Rusia mata a al menos 14 personas en un bombardeo nocturno en Kiev lanzando más de 598 drones y 31 misiles

Al menos 14 civiles, entre ellos un niño de dos años, murieron en Kiev como resultado de los impactos de cientos de misiles y drones rusos durante la noche. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, denunció un ataque “deliberado” de Rusia contra la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, la cual sufrió daños.

“La UE no será intimidada. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente”, ha afirmado Costa en la red social X, en la que ha compartido una imagen de los daños causados en la delegación europea por el ataque ruso. Costa también ha mostrado su solidaridad con las víctimas ucranianas y con el personal de la delegación europea.

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo a la vez que instó al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado en X de que los ataques rusos causaron al menos 14 muertos, incluidos tres niños. “Un asesinato horrible y deliberado de civiles”, ha denunciado.

Los trabajos de rescate continúan y el saldo de víctimas ha ido aumentando desde primera hora de la mañana. Entre los muertos hay tres menores, de 2, 14 y 17 años, según el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko.

Según la agencia de noticias Associated Press, es uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Kiev. La Fuerza Aérea ucraniana ha informado de que Rusia lanzó un total de 598 drones y 31 misiles –entre ellos, misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal– contra territorio ucraniano.

“Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Durante la noche, en Kiev, decenas de edificios resultaron dañados: viviendas, oficinas y empresas civiles. Entre ellos, el edificio donde se encuentra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania”, ha lamentado Zelenski.

Los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital, además de un centro comercial y una guardería, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda, según la Agencia EFE.

En una publicación anterior, el mandatario ha afirmado que “Rusia elige los [misiles] balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”.

También ha pedido al mundo que “responda con firmeza”. “Rusia debe detener esta guerra que inició y continúa. Debido al incumplimiento del alto el fuego y a los constantes intentos rusos de evadir las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones severas. Solo esto puede funcionar”, escribió Zelenski.

“Los rusos solo entienden de fuerza y presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias”, ha remachado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el ataque ruso, que se trata de “una nueva violación flagrante del derecho internacional”: “Cada agresión de Rusia en esta guerra injusta es un nuevo golpe contra la paz”. “Toda mi solidaridad con el personal de la Delegación de la UE en Kyiv, las víctimas y el pueblo ucraniano”, ha añadido en su perfil de X.

También en el Ejecutivo español, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, condenó el ataque: “Una noche más, Rusia responde a los esfuerzos de paz con ataques contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania”.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, también ha denunciado el ataque y ha afirmado que “muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz”. “Rusia debe detener las matanzas y negociar”, dijo Kallas.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, ha dicho en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento.

Por otro lado, el ministro del Interior, Igor Klimenko, advirtió que hay informaciones sobre siete desaparecidos en un bloque de apartamentos en el distrito de Darnitski, por lo que el número de muertos podría ascender.

Kiev no fue el único blanco de los ataques rusos de la noche del miércoles al jueves. En la región central de Vínitsia, las autoridades informaron de un impacto contra unas instalaciones energéticas, el cual dejó temporalmente sin luz a 60.000 usuarios en 29 localidades.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que interceptó más de un centenar de drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país.

