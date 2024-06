AMLO, o la justicia social realmente existente que gana elecciones

Formarse una opinión de las doctrinas económicas de la escuela de Viena limitándose a las incansables exposiciones que hace de de su teoría y a las por momentos inflexibles consecuencias prácticas que de ella extrae el libertario presidente argentino Javier Milei puede resultar tan empobrecedor intelectualmente como limitar nuestro conocimiento de la socialdemocracia al mandato del radical Raúl Alfonsín. Aun quienes han estudiado con menor simpatía a priori a aquellos economistas austríacos ultra liberales a quienes la fuerza de los hechos de un siglo extremista exilió en Inglaterra o EEUU coinciden en reconocerles virtudes críticas. Una suprema capacidad para el análisis que no todos atribuyen al pesimismo antropológico que sin embargo encuentran en la base de su pensamiento. Sin embargo, hay que decir que no suena optimista, o, en otro lenguaje, buena onda, un principio que recomienda ver en cada época de bonanza, expansión, boom, o mero crecimiento, un síntoma ominoso, una fiebre que es señal enfermedad.

Este, y otros elementos vieneses, son audibles en el discurso de las voces intelectuales mexicanas que piden votar por la candidata opositora Xóchitl Gálvez en las elecciones del 2 de junio. Lo piden, porque es un voto contra el socialismo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la grieta mexicana, como en todas las representaciones de la vida política de una sociedad que encuentran su principio constructivo en la metáfora de la gran zanja nacional, votar es votar contra. Votar por Gálvez es votar contra otra mujer. La candidata oficialista, firme favorita en los sondeos de intención de voto. Claudia Sheinbaum lidera la coalición electoral de izquierda liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido creado por AMLO.

Mismas grietas, distintos abismos

Sólo votando contra puede el electorado, sobre todo la juventud, a a la que hacen una convocatoria pletórica de la esperanza que rehúsa su desesperación, es posible votar a favor. Votar contra Sheinbaum es un voto por la realidad contra una imagen del presente ya suficientemente engañosa y falsificada por un presidente Gran Hermano del presente engañosa. Un voto por la democracia política liberal contra la autocracia o dictadura socialista.

En el identikit de la dictadura de AMLO de los intelectuales que llaman a votar en contra de la candidata de MORENA está en primer lugar el culto a la personalidad. Un ídolo en busca de una multitud en busca de ídolos. Un presidente cuyo personalismo aplastó el institucionalismo por acumular facultades extraordinarias y aspirar a la suma del poder público. Un asesino a cuya gestión de la pandemia le reprochan a la vez, sin elegir entre uno de los dos reproches, irresponsabilidad sanitaria en su negacionismo del covid y auoritarismo administrativo por las férreas cuarentenas que violaron la libertad de movimiento consagrada por la ley. Una conducta consecuente en rehusarles un lugar primordial en la conversación política a la ciencia, el periodismo, la cultura, la educación superior -es decir, a la élite meritocrática que el tiempo decantó y preparó como idóneos interlocutores del poder-. Con la consecuente privación de recursos para la renovación de tales estamentos. La militarización de la lucha contra el narcotráfico, la pérdida de la presencia del poder del Estado en todo el territorio. La degradación de las instituciones del Estado. Ser un autócrata no un demócrata. Mentir sobre la gestión económica, callar que el más de 2% de crecimiento anual, más que ilusorio, es síntoma y signo de la crisis que vendrá, y que un voto por Sheinbaum agudizará y acelerará.

Con las debidas adiciones y sustracciones, al fin de cuentas, y sin que jamás se diga en términos simplificadores, el reproche mayor a AMLO no es sin embargo su estatismo. Más bien, se le reprocha una suma de fracasos o desistimientos, intolerable si se la contrasta con el sereno ejercicio del estatismo que ha llegado a esperarse, o añorarse, en el Poder Ejecutivo mexicano.

