Massa con apoyo internacional: Lula, Pedro Sánchez y Mujica envían mensajes y advierten sobre el riesgo democrático

“Pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países”. Por Twitter, el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva se metió en la campaña del balotaje criollo y se sumó, con una intervención que evitó citar nombres pero que fue un claro respaldo a Sergio Massa, a un puñado de presidentes y expresidentes que expresaron su acompañamiento al candidato de Unión por la Patria (UxP).

A Da Silva –que luego del tuit envió un video donde puntualizó sobre la relación bilateral, la defensa del Mercosur y la necesidad del diálogo entre ambos países–, el libertario Javier Milei lo acusa de comunista y señaló, más de una vez, que no tendrá relaciones bilaterales con él. El brasileño apareció como una voz de peso -por la importancia comercial y regional de Brasil- entre un grupo de mandatarios y exmandatarios de distintos países. En la misma dirección de acompañamiento a Massa, hablaron el presidente de España, Pedro Sánchez, el de México Manuel Andrés López Obrador (AMLO) y el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse. Em 2023 também. A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos… — Lula (@LulaOficial) 14 de noviembre de 2023

“Si peleamos, no vamos a ningún lado. Solo quería pedirle al pueblo argentino, a la hora de votar que piense en Argentina. Tu voto es soberano pero piensa un poco en el tipo de América del Sur que quieres crear, de América Latina que quieres crear y de Mercosur que quieres crear. Juntos seremos fuertes”, dice Lula en un video de casi dos minutos que envió a Massa y que se publicó por redes sociales.

Los mensajes de presidentes y expresidentes extranjeros apareció en el tramo final de la campaña criolla y permitió, además, trazar una polarización porque días atrás, convocados por Mario Vargas Llosa, varios ex presidentes de América Latina, entre ellos Mauricio Macri, dieron un respaldo explícito a Milei. Esa gestión, que formalmente encabezó el escritor y excandidato a presidente de Perú, fue gestionado por el ex mandatario argentino que figura primero entre los firmantes y que, como se sabe, hizo una cuerdo político para respaldar a Milei de cara al balotaje.

Entre los expresidentes firmantes no está el brasileño Jair Bolsonaro, quien sin embargo ha expresado su acompañamiento al libertario. Su hijo Edoardo, incluso, estuvo en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) el domingo de la elección general. Anteriormente, un manifiesto firmado por expresidentes y dos premios Nóbel (el argentino Adolfo Pérez Esquivel y la guatemalteca Rigoberta Menchu), también advirtió sobre el peligro para la democracia argentina frente a una hipotética victoria de Milei.

El scrum de referentes internacionales tuvo, como eje, una advertencia sobre los riesgos democráticos y para las relaciones bilaterales que significaría para Argentina que gobierne Milei. Con distinto tono y formato, Lula, AMLO y Sánchez pusieron el eje en la cuestión. Para el español es un caso especialmente sensible porque enfrenta en estos días una resistencia de un bloque de derecha. Lula viene, de hecho, de vencer ajustadamente a Bolsonaro en un balotaje y de enfrentar, además, acciones violentas como la ocupación, por seguidores bolsonaristas, de edificios como la Corte y el Congreso brasileño.

Respaldos cruzados

Frente a las posiciones públicas de Milei, sobre todo las referidas a no tener relación estado-estado con países como Brasil o China, la irrupción de referentes adquirió un interés más allá de las posiciones de tipo política, como la referida al riesgo democrático. La posición de Lula es, por eso, especialmente determinante. Massa, en persona, mantuvo contactos con los referentes que, en general, le ofrecieron intervenir en la campaña. No el primer involucramiento de Lula que envió hace semanas a un grupo de campañólogos de su partido, el PT, para que colaboren con el equipo de UP. “Vienen con la experiencia de haber enfrentado al primer Bolsonaro, cuando era una novedad y un actor disruptivo”, contaron en el búnker massista.

Massa tuvo, además, contactos con Sánchez, con AMLO y con Mujica. El equipo que se encarga de los temas de política internacional, cuyo referente es Gustavo Martínez Pandiani, estuvo en el proceso y fue muy activo en un proceso anterior, el manifiesto que firmaron referentes internacionales como la expresidenta de Chile, Michel Bachelet, y el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper y, entre otros, los premios Nobel Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel.

🇦🇷¡Nos unimos por la defensa de la democracia! Les invito a leer el Manifiesto de Apoyo Internacional a Sergio Massa como presidente de Argentina, el cual firmé junto con múltiples líderes y lideresas políticas de la región. pic.twitter.com/6fWQ9xWUtU — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) 11 de noviembre de 2023

Massa amplió, en estos meses, su universo de relaciones y avanzó hacia la construcción de lo que quiere ser: un dirigente multipolar, que tenga relaciones con China, Brasil y Estados Unidos, pero que además pueda negociar con la CAF o buscar asistencia de Qatar. En medio, Massa jugó otra carta de peso: fue el primero en marcar posición pública sobre el conflicto en Medio Oriente al plantear que incorporaría a Hamas entre las organizaciones terroristas.

En su equipo apuntan que los mensajes de Lula y de AMLO, las dos economías más importantes de América Latina, y de Sánchez, el principal vínculo cultural de Argentina con Europa, supone un respaldo potente. Las palabras de Mujica son, en algún punto, de un peso simbólico por lo que significa el expresidente de Uruguay. Lo invocan, además, para medir con que ningún mandatario regional expresó, hasta acá, su apoyo o simpatía por Milei.

En el entorno de Massa cuantifican, más allá de los gestos políticos, lo que significan relaciones bilaterales que el candidato libertario dice que romperá. “Sánchez, con quien Massa tiene un diálogo habitual, tiene una gran significación porque España es el segundo mayor inversor extranjero de la economía argentina. El stock de inversiones españolas en Argentina alcanzó en 2023 los USD 21.000 millones, con 300 empresas españolas generadoras de 100.000 empleos”, dice un paper interno.

Sánchez le envió a Massa los “más sinceros deseos de éxito” y apuntó, sin mencionar a Milei pero en una referencia directa, que “frente a la estridencia, (Massa) representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás”.

En tanto, Mujica aseguró que “ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo... sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional”.

López Obrador, por su parte, habló en una de sus clásicas conferencias sobre Milei y lo hizo en muy duros términos. “Y este facho, ultra conservador, se le lanza porque el papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y de la defensa a los pobres”, afirmó.