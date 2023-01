Un análisis en HD de los videos ubican a Thomsen y a Ciro Pertossi como agresores directos de Fernando

Fernando Báez Sosa está en cueros, inconsciente, tendido sobre la vereda. Lo que sigue, según las conclusiones de cuatro peritos de la Policía Federal, es “presumible”.

Peritos que no vieron, abogados que presionaron y una jugada armada para que Luciano Pertossi tome la palabra

Más

Báez Sosa está rodeado por los -ahora- ocho imputados.

Máximo Thomsen, desde la derecha, y Ciro Pertossi, parado de frente a la cabeza de Fernando, lo trompean y patean. Al lado de Ciro está su hermano Luciano, que también participa de la golpiza.

Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli observan muy de cerca cómo lo golpean desde la izquierda. Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz hacen lo mismo, pero del otro lado.

Alejados de Fernando están Tomás Collazo -un chico que no fue detenido ni imputado pero formaba parte del grupo de atacantes- y Alejo Milanesi, que fue sobreseído.

A partir de videos que quedaron registrados en tres cámaras de seguridad públicas y dos privadas, y otros tres tomados con celulares -dos por Lucas Pertossi y una grabación difundida por el sitio de noticias Infobae-, un equipo de peritos especializados en análisis facial forense identificaron por vestimenta y rostro a los acusados. El material que recibieron pasó por un filtro que mejoró la calidad y lo tradujo a fotogramas. Simple: más definición sin retoque. El punto de partida para individualizar a los acusados fue la cámara de la cocina de Le Brique, el boliche del que los expulsaron. Salieron juntos pero en fila y por la distancia y posición los tomó de cuerpo entero.

Durante un tramo de la declaración de los forenses, la querella pidió a los peritos que analizaran una secuencia de veintidós segundos para pedirles que identifiquen a una persona. Por descarte, los expertos dijeron que podría tratarse del imputado Luciano Pertossi. Entonces Luciano Pertossi levantó la mano y pidió hablar al Tribunal. Por primera vez desde que empezó el juicio uno de los acusados tomó la palabra.

Para Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de la víctima, con esa declaración “se fisuró el pacto de silencio” entre los acusados del crimen. “No ha sido feliz la participación de Pertossi en la diligencia de hoy. Lo único que hace es ratificarme la postura que tenemos desde el primer día. Él vio cierta debilidad en que no podía distinguirse su rostro en la escena del crimen y trató de llevar esta coartada adelante”, dijo Burlando a los canales de televisión. El pacto de silencio, sin embargo y de haberlo, se mantiene: Luciano Pertossi se limitó a decir que no era él la persona mencionada por los peritos y no a ninguno de sus compañeros.

Luciano se negó a responder los interrogatorios de la querella y de la Fiscalía. “Le hubiera hecho mil preguntas”, dijo el fiscal Gustavo García. En tanto Hugo Tomei, abogado defensor, aseguró que la decisión de Luciano Pertossi de declarar fue “espontánea”. Curioso: a pedido de Tomei, antes del ingreso de los testigos y justo hoy, las sillas en las que se ubican cada día los imputados habían sido corridas unos centímetros hacia adelante y hacia al centro de la sala para que pudieran ver mejor la pantalla donde se exhibirían los videos.

VDM/MG