La historia se repite - 29/10/2021

“La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”. Cuando Karl Marx escribió esto no pensaba en la Argentina, de hecho todavía no había sido redactada nuestra primera constitución. Pero 170 años después la frase describe perfectamente lo ocurrido en los últimos tiempos marcados por una creciente judicialización de la política. Mauricio Macri buscó reeditar ayer el baño de masas que se dio Cristina Fernández en abril de 2016 cuando le tocó presentarse ante la justicia en Cómodoro Py. Pero esta vez fue en Dolores, la convocatoria fue mucho más modesta y en vez de “law fare” se habló de “obsesión” y “persecusión”, como cuenta aquí Alejandro Marinelli, que estuvo en el lugar. Las diferencias aumentan si se comparan las causas por las que fueron citados: dólar futuro en el caso de Cristina (adonde fue sobreseída) y espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan en el caso de Macri. Y podríamos estar horas con las pequeñas comparaciones, pero mejor dejarles esta nota de Walter Curia en la que analiza las relaciones que unen a los dos expresidentes con la justicia.

Lo cierto es que Macri hizo el acto primero y entró a los tribunales después. Pero no declaró. El ex mandatario se amparó en la ausencia de una autorización para poder declarar sobre temas de seguridad nacional y el juez subrogante Bava decidió suspender la indagatoria. Los abogados de Macri hablaron de hostigamiento e intencionalidad electoral en citar a una persona que sabían que no podía prestar declaración a días de los comicios. Algunas de las víctimas de espionaje y fuentes de la AFI consultadas por Marinelli plantearon que la indagatoria podría haberse llevado a cabo sin arriesgar la obligación de guardar secreto en temas de seguridad nacional. Lo cierto es que antes de subirse a un avión rumbo a Roma Alberto Fernández firmó el permiso correspondiente y ahora si Macri podría volver a ser citado.Con Macri no alcanza, pero sin él no se puede. Andrés Fidanza plantea una última similitud entre los ex presidentes. La aparición pública de hoy demostró que el fundador del PRO todavía es importante para la alianza opositora si quiere volver a ser gobierno.

¿Qué le hace un dólar más a la Argentina? Para desalentar el blue, el Central permitirá a los turistas extranjeros cambiar dólares al valor del MEP. Podrán girar hasta US$5.000 a una cuenta en el país y cambiarlos al valor del dólar que opera en el mercado de bonos. La cotización hoy es de $179, contra los $105 del dólar oficial. El 1° de noviembre abren las fronteras para viajeros de todo el mundo. ¿Primer paso para pensar una estrategia para los trabajadores que exportan servicios?La gira de Alberto: primera escala G-20. Entre el sábado y el domingo el presidente participará de la cumbre del G-20 en Roma. La primera bilateral será con la canciller alemana Ángela Merkel. También tendrá un encuentro con Máxima Zorreguieta, la argentina que "reina" Paises Bajos y un mano a mano con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, luego de una semana donde levantó el tono crítico contra el organismo multilateral de crédito. Lo cuenta nuestro enviado especial Pablo Ibañez, enviado a Roma

No hay foto con Biden por ahora. “No hay cita prevista”, dicen en el entorno de Alberto Fernández, aunque desearían que se produzca. Ibañez también se mete en los detalles.

¿Quién es Rubí? El catalán que vende optimismo en la campaña del Frente de Todos. Asesoró a Cristina Kirchner en la experiencia de Unidad Ciudadana y venía trabajando para Sergio Massa. Fernández ahora sigue sus consejos. Con clientes entre empresas y políticos dentro y fuera de la Argentina, Rubí apuesta a las emociones positivas como estrategia de campaña. "Los estados de ánimo son hoy los auténticos estados de opinión", sostuvo en un columna reciente. Perfil de Diego Genoud.

Nuevo foco de conflicto entre Cristina Fernández y Martín Guzmán: negocian la suba del "piso" de Bienes Personales El bloque del FdT en el Senado propuso llevar de 2 a 8 millones el mínimo para el pago de ese impuesto. Economía no quiere. La discusión sobre el costo fiscal y los márgenes para una reforma en medio de la discusión sobre el déficit y el gasto. Lo cuenta también Pablo Ibáñez.

CABA anunció la tercera dosis para mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y personas con inmunocompromiso. Será para las personas con 50 años o más con dos dosis de Sinopharm, quienes van a recibir un refuerzo con AstraZeneca. Además, a los mayores de 3 años que tengan una enfermedad acompañante que generen inmunocompromiso, también se les va a ofrecer una dosis adicional. Arrancan a dar los turnos antes del sábado.

Denuncian que Córdoba redujo 33% las partidas alimentarias entre 2016 y 2020. El relevamiento lo realizó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en base a datos oficiales provistos por las Cuentas de Inversión publicados por el Ministerio de Finanzas y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. El Gobierno de Juan Schiaretti rechazó las críticas. Lo cuenta Gustavo Molina.

Calu Rivero anunció una nueva estrategia frente a la demanda que le inició Darthés. La nueva estrategia pretende modificar el derecho de un abusador a ser resarcido por daños y perjuicios, en respuesta al expediente que el actor le inició en 2018 por "manchar su buen nombre y honor".

Sentime, Brasil. El partido Argentina- Brasil por las eminiatorias tendrá aforo del 100 por ciento en San Juan

