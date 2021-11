Argentina vota: una elección clave que definirá el rumbo del Gobierno y los liderazgos en la oposición

Después de largos meses de campaña en un país politizado al máximo, con referentes de todos los partidos involucrados con una altísima exposición mediática y las redes sociales como centro de los mensajes dedicados a potenciar el antagonismo entre las dos fuerzas dominantes, la Argentina elige este domingo cómo quedarán conformadas ambas cámaras del Congreso Nacional hasta 2023, cuando deba optarse por una fórmula presidencial por un periodo de cuatro años y se renovarán más bancas legislativas, además de cargos ejecutivos en los 24 distritos que componen el país. Ahora, se define quién tendrá el control en Diputados y en Senadores, situación clave para los próximos pasos que deba tomar el gobierno que conduce Alberto Fernández en los meses venideros, con la negociación con el FMI, el control de precios, el dólar, la producción, las inversiones, la generación de empleo, las tarifas, la vivienda, la seguridad, la política exterior, los planes sociales y los angustiantes números de la pobreza como ejes.

Las PASO del 12 de septiembre dejaron heridas abiertas en el seno del oficialismo y el Frente de Todos, tras una contundente derrota que generó una crisis interna entre los espacios que componen la fuerza gobernante, movió fichas, publicó resoluciones, firmó decretos, activó controles, buscó acuerdos en el exterior y redobló programas de beneficios sociales en busca de los votos perdidos a manos de Juntos por el Cambio. En la principal fuerza de oposición también hubo chispazos y reacomodamientos, pero la coalición confía en mantener la tendencia de las Primarias y llegar a tener la mayoría deseada en la Cámara Alta y en la Baja. La elección tiene una segunda dimensión, decisiva, en el contexto de la crisis y la salida de la pandemia: definirá el rumbo del Gobierno para los próximos dos años y delineará los liderazgos en la oposición con vistas a las presidenciales de 2023.

Lo que está en juego, mucho más que las bancas

En Diputados se renuevan 127 bancas de las 257 que hay en total, de las que el Frente de Todos pone en juego 52, mientras que Juntos por el Cambio debe resignar 60 legisladores hasta tanto se conozcan los resultados. Mientras que la Izquierda y los liberales intentan sumar espacios dentro del Congreso.

De acuerdo a los porcentajes de las PASO, si se repitieran con exactitud -algo improbable, porque siempre surgen modificaciones, tanto por el cambio de idea o de estrategia de los electores, como por la probabilidad de una mayor cantidad de votantes que se acerquen a las urnas-, el FdT perdería tres diputados y pasaría a tener 117 de los 120 actuales; mientras que JxC sumaría uno a sus filas y lograría quedar con 116 legisladores.

De ser así, el oficialismo quedaría a 12 votos de los 129 necesarios para tener quórum propio y dependería de las negociaciones posteriores ante cada sesión para conseguir aliados, situación que, con liberales de por medio (sumarían cuatro bancas, dos por el lado de Javier Milei y otras tantas, del espacio de José Luis Espert) y partidos provinciales cercanos a la oposición, resultaría misión imposible. Por su parte, el FIT obtendría 2 escaños por la Provincia de Buenos Aires, 1 por CABA y 1 por Jujuy.

En Senadores se renuevan 24 bancas (un tercio de la Cámara), de las cuales 15 pertenecen hasta el 9 de diciembre al FdT y 9, a JxC.

Si este 14 de noviembre se repitieran los guarismos de las PASO, la alianza oficialista quedaría apenas con 35 de los 41 senadores que tiene en la actualidad, dos menos de los necesarios para tener mayoría y sesionar con quórum propio, algo que viene haciendo desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia. De las 8 provincias que renuevan senadores nacionales en esta elección, el FdT perdió en 6 el pasado 12 de septiembre.

De igualarse los resultados, el peronismo perdería por primera vez el control de la Cámara Alta, que quedaría en manos opositoras, ya que JxC podría renovar sus 9 espacios y, además, sumar otros 5. Situación que pondría en jaque al Gobierno de Fernández-Fernández y, para avanzar en los diferentes proyectos, estarían obligados a consensuar con sectores con los que el diálogo brilla por su ausencia.

