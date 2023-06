Jujuy: denuncian que a los jóvenes detenidos sin orden judicial les “plantaron” drogas en el arresto

Marcos Antonio Domínguez, de 18 años con incapacidad motora, y su novia Belén Ontiveros, de 17, fueron arrestados en Jujuy en la madrugada de este miércoles, durante un allanamiento ilegal y sin orden judicial, del que participaron 10 efectivos de infantería de la policía provincial, la mayoría sin uniforme, de acuerdo a la denuncia que presentó la abogada jujeña, Alejandra Cejas, unas horas más tarde.

La medida, que rememora el accionar de grupos de tareas durante la última dictadura cívico militar, se realizó alrededor de las 4. Dos horas más tarde los jóvenes fueron llevados en un móvil policial y desde entonces no se supo más nada de ellos, ante la desesperación de los padres de Marcos Antonio, que también sufrieron maltratos de los hombres de la fuerza, según la presentación judicial. Recién en las últimas horas y por el accionar de la abogada, se supo que el joven había sido llevado a la comisaría 56 de Alto Comedero, mientras que Belén al área de Narcotráfico. La menor fue liberada antes de la medianoche, de acuerdo a consultas realizadas por elDiarioAR. Esta tarde, a las 17, se realizará una audiencia por el hábeas corpus que se presentó. Hasta el momento, se desconoce si hubo un juez que haya solicitado la detención.

El recurso interpuesto por Cejas detalla que los efectivos policiales ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Coronel Arias, en la capital jujeña. “Irrumpieron sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso y les daban la orden de que guarden silencio”, explicó la letrada. La abogada insistió en que el operativo se concretó sin mostrar ningún acta o papel con firma de un juez. “Esposaron a todos los miembros de la familia, menos al padre, y se llevaron detenidos a Marcos Domínguez y su pareja, que se encontraban mirando televisión”, detalló.

Durante el allanamiento, según la denuncia, como no se encontró nada que pudiera comprometer a los jóvenes y a sus familiares, les plantaron dos pruebas en lugares que ya habían sido revisados. En ambos aparecieron una balanza y una bolsa verde con dos gramos de pasta base de cocaína, lo que generó discusiones entre la familia y los testigos, quienes ya estaban a punto de retirarse. “Los testigos vieron que durante el procedimiento no se encontró nada, pero luego un infiltrado puso una prueba. Los llamaron nuevamente y los obligaron a decir que el procedimiento recién se estaba realizando. Después apareció mágicamente otra prueba plantada por ellos”, sostuvo ante la prensa Marcos Domínguez, durante una entrevista, esta mañana, a la que tuvo acceso elDiarioAR.

La familia relaciona el accionar con la detención de Marcos Antonio junto a su hermano autista, Raúl Adrián, de 20 años, durante la protesta contra la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, también presidente de la Constituyente. Los familiares contaron que ese día en la puerta del Penal de Alto Comedero, a donde los llevaron, fueron arrestados al voleo y que no estaban participando de las manifestaciones. Dos días más tarde, liberaron a Raúl Adrián y su caso tuvo amplia repercusión nacional por la permanencia de su madre frente al penal y su denuncia pública, en donde fue entrevistada por medios nacionales. Unas horas más tarde salió Marcos Antonio, quien relató ante los medios que fue golpeado en la cárcel y también durante detención, igual que su hermano. “Yo pensaba que esto iba a pasar, que tomarían represalias. Entraron, golpearon a uno de los chicos, lo redujeron, no me justificaron por qué. No mostraron oficio ni acta de allanamiento, solo mostraron un celular donde había un escrito de un fiscal que los autorizaba. Relacionan a mi hijo con la venta de drogas y robos”, expresó Domínguez.

Tanto Domínguez como dos abogados consultados por este medio, señalaron que no es el único caso de este tipo que se produjo en los últimos días. “Están sembrando miedo para que no sigamos adelante. No sé si todos los que padecieron la detención están denunciando lo ocurrido, yo lo hice no solo por mí sino por todos. Espero que no sigan adelante, que vean el mal que están haciendo. Me desespera ver el sufrimiento de mi hijo”, manifestó Domínguez.