Libertad, divino tesoro

Libertad o muerte es el más antiguo grito liberal, no sólo en América Latina. Está en la Marsellesa, el himno revolucionario francés, vivir libres o morir. Así concluye el himno nacional boliviano, morir antes que esclavos vivir. Uruguayos, Paraguayos, ¡República o Muerte!, misma fórmula en estos dos himnos gemelos. Así formulan la alternativa quienes piden el Hay que decir que el sentido de la fórmula ha variado crucialmente a lo largo de los tiempos más que bicentenarios que nos separan de la batalla de Valmy, primera victoria militar de los ejércitos revolucionarios de Francia, Antes era un grito de guerra de la tropa de la Libertad, una proclama irredentista. No se rendirían nunca, lucharían por la Libertad hasta morir, lo que esperaba a los enemigos a la libertad era un conflicto cuyo fin sólo llegaría con la muerte de la parte beligerante derrotada.

Con el paso sigiloso del protagonismo histórico de la figura del combatiente a la de la víctima, quienes piden el voto por Xóchitl están lejos de anunciar una suerte de neo-zapatismo liberal, un levantamiento de la mayoría silenciosa que se haría oír tomando las armas para ser libre o morir. Es más restricta, la profecía liberal. La libertad habría estado agonizando con AMLO; votando como su sucesora a su heredera Sheinbaum, alertan, nos convertiremos en firmantes de la partida de defunción de nuestro bien jurídico más caro.

Krauze x Krauze

Todo lo anterior puede verse y oírse en el diálogo de Enrique Krauze con su hijo León Krauze en el canal de YouTube de Letras libres, la revista mexicana de nombre programátic. Es una muy buena síntesis. Y es sorprendente, para los oídos sudamericanos de un panoramista que después dirá por qué le parece así.

Antes del diálogo, Enrique Krauze había pronunciado un elocuente llamamiento a votar por la oposición, A la cual, y en esto no cabe espanto ninguno, considera de centro y aun de centro-izquierda antes que de derecha. eg A su modo, Krauze Sr es el sucesor y heredero intelectual de Octavio Paz. Sus publicaciones como historiador conocieron el encomio de Tulio Halperin Donghi. El colega argentino apuntó una singularidad. Desde su primer libro famoso, Caudillos culturales de la Revolución Mexicana, Krauze procede por un método biográfico. En sucesivos volúmenes, narró la historia nacional desde el fin del virreinato de Nueva España hasta el fin de la ‘presidencia imperial’ del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Carlos Salinas de Gortari bajo la forma de las sucesivas biografías de los dueños del poder mexicano. De AMLO ni escribió biografía, ni llegará a hacerla, anunció. Pero compuso sobre él un animado panfleto, “El mesías tropical”, que le valió más disgustos que entusiasmos, aun entre los suyos.

El socialismo realmente existente

Hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, en los años de segunda posguerra mundial o larga Guerra Fría, del mundo bipolar de Washington y Moscú, los marxistas occidentales y los eurocomunistas, pero no sólo ellos, se referían a veces al sistema político, social, económico, cultural de la URSS y de los países del Pacto de Varsovia como ‘socialismo realmente existente’. Como la realización en la historia de una especie, ni la única posible, ni, ay, la verdaderamente deseable, del socialismo. Al borde de no merecer el nombre de socialismo, que empero, como en la sentencia última de la Corte Suprema de sus mentes, no le retacearan.

Aquí está aquello que más admira en Enrique Krauze en su diálogo con su hijo. Un diálogo al que es imposible retacearle esa virtud sin la cual no hay otra, según George Orwell. La que le indicaban a Emmanuel Carrêre que debía ver en su Limonov, el fundador del movimiento nacional bolchevique de la ultraderecha rusa. Decencia, sheer decency. ¿Qué conviene Krauze en que ha de asentarse en la columna del haber, como balance del sexenio de AMLO? Los planes sociales. Las transferencias directas de efectivo, decididas por el Estado, financiadas por el Tesoro del Estado, a sectores, grupos, personas, que las necesitan. La jubilación universal sin aportes para las personas mayores que no han podido hacerlos. (Sin inquisición sobre si podrían haberlos hecho: que no los hecho, que averiguar los porqué llevará a más crueldades que a mejores certezas).

Quien invita a votar contra el socialismo de MORENA reconoce que lo mejor, acaso lo único bueno de MORENA, ha sido la intervención del Estado en la economía. Acciones que encuentra más necesarias de lo que puede juzgar Krauze lamentables. Una justicia-social-realmente-existente. Que gana elecciones.

AGB