En el medio de las frías matemáticas y con el ojo puesto en el voto del sector más joven de la sociedad, que parece una franja etaria indescifrable para la vieja política, las acusaciones cruzadas volvieron a calentar el último tramo de la campaña y, lejos de cerrarse, la grieta se profundiza con cada intervención de los actores trascendentes de ambos espacios.

Con Cristina Kirchner y Mauricio Macri envueltos en complejos problemas judiciales, el Frente de Todos hizo foco en los cambios en el Gabinete tras las renuncias masivas puestas a disposición por la mayoría de sus miembros, en las arduas negociaciones con el FMI y en buscar maneras de inyectar efectivo en el bolsillo de las clases media y baja, con el slogan “los escuchamos” como bandera y corriendo del centro de la escena al Presidente; mientras que la oposición se dedicó a la crítica de cada resolución del Ejecutivo y a poner en piloto automático sus discursos para no salirse del camino y esperar que los resultados de las PASO se repitan o, para los más optimistas de JxC, se engrosen. Alrededor de las 20 de este domingo, se sabrá cómo quedó el mapa nacional y, a partir de ahí, los argentinos podrán tener una idea más clara de cómo serán los dos próximos años.

Qué se vota hoy

En las Elecciones Generales serán electos, a nivel nacional, 24 senadores (del total de 72, se vota en Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe, tres por distrito) y 127 diputados (de un total de 257). La Cámara de Diputados renueva la mitad de su banca cada dos años, mientras que en la de Senadores se renueva un tercio de las bancas, también cada dos años.

serán electos, a nivel nacional, (del total de 72, se vota en Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe, tres por distrito) y (de un total de 257). La Cámara de Diputados renueva la mitad de su banca cada dos años, mientras que en la de Senadores se renueva un tercio de las bancas, también cada dos años. No en todas las provincias se vota lo mismo , es por eso que el Gobierno publicó un mapa en el que compara, provincia por provincia, la cantidad de cargos a elegir. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se renovarán 13 diputadas y diputados nacionales, mientras que, en la Provincia de Buenos Aires, 35 bancas de diputados y diputadas nacionales.

, es por eso que el Gobierno publicó en el que compara, provincia por provincia, la cantidad de cargos a elegir. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se renovarán 13 diputadas y diputados nacionales, mientras que, en la Provincia de Buenos Aires, 35 bancas de diputados y diputadas nacionales. En la Cámara Baja las bancas se reparten en proporción a la población de cada provincia, es por eso que es diferente el voto en cada una de las jurisdicciones del país.

las bancas es por eso que es diferente el voto en cada una de las jurisdicciones del país. Santiago del Estero , además de renovar 3 bancas de diputados nacionales, tendrá elecciones para los cargos de gobernador (Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, que es parte del Frente de Todos, busca su cuarto mandato consecutivo), vicegobernador, 40 diputados provinciales, 15 concejales, 137 comisiones municipales e intendentes en las ciudades de Atamisqui y Clodomira.

, además de renovar 3 bancas de diputados nacionales, tendrá elecciones para los cargos de gobernador (Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, que es parte del Frente de Todos, busca su cuarto mandato consecutivo), vicegobernador, 40 diputados provinciales, 15 concejales, 137 comisiones municipales e intendentes en las ciudades de Atamisqui y Clodomira. Provincia de Buenos Aires también renueva 46 diputados/as y 23 senadores/as provinciales; 1097 concejales/as; y 401 consejeros/as escolares en 135 municipios.

también renueva 46 diputados/as y 23 senadores/as provinciales; 1097 concejales/as; y 401 consejeros/as escolares en 135 municipios. CABA vota también 30 legisladores/as porteños.

vota también 30 legisladores/as porteños. En Catamarca se eligen 21 diputados/as y 8 senadores/as provinciales, además de 2 intendentes/as y 48 concejales/as en 22 municipios.

se eligen 21 diputados/as y 8 senadores/as provinciales, además de 2 intendentes/as y 48 concejales/as en 22 municipios. Chaco renueva 16 diputados/as provinciales.

