Diputados aprobó la ley ómnibus por amplio margen: primer triunfo político de la gestión Milei

Javier Milei se anotó este viernes, 54 días después de haber tomado el poder en la Argentina, su primer triunfo político: la Cámara de Diputados aprobó en general y por amplio margen el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, del que se destacan los superpoderes en diversas materias que se le otorgan para tomar decisiones sin pasar por el Congreso y el permiso para que más de una veintena de empresas del Estado sean vendidas. El tablero finalizó con 144 votos afirmativos y 109 negativos.

De todas maneras, aun falta la votación del extenso articulado, trámite que fue postergado para el martes, cuando volverá a abrirse el recinto para continuar la sesión, que empezó el miércoles a las 10.30 y siguió el jueves y el viernes. Es la reunión del pleno más larga que se recuerde en la historia reciente.

El megaproyecto fue muy discutido y no es el mismo que la Casa Rosada le envió al Congreso: tenía 664 artículos y terminó con 386, es decir una reducción del 40% de su volumen original. Esto es porque, entre otras decenas de medidas resistidas por la oposición, se le retiraron las reformas electorales y todo el paquete fiscal, por la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, que argumentó que, de esa manera, se facilitaba la aprobación del resto del frondoso texto.

La aprobación de la ley ómnibus de Milei sólo fue posible gracias al acompañamiento de buene parte de la oposición: el PRO, que es el bloque aliado de La Libertad Avanza (LLA); la UCR, Hacemos Coalición Federal (el bloque variopinto que preside Miguel Pichetto) y una veintena de diputados de espacios provinciales. LLA es una fuerza muy joven, que en Diputados tiene apenas 38 bancas, es decir el 15% del total.

En las últimas horas se realizaron concesiones: el quite definitivo del superpoder presidencial específico sobre el tema fiscal y, sobre todo, cierta flexibilización en el proceso de privatización de empresas públicas. Respecto de este último punto, se dividió en grupos al bloque de las empresas públicas sujetas a privatización, para que los aliados puedan tener la libertad de acompañar algunas y rechazar otras en la votación en particular. La votación del articulado, como se explicó en esta nota, es un trámite largo y engorroso.

Fuera del Congreso, represión

El jueves, en el segundo día de la sesión, las fuerzas de seguridad avanzaron con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta para hacer retroceder a los manifestantes que se expresaban en la plaza del Congreso en contra de la propuesta del Ejecutivo. El protocolo comandado por a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó una veintena de heridos, entre manifestantes y trabajadores de prensa. Sin embargo, en declaraciones públicas la funcionaria consideró que “no hubo ningún incidente grave” y remarcó que su gestión seguirá “manteniendo el orden público”.

En el inicio de la tercera jornada, varios diputados de la oposición repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad, mientras que el operativo fue defenido por representantes del partido libertario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó en su conferencia de prensa habitual “la titánica tarea” de las fuerzas de seguridad en el día de ayer. Informó que hubo ocho detenidos por los incidentes, y afirmó que quien “viole la ley será castigado”.

Cierres chicaneros

Los últimos discursos de los debates son los de los jefes de bloque y, como es tradición en el parlamento argentino, el último de ellos fue el del sanluiseño Oscar Zago, presidente del bloque LLA, quien con vehemencia rechazó las críticas de la oposición contra el gobierno de Milei y destacó que con esta ley se comenzará a “reconstruir la Argentina”. Además, chicaneó al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, por haber dicho “los discursos” eran para la oposición. “Sí, Martínez, ustedes se van a ir con el discurso, pero nosotros nos vamos a ir con la ley”, resaltó el jefe del bloque oficialista.

También cuestionó al gobierno del ya inexistente Frente de Todos y al presidente de esa gestión (2019-2023), Alberto Fernández, al señalar que “está en España divirtiéndose con la plata que se afanó”.

Germán Martínez, quien lo antecedió en la palabra, dijo que la ley ómnibus será “criminal” en muchos aspectos para la vida de los argentinos y les lanzó a los oficialistas: “Están perdiendo este debate en la sociedad y no se trata de encuestas, sino de ver qué estamos discutiendo acá”. También subrayó que “la sociedad no está pidiendo un Milei superpoderoso”.

Pichetto, antes, dijo que “acá hay tres temas importantes: la emergencia económica, la delegación y el proceso de privatización” y que también “hay multiplicidad de temas que interesan a sectores”, que “se reforma el Código Civil y no se llama a ninguna comisión de juristas”, porque “hay un desprecio por los abogados”. Aludía, probablemente, al economista Federico Sturzenegger, quien no tiene ningún cargo formal en el Gobierno y a quien, sin embargo, se le atribuye la autoría del proyecto. Pichetto tiene un particular encono contra Sturzenegger, funcionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, y contra Luis Caputo.

A su turno, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, dijo que los macristas no son “gobierno ni cogobierno”, pese a que votarán todo el articulado a favor y a que el expresidente Macri pidió fervorosamente apoyarla. “Venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismos berretas”, dijo Ritondo.

Minutos antes, el presidente del bloque UCR Rodrigo De Loredo, afirmó que los diputados radicales le darían al Gobierno “todas las herramientas mínimas, justas y necesarias para que puedan llevar adelante” su gestión aunque seguirán “custodiando los temas que pongan en riesgo la salud republicana de la Argentina”.

