Agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora: qué imágenes son verdaderas y cuáles falsas

El presidente Javier Milei estaba encabezando el miércoles por la tarde una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert —quien liderará la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires (La Libertad Avanza) en las elecciones del 26 de octubre—, cuando militantes agredieron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad. Acto seguido, el mandatario interrumpió el acto y se marchó junto con su hermana en una camioneta, mientras que Espert lo hizo en moto.

Los sucesos dieron lugar a la viralización de videos y fotos sobre el momento de la agresión: algunos verdaderos y otros, falsos.

Circula en redes sociales que tanto Javier Milei como el vocero presidencial Manuel Adorni publicaron una foto falsa del incidente. En la imagen en cuestión se ve al mandatario junto a Espert y una piedra suspendida en el aire.

“Se descubrió que esta foto publicada por Manuel Adorni fue inventada para tapar el escándalo de las coimas de Karina Milei”, dicen algunos posteos en X.

“Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, tuiteó Adorni junto con la foto. “CIVILIZACIÓN O BARBARIE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. Fin”, dijo, por su parte, Milei.

“Manifestantes lanzan piedras contra el presidente argentino Javier Milei (centro), su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (oculta), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025”, dice en inglés la descripción de la foto publicada en el repositorio de imágenes de la AFP.

Mabromata señaló a AFP Factual que las agresiones comenzaron cuando le arrojaron plantas del cantero a Milei. A las 15:06, volaron unos guantes sobre su cabeza, captados por él, al igual que la piedra que se desplazó en el mismo minuto. “Tengo varias fotos que muestran la piedra antes, durante y después. Trabajo hace 20 años en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado”.

En otros videos del hecho, como en este de la AFP, se ve cómo se le arrojaron diversos elementos a la caravana oficial durante el recorrido.

Es falso que en este video le tiran una piedra a Milei: es una gorra

Circula en redes sociales un video de la caravana de Milei en Lomas de Zamora junto al texto: “Javier Milei esquivó el piedrazo que los K le tiraron: Un fragmento muestra cómo el presidente tuvo reflejos rápidos para esquivar un piedrazo”.

Sin embargo, esto es falso. Chequeado realizó una revisión del video —publicado originalmente en LN+— en cámara lenta y pudo comprobar que aquello que vuela no es una piedra, sino una gorra de sol.

Circula en redes sociales una foto donde se ve cómo supuestamente le tiran una piedra a Milei, Karina y Espert. “Mira la PIEDRA que le tiraron a Milei, lo querían ASESINAR” (sic), dice uno de los posteos virales.

Sin embargo, esto es falso. Chequeado realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google y corroboró que la foto original fue publicada por Clarín. Allí no aparece la piedra, sino que se ve a los 3 funcionarios de La Libertad Avanza, escudados con una valija de la Policía Federal Argentina.

“Minutos después de la llegada del presidente Javier Milei al centro de Lomas de Zamora, debieron suspender la caravana por cuestiones de seguridad”, dice el epígrafe de la foto. El crédito es para el fotógrafo Juano Tesone, quién también publicó la imagen en su cuenta oficial de Instagram.

Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a info@chequeado.com .

Autoras: Delfina Corti y Lucía Gardel

Edición 1: Flor Ballarino (Chequeado)