renueva 16 diputados/as provinciales. Formosa elige 15 diputados/as, 87 concejales/as en 27 municipios y 10 miembros de comisiones de fomento.

elige 15 diputados/as, 87 concejales/as en 27 municipios y 10 miembros de comisiones de fomento. La Rioja renueva 18 diputados/as provinciales.

renueva 18 diputados/as provinciales. Mendoza vota 24 diputados/as y 19 senadores/as provinciales; y 97 concejales/as de 18 municipios.

vota 24 diputados/as y 19 senadores/as provinciales; y 97 concejales/as de 18 municipios. San Luis renueva 22 diputados/as y 4 senadores/as provinciales; 7 intendentes/as; 68 concejales/as y 4 comisionados/as municipales.

renueva 22 diputados/as y 4 senadores/as provinciales; 7 intendentes/as; 68 concejales/as y 4 comisionados/as municipales. En Santa Fe se eligen 14 intendentes/as; 210 concejales/as de 57 municipios y 2 comunas; y 1.214 miembros de 306 comisiones comunales (148 de 5 miembros y 158 de 3 miembros).

La elección en Diputados, provincia por provincia

En la provincia de Buenos Aires , el distrito con más habitantes del país y de mayor representación parlamentaria, finalizan su mandato 35 diputados nacionales, de los cuales 16 corresponden al Frente de Todos (se suman el FPV y el Frente Renovador) y 14 pertenecen a Juntos por el Cambio (8 del PRO, 3 de la UCR y 3 de la Coalición Cívica).

, el distrito con más habitantes del país y de mayor representación parlamentaria, finalizan su mandato 35 diputados nacionales, de los cuales 16 corresponden al Frente de Todos (se suman el FPV y el Frente Renovador) y 14 pertenecen a Juntos por el Cambio (8 del PRO, 3 de la UCR y 3 de la Coalición Cívica). En Ciudad de Buenos Aires se renovarán 13 escaños, de los cuales Juntos por el Cambio arriesga 10 (se suman Cambiemos y Evolución Radical) de los que 5 corresponden al PRO, 3 a las UCR y 2 a la Coalición Cívica.

se renovarán 13 escaños, de los cuales Juntos por el Cambio arriesga 10 (se suman Cambiemos y Evolución Radical) de los que 5 corresponden al PRO, 3 a las UCR y 2 a la Coalición Cívica. En relación a Santa Fe , 9 diputados nacionales concluyen su mandato en diciembre: 5 corresponden a Juntos por el Cambio (2 a la UCR, 2 al Pro y 1 a la CC), 3 al FdT y 1 al Frente Progresista.

, 9 diputados nacionales concluyen su mandato en diciembre: 5 corresponden a Juntos por el Cambio (2 a la UCR, 2 al Pro y 1 a la CC), 3 al FdT y 1 al Frente Progresista. Otro distrito clave es Córdoba , donde se ponen en juego las bancas de 9 legisladores: 5 de Cambiemos (2 del Pro y 3 de la UCR) 3 de Córdoba Federal; y uno del Frente de Todos.

, donde se ponen en juego las bancas de 9 legisladores: 5 de Cambiemos (2 del Pro y 3 de la UCR) 3 de Córdoba Federal; y uno del Frente de Todos. Por su parte, Mendoza pone en juego 5 lugares que corresponden, 3, a Juntos por el Cambio (3 radicales), uno de Unidad y Equidad Federal, y uno del Frente de Todos.

pone en juego 5 lugares que corresponden, 3, a Juntos por el Cambio (3 radicales), uno de Unidad y Equidad Federal, y uno del Frente de Todos. En Tucumán , en tanto, se ponen 4 en juego: 2 de ellos son del Frente de Todos, 1 pertenece a Juntos por el Cambio (UCR) y 1 del Partido de Justicia Social.

, en tanto, se ponen 4 en juego: 2 de ellos son del Frente de Todos, 1 pertenece a Juntos por el Cambio (UCR) y 1 del Partido de Justicia Social. En Corrientes , concluyen su mandato 3 diputados, de los cuales 2 corresponden a Juntos por el Cambio (1 radical y 1 del Pro) y 1 al Frente de Todos.

