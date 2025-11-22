La trama ANDIS suma otra baja: renunció Cardini, yerno de Calvete y amigo de Santiago Caputo

La causa que investiga sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este sábado una nueva renuncia. Se trata de Javier Ignacio Cardini, yerno de Miguel Ángel Calvete, el operador en las sombras en la trama de los supuestos sobornos en el organismo, y amigo de Santiago Caputo.

Cardini renunció este sábado como subsecretario de Gestión Productiva. Fue quien llevó al Estado a Ornella Calvete, su pareja, y quien hasta este martes ocupaba un puesto en la Secretaría de Industria y Comercio en el ministerio de Economía de Luis Caputo. La joven yahabía presentado su renuncia este martes, el mismo día que su padre abrió la ronda de indagatorias ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa.

Aunque uno de los principales implicados es el ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, según la fiscalía, Calvete era el nexo entre un grupo reducido de droguerías –Profarma, Génesis, New Farma y Floresta– y funcionarios de la ANDIS, a quienes dirigía e incluso financiaba con dinero en efectivo. Ante la justicia, Calvete optó por no declarar.

Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

Cardini se había desempeñado como vicepresidente de operaciones en GreenTech Science; director ejecutivo en Grupo-Tek S.A., en QEV Argentina y director general en Calandra. También se desempeñó como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes.

Además de su hija y su yerno, Calvete también tenía a su hermana Susana Carmen trabajando en el Estado, como funcionaria del Ministerio de Economía, tal como informó elDiarioAR. La mujer figura en los cuadernos de su hermano en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Spagnuolo, a las droguerías. También fue señalada en la causa por explotación de la prostitución de su hermano como la encargada de cobrar los alquileres. Terminó renunciando poco después de que se conociera que cumplía funciónes en Economía.