¿Cuáles son las restricciones para ingresar a los destinos turísticos internacionales más elegidos por los argentinos?

La semana pasada el Gobierno anunció la apertura progresiva de fronteras a partir del 1 de octubre, fecha en la que podrán ingresar a Argentina extranjeros provenientes de países limítrofes y desde el 1 de noviembre se abrirán para todo el mundo. Si bien desde el 25 de septiembre se eliminó la cuarentena obligatoria para los viajeros que llegan, sí se requerirá que cuenten con un esquema completo de vacunación, un PCR negativo antes de salir del destino o test de antígenos al llegar y un nuevo PCR entre el quinto y séptimo día desde la fecha de llegada. De lo contrario deberán cumplir el aislamiento de una semana.

Argentina habilitó las fronteras terrestres de Mendoza y Misiones para el ingreso de turistas

La apertura de fronteras no solo implica una reactivación del turismo en el país, sino que también significa que los argentinos podrán volver a viajar al exterior. Sin embargo, varios países también actualizaron en las últimas semanas la situación de sus fronteras al poner nuevas restricciones para aquellos que ingresen.

En 2019, último año en el que los vuelos funcionaron con normalidad, Google Flights publicó una lista de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos. Miami se encontraba en el puesto número uno, seguido por Río de Janeiro, Santiago de Chile y Barcelona.

¿Qué restricciones existen para ingresar a esas ciudades?

-Miami: la ciudad ubicada en Florida, Estados Unidos, es la más elegida por los argentinos no solo por sus paradisíacas playas, sino también por sus shoppings donde muchos aprovechan para comprar ropa en cantidad. La semana pasada, Estados Unidos anunció la apertura de sus fronteras desde noviembre, siempre y cuando aquellos que ingresen cuenten con esquema de vacunación completo y se realicen un PCR dentro de las 72 horas del arribo. El problema es que por el momento no se podrá entrar vacunado con la Sputnik V, una de las más aplicadas en Argentina, ya que todavía no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, deberán contar con una visa para el ingreso y actualmente están dando turnos para marzo de 2023 para renovarla. Barbijo: en Miami su uso es recomendado –no obligatorio- solo en espacios cerrados. Recientemente un juez falló en contra del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis, quien había prohibido que alumnos y docentes usen tapabocas en las aulas.

-Río de Janeiro: para ingresar a Brasil los argentinos deberán realizarse un PCR a más tardar 72 horas antes del embarque y presentar una declaración jurada. Por el momento, el país vecino no obliga a los viajeros a estar vacunados. Los vuelos que se originan o pasan por Reino Unido o Sudáfrica están prohibidos. Barbijo: su uso es obligatorio excepto para los vacunados (el 40% de la población) y los que ya se contagiaron.

-Santiago de Chile: desde el 1 de octubre Chile reabrió sus fronteras y podrán ingresar por vía aérea al país todos los extranjeros no residentes. Para hacerlo exigirán un PCR 72 horas previas al viaje, una declaración jurada, un seguro médico con cobertura mínima de 30 mil dólares y tener el Pase de Movilidad, un certificado de esquema de vacunación que deberá validarse en la página www.mevacuno.gob. Aún con todos estos requisitos aprobados se deberá cumplir una cuarentena de 5 días si están vacunados y de 7 si no lo están, un auto reporte diario de síntomas por 14 días y un nuevo testeo. ¿Con qué vacunas se puede ingresar a Chile? El país limítrofe acepta todas aquellas aprobadas por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Generium (Sputnik-V). Barbijo: en Chile su uso es obligatorio en espacios cerrados y al aire libre.

Barcelona: a España se puede ingresar con un esquema de vacunación completa con cualquiera de las vacunas aprobadas por la Unión Europea y la OMS, la Sputnik V por el momento no está validada. También deberán presentar un test de antígenos realizado en las 48 horas previas al viaje o un test tomado mínimo 11 días antes y como máximo 180 días antes de la salida que asegure que la persona tuvo Covid. Barbijo: el país europeo requiere el uso de tapabocas en espacios cerrados y transporte público.

¿Cuándo será aprobada la vacuna Sputnik V por la OMS?

La Organización Mundial de la Salud reveló que suspendió el proceso de aprobación de la vacuna creada en Rusia por infracciones relacionadas con la “implementación de medidas adecuadas para mitigar los riesgos de contaminación cruzada” en una fábrica de Pharmstandard en la ciudad rusa de Ufa, una de las nueve plantas donde se produce la vacuna. Por el momento no hay precisiones de cuándo retomarán el proceso.