, concluyen su mandato 3 diputados, de los cuales 2 corresponden a Juntos por el Cambio (1 radical y 1 del Pro) y 1 al Frente de Todos. En el caso de Misiones , las bancas por renovar son 3 y se distribuyen entre el Frente Misionero de la Concordia de Misiones, con 2, y 1 de Juntos por el Cambio (radical).

, las bancas por renovar son 3 y se distribuyen entre el Frente Misionero de la Concordia de Misiones, con 2, y 1 de Juntos por el Cambio (radical). Entre Ríos define el reparto de 5 escaños que hoy están divididos en 3 de Juntos por el Cambio (1 radicales y 2 PRO) y 2 del Frente de Todos.

define el reparto de 5 escaños que hoy están divididos en 3 de Juntos por el Cambio (1 radicales y 2 PRO) y 2 del Frente de Todos. Salta , que renueva 3 bancas, pone en juego 1 del Frente de Todos, 1 de Juntos por el Cambio (PRO) y 1 más por el Bloque Justicialista.

, que renueva 3 bancas, pone en juego 1 del Frente de Todos, 1 de Juntos por el Cambio (PRO) y 1 más por el Bloque Justicialista. Chaco , en tanto, renovará 4 bancas, de las cuáles 2 pertenecen al FdT y 2 a Juntos por el Cambio (1 de la UCR y 1 de la Coalición Cívica).

, en tanto, renovará 4 bancas, de las cuáles 2 pertenecen al FdT y 2 a Juntos por el Cambio (1 de la UCR y 1 de la Coalición Cívica). En Formosa , a su vez, se elegirán 2 bancas que hoy están en poder del FdT y de Juntos por el Cambio (UCR).

, a su vez, se elegirán 2 bancas que hoy están en poder del FdT y de Juntos por el Cambio (UCR). En Santiago del Estero se renuevan 3 bancas que corresponden al Frente de Todos.

se renuevan 3 bancas que corresponden al Frente de Todos. En Jujuy se eligen 3 escaños que hoy detentan Juntos por el Cambio (1 UCR y otro PRO) y el FdT.

se eligen 3 escaños que hoy detentan Juntos por el Cambio (1 UCR y otro PRO) y el FdT. En La Rioja se renovarán 2 diputados, de los cuales el Frente de Todos pone en juego una banca y Juntos por el Cambio la segunda (PRO).

se renovarán 2 diputados, de los cuales el Frente de Todos pone en juego una banca y Juntos por el Cambio la segunda (PRO). San Juan , con 3 bancas en total, donde el FdT arriesga 2 y JxC, la tercera (PRO).

, con 3 bancas en total, donde el FdT arriesga 2 y JxC, la tercera (PRO). Catamarca , por su parte, renovará 3 bancas, de las cuales 2 están en manos del Frente de Todos y otra en poder de Juntos por el Cambio (Frente Cívico y Social).

, por su parte, renovará 3 bancas, de las cuales 2 están en manos del Frente de Todos y otra en poder de Juntos por el Cambio (Frente Cívico y Social). En San Luis se eligen 3 escaños en la cámara Baja. Terminan su mandato dos representantes del Frente de Todos y uno de la UCR.

se eligen 3 escaños en la cámara Baja. Terminan su mandato dos representantes del Frente de Todos y uno de la UCR. En Río Negro , se deberán elegir 2 lugares que hoy están ocupados, uno, por el Frente de Todos, y otro, por Juntos por el Cambio (UCR).

, se deberán elegir 2 lugares que hoy están ocupados, uno, por el Frente de Todos, y otro, por Juntos por el Cambio (UCR). En Neuquén , se renuevan 3 lugares de los cuales uno corresponde al PRO, otro al Frente de Todos y otro al Movimiento Popular Neuquino.

, se renuevan 3 lugares de los cuales uno corresponde al PRO, otro al Frente de Todos y otro al Movimiento Popular Neuquino. En La Pampa , donde también concluyen su mandato 3 diputados, el Frente de Todos pone en juego dos escaños y Juntos por el Cambio (PRO), uno.

