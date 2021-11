Empieza el juicio contra Juan Darthés, denunciado por Thelma Fardin por haberla violado a los 16 años

"La expectativa es que se sepa la verdad y que, si bien una sentencia condenatoria no borra los hechos que se denuncian, puede ser reparatoria para la víctima que ve que su denuncia prospera, que se investiga y que la Justicia acredita esos hechos". Martín Arias Duval es el abogado de Thelma Fardin, que en 2018 denunció pública y penalmente a Juan Darthés por haberla violado cuando ella era menor de edad. Este martes desde las 14, con audiencias en Argentina y Brasil, empieza el juicio al actor, que poco después de la denuncia se instaló en ese país, en el que nació y del que, por la legislación local, no puede ser extraditado.

El delito del que lo acusa el Ministerio Público Fiscal de Brasil es, según la ley penal local, estupro agravado. “Es el equivalente a un abuso sexual doblemente agravado, por el acceso carnal y porque la víctima era menor de edad en ese momento”, describió Arias Duval en diálogo con elDiarioAR. Las audiencias están previstas para este martes y este miércoles, aunque si las declaraciones se extienden, podría también alargarse el juicio.

Fuentes judiciales que participaron de la investigación confirmaron a este diario que Fardin declarará, en calidad de víctima denunciante, ante el juzgado federal que analiza el caso. A la vez, las actrices Anita Co y Calu “Dignity” Rivero declararán en calidad de testigos: Rivero había denunciado al actor por acoso sexual y Anita Co narró en redes sociales un abuso cometido por él. La abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a ambas, dijo a Télam: “Mis clientas van a contar sus experiencias con el abusador”. Según describió, sus testimonios se concentrarán en el modus operandi de Darthés, que también deberá declarar en el país en el que vive, en su condición de acusado por la fiscalía de Brasil. Aún no está definida la fecha del veredicto ni si habrá una lectura pública o no de la sentencia, pero se estima que demore al menos treinta días tras las dos audiencias.

“Según la legislación de Brasil, el estupro prevé una pena máxima de doce años de cárcel”, explicó el abogado de Fardin. En 2018 y acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, la actriz hizo pública una denuncia penal contra Darthés por haberla violado en 2009 en Nicaragua, cuando compartían la gira del programa “Patito feo”, en el que trabajaban ambos. Ella tenía 16 años y él, 45. Luego de que Fardin hiciera pública su denuncia y según informó en ese momento el Programa Víctimas Contra las Violencias, los llamados por casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes crecieron 53,05% en un año. El día posterior a la conferencia de prensa que dio Fardin la línea telefónica que se ocupa de esos casos recibió un incremento del 1.200% de su demanda respecto de su promedio habitual hasta ese momento.

“La causa la lleva la Justicia federal porque se trata de una denuncia por hechos ocurridos en otro país”, describió el abogado de la denunciante. Según fuentes que participaron de la investigación, en la legislación de Brasil no rige el principio de territorialidad, que implica que los hechos deben ser juzgados donde se cometieron. “Thelma cuenta, por un lado, con la tranquilidad de la verdad, y también con la ansiedad propia de un proceso de esta naturaleza, que implica explicar a extraños cómo fueron los hechos que la damnificaron, y en este caso con posibles barreras idiomáticas y en un proceso que, en muchos casos, puede resultar revictimizante”, explicó Arias Duval.

"Que se lleve a cabo el proceso judicial genera expectativas en sí mismo, y desde ya que quisiéramos que se haga Justicia y haya condena. Pero ya hay un recorrido que debe tenerse en cuenta, desde la denuncia de los hechos hasta esta instancia que empezará este martes. Tres ministerios públicos fiscales -el de Argentina, el de Nicaragua y el de Brasil- sostienen que hay pruebas suficientes para que se haga el juicio", sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, organización a la que Fardin se acercó cuando se dificultó la posibilidad de que los hechos se juzgaran en Nicaragua. "Thelma acudió a Amnistía para obtener acompañamiento", sumó.

"Ojalá que, más allá de los hechos puntuales denunciados por Thelma y luego del impacto que tuvo en la sociedad esa denuncia, llegue el momento de repensar los procesos judiciales desde una perspectiva de género. Todos estos procesos suelen estar dirigidos a sospechar de los dichos de las mujeres y revictimizarlas. Esperamos que el Poder Judicial se haga eco de que eso debe cambiar y, claro, que se haga Justicia", dijo García Rey.

Las audiencias no serán públicas: la Justicia de Brasil dispone que, por tratarse de delitos contra la integridad sexual, se lleven a cabo de esa manera.

