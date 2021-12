Es diciembre y Argentina lo sabe - 01/12/2021

Diciembre en Argentina tiene ese nosequé especial. A las máximas meteorológicas (que pronostican días más largos y calurosos), hay que agregarle las políticas (que anticipan protestas y plantean la probabilidad de cortes de suministro eléctrico y transporte). Las pantallas de los canales informativos multiplican la información disponible en tiempo real: debajo de la hora y temperatura aparecen la cotización del dólar y hasta el riesgo país, índices que en otros países no forman parte de la conversación de ascensor. Para colmo este mes se cumplirán 20 años de la última gran crisis y no hará falta mirar documentales para entender eso de la escasez de dólares, la deuda impagable con el FMI y la pobreza en cifras insoportables. Pero paciencia, diciembre recién empieza y, por suerte, siempre termina.

Guzmán rinde CGT y prepara Congreso. En diciembre también es costumbre rendir materias pendientes que durante el año no pudieron ser aprobadas. Algo así le pasará al ministro de Economía que busca cerrar la renegociación de la deuda argentina con el FMI antes de fin de año y para eso busca la aprobación de la CGT y luego del Congreso. Hoy Guzmán visitará los gremios para adelantar algunas condiciones del acuerdo. Ahí ya sabe que encontrará respaldo, pero luego tocará la exposición en el parlamento donde el gobierno ya no tiene mayorías. Pablo Ibáñez adelanta el borrador de un calendario que incluye la posible visita de enviados técnicos del FMI la semana que viene. Pero además cuenta que Alberto Fernández se reunió con Sergio Massa para trazar la agenda legislativa de este último mes del año y precisá un dato que vale la lectura: almorzaron milanesas con puré. Es temprano, pero ya me dio hambre.

El riesgo país superó la barrera de los 1.900 puntos. La últma vez que había ocurrido fue el año pasado antes del cierre del acuerdo por la deuda privada. Como cuenta Alejandro Rebossio, algunos operadores leyeron la carta de Cristina Kirchner como un lavado de manos en la negociación con el FMI. Pero además influye la falta de definiciones políticas, económicas y cambiarias, así como un contexto mundial pesimista por la variante ómicron del covid. En ese sentido tampoco ayuda que la Reserva Federal de EEUU haya advertido públicamente que la nueva variante de COVID podría frenar la recuperación económica.

A vacunarse que se viene la Ómicron. El aumento de los contagios en el resto del mundo con un alto porcentaje de su población inoculada y la resistencia a asistir al segundo turno de 7 millones de argentinos alertaron al Ministerio de Salud. Terceras dosis y refuerzo de la campaña de vacunación para proteger a los más vulnerables.

Ya está en Brasil. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) informó que identificó de forma preliminar dos casos de la variante Ómicron, pero aclaró que falta otro test para su confirmación definitiva. Los sospechosos son un pasajero que desembarcó en San Pablo procedente de Sudáfrica y de su esposa; el hombre llegó el pasado martes sólo, con un test PCR negativo.

Ordenan el aislamiento de todas las personas que quedaron a bordo del Crucero Hamburg tras detectar un nuevo caso positivo de COVID-19. Esta persona había sido puesta en cuarentena de manera preventiva y en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en Argentina. Los tripulantes y pasajeros se mantendrán aislados conforme avance la investigación epidemiológica.

Bochados en Lengua y Matemática: Argentina obtuvo el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de aprendizaje de la Unesco. Se trata del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) que fue llevado a cabo en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. El examen fue tomado a niños de sexto grado de la primaria y el rendimiento de Argentina estuvo por debajo del promedio regional. El ministro de Educación, Jaime Percyck, consideró que los resultados se dieron como consecuencia de la "desinversión" en educación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. En este hilo de tuits explica con gráficos su posición.

Monzó y Stolbizer, buscan un nombre para su bloque. Emilio Monzó y Margarita Stolbizer buscan marcar distancia del PRO y la UCR. Integrarán un bloque de cuatro diputados dentro del interbloque de JxC en la Cámara baja. Frigerio, alineado con Larreta, se queda en el PRO. Lo cuenta Andrés Fidanza.

La autopsia confirma que Lucio murió por politraumatismos por golpes y que tenía lesiones previas. El cuerpo del niño asesinado en General Pico presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa solicitó al Ministerio de Salud provincial un informe sobre sus ingresos a distintos hospitales y centros de salud ya que, de acuerdo con la historia clínica, fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad. Lucio murió el viernes 26 por la noche tras ser golpeado y por el crimen fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y a la pareja de ésta Abigail Páez (27), quienes están bajo prisión preventiva, la primera acusada por "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda por "homicidio simple".

Una ley reciente sobre delitos sexuales complica la situación de Darthés en Brasil. Ayer comenzó el juicio a Juan Darthes por abuso sexual y declaró Thelma Fardín. Un dato importante es aportado en esta nota por Eleonora Gosman quien explica que hace una semana, el 22 de noviembre, el Poder Ejecutivo de Brasil sancionó la ley Mariana Ferrer, un nuevo instrumento penal en el que deberá basarse la justicia en el caso de la denuncia de la actriz Thelma Fardin. La norma penaliza con más severidad este tipo de delitos. Y protege especialmente a la víctima de argumentos basados en su pasado.

Denuncian en Chubut una matanza de 300 pichones de pingüinos y la destrucción de nidos. El Ministerio de Turismo provincial indicó que el dueño de un campo cercano al Área Natural Protegida de Punta Tombo hizo un camino hacia la costa con una topadora sin autorización e instaló un alambrado electrificado.

Ahora Bolsonaro también es liberal. El presidente de Brasil hizo oficial este martes su afiliación al Partido Liberal (PL), la que es su novena fuerza política. Desde allí apunta a participar en las elecciones del próximo año. En un pequeño evento cambió de carnet y aprovechó para amenazar al Tribunal Supremo y sus jueces con "limitar" sus acciones.

¿Por qué la victoria de Xiomara Castro en Honduras es una buena noticia para Maduro, Biden y Xin Jinping? No sólo en las calles hondureñas festejan a su primera presidenta mujer y de centroizquierda, que derrotó al abstencionismo y a casi 200 años de bipartidismo de derechas. También Caracas puede celebrar el triunfo de un partido aliado y Washington a una interlocutora legítima sobre migración y narcotráfico, mientras Beijing espera que rompa con Taipei. Por Alfredo Grieco y Bavio

Barbados rompió su vínculo con la monarquía británica y se convirtió en república

Formalmente independiente del Reino Unido desde 1966, la pequeña isla caribeña pasó del sistema monárquico hacia un gobierno republicano después de casi cuatro siglos.