, donde también concluyen su mandato 3 diputados, el Frente de Todos pone en juego dos escaños y Juntos por el Cambio (PRO), uno. En Santa Cruz , se ponen en juego 3 bancas que hoy se reparten entre el vecinalismo de Acción Federal, otra del Frente de Todos y una tercera en manos del Juntos por el Cambio (UCR).

, se ponen en juego 3 bancas que hoy se reparten entre el vecinalismo de Acción Federal, otra del Frente de Todos y una tercera en manos del Juntos por el Cambio (UCR). En el caso de Chubut se eligen 2 escaños: uno corresponde al Frente de Todos y otro a JxC (UCR).

se eligen 2 escaños: uno corresponde al Frente de Todos y otro a JxC (UCR). En Tierra del Fuego, por último, se deben renovar dos diputados, 1 del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio (PRO).

En síntesis, la cantidad de diputados que se renuevan son:

Buenos Aires: 35

CABA: 13

Córdoba: 9

Santa Fe: 9

Mendoza: 5

Entre Ríos: 5

Tucumán: 4

Chaco: 4

Catamarca: 3

Corrientes: 3

Jujuy: 3

La Pampa: 3

Misiones: 3

Neuquén: 3

Salta: 3

San Juan: 3

San Luis: 3

Santa Cruz: 3

Santiago del Estero: 3

Formosa: 2

La Rioja: 2

Río Negro: 2

Chubut: 2

Tierra del Fuego: 2

Son ocho las provincias en las que se renuevan los 3 senadores:

Corrientes (terminan su período Ana Claudia Almirón, del FdT; Carlos Mauricio Espínola, del FdT; y Néstor Pedro Braillard Poccard, del Pro).

(terminan su período Ana Claudia Carlos Mauricio Néstor Pedro Tucumán (terminan su período José Jorge Alperovich, del FdT; Beatriz Graciela Mirkin, del FdT; y Silvia Beatriz Elías de Pérez, de la UCR-Cambiemos).

(terminan su período José Jorge Beatriz Graciela Silvia Beatriz Catamarca (terminan su período Inés Imelda Blas, del FdT; Dalmacio Mera, del FdT; y Oscar Aníbal Castillo, del Frente Cívico y Social de Catamarca).

(terminan su período Inés Imelda Dalmacio Oscar Aníbal del Córdoba (terminan su período Carlos Alberto Caserio, del FdT; Ernesto Félix Martínez, del Pro; y Laura Elena Rodríguez Machado, del Pro).

(terminan su período Carlos Alberto Ernesto Félix Laura Elena Mendoza (terminan su período Julio César Cleto Cobos, UCR-Cambiemos; Pamela Fernanda Verasay, de UCR-Cambiemos; y Anabel Fernández Sagasti, del FdT).

(terminan su período Julio César Cleto Pamela Fernanda Anabel Chubut (terminan su período Nancy Susana González, del FdT; Juan Mario Pais, del FdT; y Alfredo Héctor Luenzo, del FdT).

(terminan su período Nancy Susana Juan Mario Alfredo Héctor La Pampa (terminan su período Norma Haydée Durango, del FdT; Daniel Aníbal Lovera, del FdT; y Juan Carlos Marino, de la UCR-Cambiemos).

(terminan su período Norma Haydée Daniel Aníbal Juan Carlos Santa Fe (terminan su período Roberto Mario Mirabella, del FdT; María de los Ángeles Sacnun, del FdT; y Maria Alejandra Vucasovich, de Santa Fe Federal-Cambiemos).

Para tener en cuenta

Electoras, electores y padrón

¿Qué cantidad de personas están habilitadas para votar?

El padrón electoral para las elecciones 2021 registra 34.332.992 personas habilitadas para votar en las elecciones generales del 14 de noviembre.

Documentos válidos para votar

Se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Los documentos válidos para votar son: el DNI libreta verde y libreta celeste, el DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”), la libreta de enrolamiento y la libreta cívica. El DNI en el celular y la constancia de DNI en trámite no son documentos válidos para votar.

¿Desde qué edad se puede votar?

