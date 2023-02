Sin las acusadas en la audiencia, hoy se conoce el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy

Este mediodía se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, por el que están acusadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa definirá si las mujeres son culpables o no del delito “homicidio triplemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” con una pena de prisión perpetua.

La madre de Lucio Dupuy y su novia no estarán presentes en la lectura de la sentencia

Durante la mañana se espera la llegada de manifestantes a los alrededores de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, ubicada en las avenidas Perón y Uruguay, para reclamar justicia. La movilización está convocada por la familia paterna del nene. “Esperamos manifestarnos pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a elDiarioAr. Ayer se conoció que las dos acusadas no estarán presentes durante la lectura de la sentencia y serán notificadas por sus abogados en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas para resguardar su integridad física. Ambas hicieron uso del artículo 309 del Código Procesal de La Pampa que les permite no estar en el momento en el que el tribunal informe el fallo.

El juicio

El juicio, que se inició en noviembre del año pasado, tuvo 18 audiencias y participaron más de 100 testigos. Espósito Valenti y Páez están acusadas de golpear hasta la muerte al nene que estaba a su cuidado. Además, las pericias indican que ese día también fue abusado sexualmente. Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal presentó numerosas pruebas que indican que el maltrato era crónico. Hay chats entre ellas en las que hablan de los golpes y de la manera de disimularlos, están los dibujos de Lucio, la autopsia, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y las cámaras de seguridad que confirman la presencia de las dos en el casa de la capital pampeana el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40. Si bien Páez lo llevó a una posta sanitaria, los golpes le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte.

Tanto la fiscalía como la querella que representa a Cristian Dupuy, el padre de Lucio, pidieron cadena perpetua para las dos. El Ministerio Público Fiscal pidió que se condene a Espósito Valenti por homicidio triplemente calificado“por ser la ascendiente (la madre), por ensañamiento y alevosía”. Para Páez, el mismo delito con la excepción del ascendiente. Además, se las acusa abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Por su parte, el abogado de la familia paterna, Mario Aguerrido, también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”. Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, dijo que la mujer intentó ayudarlo con reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria.

Desde las 12 del mediodía, el tribunal integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, solo se expedirá sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión. La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo. Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Pedimos que si el tribunal le da lugar a la calificación jurídica dada por la fiscalía, que lleva la pena de prisión perpetua, se suspenda la segunda audiencia de imposición de pena que estaba prevista”, explicó la fiscal Mónica Rivera.

La expectativa es que hoy mismo el tribunal se expida sobre la pena como pidió la fiscalía sin esperar a otra jornada. “Pedimos que se deje sin efecto de la segunda audiencia porque el objetivo sería discutir un monto punitivo, en este caso sería perpetua no habría monto que discutir. Si el juzgado decide que son culpables tienen la posibilidad directamente de imponer la pena”, explicó Walter Martos, otro de los fiscales del caso.

En caso de ser sentenciadas, la familia de Lucio pidió que las mujeres cumplan la pena de manera separada. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB