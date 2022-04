Informal y popular - 27/04/2022

Es un movimiento de masas que hace tiempo se transformó en un importante actor social. Tiene alcance nacional, pero su rasgo distintivo es otro. Es informal y popular, dos características que hasta hace poco describían sólo una condición laboral, pero hoy identifican nítidamente a un sujeto político.

Hablamos, por supuesto, de los trabajadores no registrados que cada vez son más y, en algunas provincias, incluso son mayoría. Tal como cuenta Delfina Torres Cabreros, ya son nueve las jurisdicciones que tienen mayor número de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que personas registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el informe de agosto de 2021 eran mayoría en siete provincias. Seis meses antes lo eran en cinco. Para el próximo semestre ya vienen pidiendo pista dos más.

Las provincias que hoy tienen más trabajadores informales que registrados son Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Las que están cerca de romper el equilibrio son Corrientes y San Juan. Según el Renatep, la mayoría de las personas se dedica a “servicios personales y otros oficios”, que engloba actividades como limpieza, peluquería, cocina, jardinería, reparación de autos, pintura, zapatería. Le sigue el rubro de “servicios sociocomunitarios”, donde fundamentalmente se encuentran trabajadores de comedores. El resto se distribuye en otras ramas que van desde el comercio a la pesca artesanal y el reciclaje.

El 57,8% son mujeres y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años que en el SIPA (27,1% versus 6,7%). Eso, destaca Delfina, quiere decir que para muchos la experiencia del primer empleo en la Argentina hoy se da en la informalidad. El dato merece un punto aparte para respirar y tomarse un rato para pensar.

Pero la nota agrega otros datos fundamentales: solo el 22,3% de los inscriptos percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5%, el programa Potenciar Trabajo. Casi el 60% trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. “Esto quiere decir que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria”, precisa Delfi que hizo un notón para reflexionar sobre la situación laboral que se vive en la Argentina.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Por primera vez llega a la Corte el debate por la despenalización del cannabis medicinal. Este miércoles habrá audiencia pública ante el máximo tribunal. Una asociación civil de Santa Fe exige que se declaren inconstitucionales algunos incisos y artículos de la Ley de Drogas (23.737) que todavía penalizan el cultivo de cannabis destinado a uso medicinal. “Queremos un nuevo fallo Arriola. Así como en ese fallo la Corte dijo que tener marihuana para consumo personal no es delito, lo que queremos a través de este reclamo es que la Corte diga que tener plantas de cannabis y producir derivados para uso medicinal no es delito”, explica Domingo Rondina, el abogado constitucionalista que representa a la parte demandante. Lo cuenta Julieta Roffo.

El dólar blue sigue su avance y llega al valor más alto en dos meses: $212,5. Subió $7 en el día de ayer. La inflación, los malos pronósticos y la aversión global al riesgo, son algunos de los factores que presionaron la cotización.

Paro bancario: Anses adelanta para hoy el pago de jubilaciones y bonos con cobro programado para el 28 de abril. Aquellos beneficiarios que debían cobrar este jueves, lo harán un día antes debido a la medida de fuerza planteada por La Bancaria en el marco de sus reclamos salariales.

Cristina recibió a Laura Richardson, primera mujer militar encargada de Cono Sur de Estados Unidos. Este martes 26, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se entrevistó con la generala Laura Richardson. Es la segunda reunión en menos de un mes que mantiene con autoridades de EEUU. El 29 de marzo ya se había reunido a solas con el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley, quien también participó del encuentro de ayer.

Una reunión para organizar el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof ofició de anfitrión para un encuentro en el que estuvieron referentes de todos los espacios políticos del Frente, aunque ninguno de los habitualmente identificados con la figura del presidente Alberto Fernández. Buscan “explorar alternativas para institucionalizar un mecanismo de toma de decisiones”, le contaron a Infusión. Además del gobernador y su vice, estuvieron el diputado Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista bonaerense; la presidenta de AySA Malena Galmarini como representante del Frente Renovador; el intendente de Ensenada Mario Secco, como líder del Frente Grande; el titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social Carlos Castagneto, por parte de Kolina; la diputada nacional de Nuevo Encuentro Mónica Macha; el jefe de Gabinete Martín Insaurralde; y la ministra Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

¿Macri el candidato? Por el momento, el expresidente sólo se resiste a que lo bajen de antemano. No le gusta que decidan ese renunciamiento por él. ¿La postulación de Jorge Macri en la Capital puede ser una prenda de negociación con el jefe de Gobierno porteño? Lo explica Andrés Fidanza.

Afirman que el ex vicecanciller de Macri “estaba borracho” al negociar con Gran Bretaña un acuerdo por Malvinas. Ex vicecanciller británico Alan Duncan publicó en sus memorias “In the thick of it” detalles sobre cómo negoció con Carlos Foradori, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Cambiemos, la posibilidad de que haya vuelos entre el país y las islas. “Estaba tan borracho” que no podía recordar los detalles de lo firmado, dice el libro que tiene detalles de una cena en la bodega de la embajada inglesa, encuentros con Macri y Malcorra. Lo cuenta Mauricio Caminos.

Prohibido

yo cuando me despierto pic.twitter.com/AXdMHhHB7M — piña sin pizza (@skereunpesado) 13 de abril de 2022

Detienen a un hincha de Boca en San Pablo por gestos racistas. Fue en el estadio Arena Do Corinthians en la previa del partido en el que el local derrotó a Boca por 2 a 0. Realizó gestos con sus brazos simulando ser un mono, algo que está encuadrado como un delito de difamación racial, para la Justicia brasileña. Podría caberle una condena de uno a tres años y una multa económica.

Chile: la central hidroeléctrica El Rincón amenaza la vida espiritual para una comunidad mapuche. La comunidad de Melipeuco se está organizando para frenar una inversión que irrumpe con el caudal natural del río Truful Truful, considerado un espacio de sanación espiritual, protagonista de historias mitológicas y fuente de agua medicinal en el Wallmapu. Por María Jesús Cardemil de Periodistas por el planeta

Ganate entradas para ver al baterista brasileño Edu Ribeiro en Bebop Club. Se presentará mañana en el reconocido espacio de jazz porteño y los lectores de elDiarioAR pueden participar por entradas gratuitas para su función de las 22.30. Las socias y los socios tienen doble chance. Participá por los tickets que se sortean esta noche.

Bonus track