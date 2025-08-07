Intelectuales acusan a Milei de “complicidad con la barbarie” por la invitación a Netanyahu para visitar al país

“Oprobio e ignominia!”. Así se titula la carta abierta con que distintas personalidades de la cultura y la política rechazaron la posible visita al país del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien fue invitado por el presidente Javier Milei.

“Oprobio e ignominia!: no son términos del lenguaje político sino del vocabulario moral los que utilizamos para rechazar absolutamente esa invitación”, dice la carta que lleva la firma de: José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinas, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

Según trascendió, el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish, trabaja en la concreción de un encuentro bilateral en Argentina entre Milei y Netanyahu, para los primeros días de septiembre. Altas fuentes gubernamentales confirmaron que el intercambio podría tener lugar entre el 7 y el 10 de septiembre, según el pedido formal del diplomático, que se ajusta a las agendas que manejan ambas naciones.

A mediados de junio, el Presidente se reunió en Jerusalén con Netanyahu y su par israelí, Isaac Herzog. Fue la segunda visita que el mandatario argentino realizó a ese país ya que la primera fue apenas asumió la presidencia.

Ante la posibilidad de que la invitación a Netanyahu se concrete, los intelectuales argentinos difundieron una Carta Abierta en la que afirman: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”.

En otro tramo recuerdan los antecedes del primer ministro de Israel, quien está acusado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de cometer actos de genocidio contra la población palestina en Gaza.

“No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, amenazado con prisión en su propio país si pierde la impunidad que le da el cargo, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio. Así lo afirman no solo destacadas figuras del judaísmo internacional sino también dos relevantes organizaciones israelíes de protección de los derechos humanos”

La Carta concluye: “Señor presidente: su complicidad con la barbarie mancilla los valores de la dignidad, el respeto y la libertad que esperamos encuentren algún día el modo de volver a imperar entre nosotros”.