El Código Nacional Electoral establece como electoras y electores a las y los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años, y a las y los argentinos naturalizados, desde los 18 años, siempre y cuando no tengan ninguna inhabilitación. En el marco de la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774 (más conocida como Ley de Voto Joven), en 2021 pueden votar quienes cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre inclusive, es decir, hasta el día de la elección general. El voto es obligatorio para todas las personas.

Voto afirmativo, impugnado, en blanco y nulo: ¿qué significa cada uno?

Votos válidos: afirmativos y en blanco

Estos son los que cuentan para la elección y sumarán porcentaje para una u otra agrupación política. Hay dos tipos: los afirmativos y los votos en blanco. Los afirmativos son aquellos en los que los electores eligen una boleta oficializada de algunas de las listas posibles. Esto incluye el conocido procedimiento de “cortar boleta”, es decir, incluir varias opciones para diferentes cargos. También se cuentan como válidas las boletas que tengan roturas, tachaduras, agregados o sustituciones siempre y cuando el encabezado de la misma esté intacto, permitiendo reconocer la voluntad del elector. Finalmente, si en el sobre aparecen varias boletas iguales de una misma lista, también cuenta. Solo se computará una y se destruirá el resto.

El voto en blanco, por su parte, implica que el sobre está vacío o que contiene un papel sin imágenes, textos ni objetos extraños. También se contabiliza “en blanco” si hay una boleta a la que le falta el cuerpo correspondiente a una categoría: en ese caso, se considerará “en blanco” solo para esos cargos. Si bien estos votos son válidos, no se cuentan para ninguna agrupación política.

Votos nulos

Tal como lo indica su nombre, anulan la opción electoral. Es para los casos en los que en sobre hay boletas no oficializadas, de elecciones anteriores, de distintos partidos para un mismo cargo, de otros distritos o con defectos que no permiten identificar la decisión del elector; o en las situaciones en las que junto a la boleta hay objetos extraños, como monedas o fotografías, entre otros.

Voto impugnado

Depende del quienes fiscalizan y no del elector. Se da cuando el Presidente de Mesa, su suplente o los fiscales consideran que el votante no es el titular del documento cívico que presenta y dudan de su identidad. De todas maneras, son contabilizados pero no se escrutan en la mesa: se envían cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que defina su validez o nulidad.

Protocolo Covid-19

Frente a la mejora de la situación sanitaria en el país y la baja de casos de Covid-19, en las próximas elecciones legislativas de noviembre habrá una sola fila para cada mesa y los votantes no tendrán que esperar afuera de los centros de votación, medida que se había adoptado en las PASO para minimizar la circulación interna de personas.

El objetivo del nuevo protocolo de la Cámara Nacional Electoral es descomprimir la circulación y agilizar el proceso de votación, así como ayudar a que el cierre de los comicios y el conteo de votos se realice más rápidamente. Por eso, se estima que los resultados provisorios se conocerán más temprano que en las PASO.

Muchas medidas sanitarias de las PASO seguirán vigentes, como la distancia social de mínimo dos metros en las filas, el uso obligatorio de tapabocas, la sanitización de los lugares de votación, la prohibición de asistir con un acompañante, la ventilación cruzada de espacios, la desinfección de manos y objetos (como lapiceras para firmar los padrones).

Por otro lado, no regirá el aforo ni el distanciamiento estricto, aunque cada distrito podrá adoptar medidas específicas según su situación sanitaria. Asimismo, las personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedades tendrán prioridad para votar. Los protocolos sanitarios por provincia o distrito se pueden consultar acá.

Cuáles son las multas por no ir a votar y quiénes están exceptuados de hacerlo?

Como en cualquier elección, se debe presentar documentaciones para justificar la ausencia del voto, pero se han sumado motivos válidos, como la dificultad para acceder al establecimiento de voto o el contacto estrecho o resultado positivo de Covid-19.

Ambas condiciones deben ser respaldadas por un certificado que acredite el motivo. El mismo se debe presentar antes de los 60 días posteriores a la elección. En el caso de haber estado a más de 500 kilómetros del lugar de voto, se debe presentar documentación que lo pruebe en la comisaría más cercana.

