difícil de cuantificar, pero ha sido emocionante. Me siento muy agradecido de que la gente esté conectando con la canción. En cuanto a su posición en las listas de éxitos, casi no tengo forma de procesarlo. El objetivo es seguir grabando música y grabar en lugares geniales. Mientras pueda seguir haciéndolo, el resto es solo la guinda del pastel”, explicó el compositor en una entrevista para The Guardian.

En este tiempo, Djo ha seguido conquistando los escenarios, con actuaciones en diferentes festivales de música del mundo. El pasado mes de agosto, estuvo en el Lollapalooza de Chicago (Estados Unidos). Ya está confirmado que volverá a subirse a un escenario Lollapalooza en 2026, esta vez en Argentina, Chile y Brasil. Entre medias, hará una parada en el Festival Estereo Picnic de Bogotá.

Ahora que se acerca el final de Stranger Things y Keery se despide de unos de sus trabajos como actor más duraderos, está por ver si sigue apostando por la interpretación, la música o ambos campos siguen siendo una posibilidad para él.