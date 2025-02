Waldo Wolff: “A mí no me cayeron mal los comentarios de Bullrich, a los porteños sí”

En medio de la fuga de presos de una comisaría del barrio de Caballito, el cruce entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la titular de la cartera a nivel nacional, Patricia Bullrich, dominó la escena de las últimas horas echando más leña al fuego a la interna de quienes supieron consolidar años atrás al PRO como la fuerza líder para pararse en la vereda opuesta al peronismo, ante el crecimiento de La Libertad Avanza y el liderazgo de Javier Milei. En este contexto donde los integrantes de lo que fue Juntos por el Cambio buscan definir su lugar ante las próximas elecciones legislativas, el cruce entre los referentes en materia de Seguridad de las fuerzas oficialistas a nivel país y Ciudad, no pasa inadvertido.

En la noche del domingo, Bullrich disparó munición gruesa contra Wolff: “Ministro, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

Wolff recogió el guante y este lunes aseguró que los comentarios de Bullrich en X no lo habían molestado en lo personal, pero a los ciudadanos del distrito que gobierna Jorge Macri, sí: “A mí no me cayeron mal los comentarios de Bullrich, a los porteños sí”. Y detalló: “La Ciudad firmó un convenio con el Gobierno nacional por el cual reconocen que no transfirieron la Justicia penal y el Servicio Penitenciario a la Ciudad, como sí sucedió con las otras provincias. Los presos no le corresponden a la Ciudad. El 95% de los presos están por delitos que juzga la Justicia federal. El convenio, lo que hace, es fijar un punto de llegada”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

Para Wolff, “hasta ahora no nos transfirieron ni predios ni la plata que pagan los porteños para darles de comer a los presos. Tenemos que tener 3 mil policías cuidando a los presos que no tenemos dónde ponerlos. Estamos en un año de campaña y la ministra me chicanea, lamentablemente”, se quejó. Pero trató de poner paños fríos: “Bienvenida la chicana, porque es parte de la política”.

Además, Wolff aclaró que desde el PRO, apoyan “a nivel nacional a Milei. Yo, personalmente, fui el primero en apoyarlo, mientras la ministra Bullrich decía que Milei sacaba órganos y que sus políticas eran malas. Yo lo sigo apoyando, digamos las cosas como son. No me voy a comer la chicana de que quien no se lleva los presos tenga la perversión de decir que me haga cargo. Nos hacemos cargo juntos. No se me escapan a mí, se nos escapan”, disparó el titular de la Seguridad porteña.

Antes, el funcionario macrista explicó su postura: “El 95% de los 2.300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés (a Bullrich). Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”, sentenció.

Con información de agencias.

IG