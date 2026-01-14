Estados Unidos suspende los visados para migrantes de 75 países por considerarlos “una carga pública”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que suspenderá la tramitación de visados de inmigrante para los ciudadanos de 75 países cuyos nacionales la Administración Trump considera susceptibles de necesitar asistencia pública en ese país.

El Departamento de Estado, dirigido por el secretario Marco Rubio, afirmó este miércoles que dio instrucciones a los funcionarios consulares para que detuvieran las solicitudes de visados de migrantes de los países afectados, de acuerdo con una orden emitida en noviembre que endurecía las normas sobre los posibles migrantes que podrían convertirse en “cargas públicas” en Estados Unidos.

La pausa en la tramitación se aplicará a países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La suspensión se aplica a los visados de inmigrante, como los destinados al empleo en los Estados Unidos, pero no a los visados de no inmigrante, como los de estudiante y turista, por lo que no afectará a quienes deseen viajar a EE.UU. para asistir al Mundial de fútbol.

“La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de aquellos que se aprovechan del pueblo estadounidense”, afirma el departamento de Estado en un comunicado: “La tramitación de visados de inmigrante de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de las prestaciones sociales y públicas”.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para los Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, declaró el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

La suspensión comenzará el 21 de enero.