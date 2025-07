España busca llevar de los hospitales las farmacias la profilaxis preventiva del VIH

El programa PreP (Profilaxis Preexposición al VIH) está a punto de cumplir seis años en la sanidad pública española y necesita, según el Ministerio de Sanidad de ese país, algunos cambios. El departamento que dirige Mónica García quiere sacar esta estrategia preventiva de los hospitales porque “no tiene sentido que gente joven y sana” tenga que acudir a estos centros.

Su argumento es que la dificultad de acceso en zonas donde no hay estas instalaciones cerca disuade y obstaculiza la normalización del programa, que todavía arrastra estigma, señala Julia del Amo, directora de la División para el control del VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad. La prevención, defiende, “debe estar fuera de los hospitales”.

El cambio empezó por pedir a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) una modificación en la autorización del fármaco para que pase de ser de “uso hospitalario” a “diagnóstico hospitalario”, como anticipó El País. Aunque, advierte del Amo, “si te quedas solo en eso nada cambia”. “Lo que planteamos es trasladar la Prep a la medicina comunitaria para que las personas hagan una primera consulta con el especialista pero después el seguimiento se lleve desde Atención Primaria o desde centros comunitarios”, explica. Ahora las personas dentro del programa tienen que acudir cada tres o seis meses a una consulta hospitalaria y con aún más frecuencia a la farmacia del centro para recoger los fármacos.

La PreP es una estrategia preventiva dirigida a pacientes VIH negativos que actúa como antirretroviral y protege a las personas que mantienen relaciones sexuales sin preservativo. Si se toma bajo supervisión médica y de forma diaria reduce el riesgo de transmisión de este virus, aunque no protege frente a otras infecciones.

El hecho de que todo dependa del hospital ha provocado listas de espera en las unidades de VIH porque, según llevan años denunciando organizaciones como Cesida, “no se han reforzado los servicios, ni en medicina ni en enfermería, en la mayoría de comunidades”. Todas las provincias tienen hoy al menos un punto al que acudir para solicitar entrar en el programa preventivo. “Pero si hay de repente 30.000 personas más para atender y las unidades son las mismas donde se trata a personas con VIH se va a dar más prioridad a estas consultas que a una primera cita PreP”, argumenta Reyes Velayos, presidenta de Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida.

La organización bendice el plan del Ministerio como una manera de “acercar lo máximo posible esta herramienta preventiva a toda la población que lo necesite”: “Es muy interesante porque normaliza la Prep y quita estigma”. Para Cesida, la mejor alternativa es mantener un modelo mixto que mantenga la dispensación hospitalaria para las situaciones más vulnerables y cuando haya menos adherencia al fármaco.

Las pastillas, en la tarjeta sanitaria

En el resto, el programa puede quedar en manos de la Atención Primaria. Las pastillas quedarían incluidas, como cualquier otro fármaco dispensable en farmacias, dentro de la tarjeta sanitaria de cada usuario. El Ministerio, a través de un convenio con Cesida, empezó ya a formar específicamente a los profesionales de Medicina de Familia y Comunitaria para que hagan un acompañamiento adecuado y sin estigmas, según del Amo. Eso sí, al dar el salto a las oficinas de farmacia, la PreP tendrá un “pequeño” copago, confirma. “Si acercamos la Prep y eliminamos listas de espera, el copago no nos parece tan importante porque a la persona que no pueda no se la va a dejar desamparada”, dimensiona, por su parte, Velayos.

El diagnóstico del Ministerio, pese a que consideran que la PreP tuvo una “buena aceptación”, es que todavía no está llegando a todo el mundo que la necesitaría. “Sobre todo a personas que han nacido fuera de España. De los nuevos diagnósticos hay una proporción elevada de hombres homosexuales y bisexuales que son VIH positivo y se han infectado aquí. No hemos llegado a tiempo para prevenir la infección de estas personas. Y eso pasa porque no conseguimos que perciban los riesgos de salud o porque sí lo hacen pero el sistema es hostil y no les permite el acceso con facilidad”, analiza la directora de la División para el Control del VIH, que asegura, además, que todavía hay muy pocas mujeres y personas transgénero dentro del programa. El objetivo último de la Prep es que se corte la circulación del virus. Anualmente hay unos 3.000 nuevos diagnósticos.

Del Amo reconoce que sigue habiendo una “homofobia estructural” que deja ver su cara con estos programas, aunque “el estigma está disminuyendo”. “Nadie dice que las conductas que no tienen un efecto positivo sobre la salud se tengan que promocionar, pero lo cierto es que tenemos mucha más tolerancia y aceptación a dar un hipertensivo a heterosexuales que comen mal y beben cerveza”, argumenta. “En todo caso –continúa– nos parece fenomenal que el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres haya abrazado esta forma de prevención de manera tan proactiva. Son quienes han luchado por este derecho y los que tienen más interés en protegerse a ellos mismos y a su entorno”.

En un contexto de “retroceso de derechos”, el Ministerio quiere “seguir trabajando por las personas que son cabeza de turco en todas las crisis” mientras Cesida espera que este paso termine por extender a las farmacias también los antirretrovirales que toman las personas diagnosticadas para que el acceso sea “más cómodo” y “más normalizado”.

Qué es la PrEP y dónde se consigue en Argentina

La profilaxis Pre-exposición (PrEP, por siglas en inglés) es una de las estrategias de prevención del VIH en la cual las personas que no tienen VIH, pero que tienen prácticas que pueden exponerlos a la transmisión del virus, toman un medicamento antirretroviral y así reducen la posibilidad de adquirirlo. La PrEP está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte del abordaje de la prevención combinada junto con el preservativo.

Si una persona está tomando PrEP y se expone al semen, líquido pre-seminal o fluidos vaginales de una persona con VIH, el medicamento antirretroviral ayuda a prevenir que el virus infecte las células del sistema inmunológico y así evita que se establezca la infección por VIH. La PrEP NO protege de otras infecciones de transmisión sexual. Tampoco previene embarazos ni es una cura para la infección por el VIH.

La PrEP que se utiliza actualmente consiste en la combinación de dos medicamentos en una sola pastilla. Esta combinación ya se ha aprobado en 17 países. Está disponible en Argentina de forma gratuita y es un derecho para todas las personas que las necesiten según la Ley 27.675. Con información de Fundación Huésped.