Quienes sospechen tener Covid-19 por contacto estrecho o síntomas o sean de grupos de riesgo tienen indicación médica de no ir a votar. Esta decisión se deberá justificar a través de un certificado médico. El mismo se podrá solicitar y tramitar en la plataforma de no emisión del voto por internet. Para los casos en los que no se tenga certificado médico, la página https://infractores.padron.gob.ar solicitará información a modo de declaración jurada y los ciudadanos podrán hacer el trámite desde el día de la elección y durante el plazo de 60 días.

solicitará información a modo de declaración jurada y los ciudadanos podrán hacer el trámite desde el día de la elección y durante el plazo de 60 días. Para quienes, aun siendo Covid positivo, contacto estrecho o tengan síntomas, la decisión se delegó a cada juzgado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán prohibido ir a votar.

Quienes no justifiquen su ausencia figurarán en el registro de infractores. Se les impondrá una multa de $50 a $500 a mayores de 18 y menores de 70 años (los votantes de 16 y 17 años y los mayores de 70 años no están obligados a votar) que no se presenten a votar ni justifiquen su ausencia. Quienes no paguen su importe en tiempo y forma no podrán realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales, nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

Otros casos exceptuados de votar son: jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas durante las votaciones; el personal de organismos públicos que deba realizar tareas que le impidan asistir al comicio, en cuyo caso el empleador o representante debe comunicarse con el Ministerio del Interior y Transporte con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo la pertinente certificación.

¿Qué hacer si no se puede votar y no se tiene certificado médico?

Además de aquellos que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, el personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio y los jueces y sus auxiliares que estén trabajando ese día, ahora también se suman quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19 (por contagio confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho) y a quienes estén en grupos de riesgo y tengan indicación médica de no concurrencia.

¿Cómo justificar el motivo por el que no fuiste a votar?

Según el artículo 12 del Código Electoral Nacional, en el caso de las personas que estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación, tendrán que presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, que les dará una certificación escrita que acredite la comparecencia.

Aquellos que no puedan asistir por enfermedad o por estar imposibilitados, deberán tener un certificado por médicos del servicio de sanidad nacional, en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de estos por médicos particulares.

¿Cómo justificar que tenés Covid o que estás aislado?

Desde la Cámara Nacional Electoral le confirmaron a elDiarioAR que el mismo sistema que existía para solicitar y tramitar la justificación de no emisión del voto por internet, ahora podrá utilizarse para justificar en caso de tener Covid, o ser caso sospechoso o de contacto estrecho ya que entra en la categoría de causal por fuerza mayor. Sin embargo, como en muchos casos no tendrán certificado médico, la página ( https://infractores.padron.gob.ar ) solicitará información a modo de declaración jurada y los ciudadanos podrán hacer el trámite desde el día de la elección y durante el plazo de 60 días.

que el mismo sistema que existía para solicitar y tramitar la justificación de no emisión del voto por internet, ahora podrá utilizarse para justificar en caso de tener Covid, o ser caso sospechoso o de contacto estrecho ya que entra en la categoría de causal por fuerza mayor. Sin embargo, como en muchos casos no tendrán certificado médico, la página ( ) solicitará información a modo de declaración jurada y los ciudadanos podrán hacer el trámite desde el día de la elección y durante el plazo de 60 días. Para aquellos que entren en este grupo y quieran emitir su voto igualmente, la Cámara delegó la decisión a cada uno de los 24 juzgados, por lo que los jueces de cada distrito establecerán el protocolo o incluso en algún caso la imposibilidad de votar. En CABA, por ejemplo, no podrán hacerlo.

Si se presenta una certificación falsa, la persona podrá recibir las penas que establece el artículo 292 del Código Penal sobre falsificación de documentos.

En el caso de aquellos que no se presenten a votar en las PASO y no justifiquen su ausencia, deberán pagar una multa de 50 pesos. Si no se presentan en las elecciones generales, la sanción será de 100 pesos.

Hasta que no se abone la multa, las personas quedarán registradas como infractores y no podrán hacer trámites por un año, sacar el pasaporte ni ser designados funcionarios públicos durante tres años. Para saber si tuviste infracciones podés ingresar a https://infractores.padron.gob.ar.

