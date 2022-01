Los muchachos Bidenistas - 12/01/2021

La caracterización que hizo Alberto Fernández en mayo del año pasado del presidente de Estados Unidos como Juan Domingo Biden parece que generó expectativas en un sector del gobierno nacional. Como cuenta Diego Genoud, el ejecutivo sigue apostando a que el mandatario norteamericano ayude a destrabar un acuerdo favorable para la Argentina en la negociación por la deuda con el FMI. Por eso también espera con ansias el encuentro que el canciller Santiago Cafiero tendrá la semana que viene en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antoni Bilinken. Si bien el motivo formal del encuentro es conversar sobre la no proliferación de armas nucleares, en el gobierno buscarán introducir el tema de la deuda y obtener algún guiño favorable. El gobernador Axel Kicillof ya planteó en el encuentro con el ministro de Economía Martín Guzmán la posibilidad de cambiar la estrategia asumiendo una posición más dura, pero Fernández sigue confiando en la línea dialoguista. A dos meses del próximo vencimiento de la deuda, Diego se pregunta si Biden estará dispuesto a hacer por Alberto algo equiparable a lo que Donald Trump hizo por Macri. Recordemos que el excéntrico ex presidente de EEUU, sabiendo que su país tenía el 16,5% de las acciones del Fondo, empujó un préstamo sin precedentes y contra las propias reglas del organismo. ¿Biden hará una fuerza equivalente para ayudar al nuevo presidente argentino? ¿Cuál sería su incentivo?

Llegó Cortetrón nomás. Los lectores de Infusión no pueden decir que no les avisamos. Apenas pasaba el mediodía cuando las aspas del ventilador dejaron de moverse en casa. Minutos después ya me sabía parte de un corte de suministro que afectó a más de 700 mil usuarios en el Área metropolitana de Buenos Aires. El problema se originó por una falla en instalaciones de la red de alta tensión de Edenor, pero las repercusiones también la sufrieron los usuarios de Edesur. Anoche quedaban todavía 30 mil hogares sin suministro (mayoría de Edesur). Pero para conocer la evolución les recomendamos una vez más este monitoreo interactivo del ENRE, que además incluye ahora una marca cromática para ver el los momentos de mayores temperaturas.

Hablando de hornos: la Ciudad de Buenos Aires registró ayer 41.1º, la segunda temperatura más alta desde 1906. Hasta ahora, el día más caluroso fue el 29 de enero de 1957, cuando se produjo una marca inédita de 43,3°. Igual, si nos lee Rey Sol Marquesi, ninguna intención de superar ese récord. El personaje aviar de Okupas le diría a la ola de calor: "andá máquina nomás, nadie te detiene".

Otro récord de contagios: 134.439 casos de COVID en las últimas 24 horas. La tasa de positividad continúa en ascenso y ayer fue del 66,69%, muy por encima del 10% que había recomendado la OMS para medir la certidumbre de la muestra. Claro que esas variables corresponden a otro momento de la pandemia en donde la cepa predominante era menos contagiosa y generaba cuadros más graves en los enfermos. Esto último, sobre todo, porque no existían vacunas que aminoraran los efectos del virus. Según muestra en este gráfico el bioquímico Santi Olszevicki: el 85.1% de la población argentina recibió al menos una dosis, el 72.7% recibió al menos dos y el 14.6% ya recibió tres dosis de vacunas contra el coronavirus. Adicionalmente, más del 50% de los mayores de 60 años cuenta ya con sus tres dosis.

Nuevos criterios para el aislamiento de los contactos estrechos: las personas vacunadas con dos dosis y un refuerzo no deberán aislarse en caso de no manifestar síntomas. El Consejo Federal de Salud (COFESA) habilitó esta flexibilización del aislamiento pero aclaró que igual deben maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente), evitar concurrir a reuniones sociales o eventos masivos y realizar un automonitoreo de síntomas de forma diaria. El principal objetivo, tratar de evitar el ausentismo laboral. ¿Cómo sigue la cosa para el resto?

las personas vacunadas con dos dosis y un refuerzo no deberán aislarse en caso de no manifestar síntomas. El Consejo Federal de Salud (COFESA) habilitó esta flexibilización del aislamiento pero aclaró que igual deben maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente), evitar concurrir a reuniones sociales o eventos masivos y realizar un automonitoreo de síntomas de forma diaria. El principal objetivo, tratar de evitar el ausentismo laboral. ¿Cómo sigue la cosa para el resto? España ya evalúa dejar de notificar todos los casos positivos. Las autoridades sanitarias ultiman el diseño de una red centinela, como la que se utiliza en la gripe, para fotografiar la expansión del coronavirus a través de una muestra significativa en puntos clave. La transición consiste en dejar de contar cada caso, abandonar la notificación exhaustiva y universal. Lo cuenta Sofía Pérez Mendoza de elDiario.es.

La oposición aprovecha la avanzada contra la Corte para mostrar unidad. Tres referentes de Juntos por el Cambio con responsabilidades ejecutivas (Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Gustavo Valdés) coordinaron una declaración en contra del Gobierno a raíz de las críticas contra la Corte Suprema. Buscan cortar la racha de errores e internas de JxC y mostrar unidad en la antesala del encuentro entre los gobernadores opositores y Martín Guzmán.

Se oficializó la nueva lista de Precios Cuidados. La Secretaría de Comercio informó que son 1.321 productos de más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo. Estará vigente hasta el 7 de abril. Incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

“Aunque el FMI dejara de existir, Argentina seguiría con sus finanzas quebradas”, plantea Matías Surt, el economista que asesora a Carrió. Surt es director de Invecq Consultora Económica y también trabajar para bancos y grandes marcas. En esta entrevista de Andrés Fidanza plantea la necesidad de implementar reformas y defiende la gestión de Mauricio Macri. “El Gobierno se niega a entender que no hay espacio para seguir con un déficit tan alto”, opina.

Se sortearon las zonas de la Liga Profesional de Fútbol masculino. Empezaría el segundo fin de semana de febrero, si la pandemia lo permite. Gimnasia debuta con Racing en el Cilindro de Avellaneda (#elDato). ¿Sos de Boca, River o alguno de esos equipos de los que viven hablando en la tele? No te enojes, pero te invito a que entres a la nota para saber contra quién le toca. Así vas a experimentar lo que sentimos los hinchas de equipos que no aparecen en portada.

Murió Martín Carrizo, baterista del Indio Solari y Gustavo Cerati. También formó parte de A.N.I.M.A.L.. Tenía 50 años recién cumplidos y padecía desde hacía varios años de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su hermana Cecilia "Caramelito" Carrizo confirmó la noticia. El Indio Solari hizo pública su despedida. Lo definió como "¡Gracioso y valiente!" y dijo que lo ayudó “a reír más de lo que mis locuras me permitían”.

Qué significa la victoria de la oposición venezolana en Barinas, bastión del chavismo. Sergio Garrido ganó las elecciones regionales del domingo frente a Jorge Arreaza, exvicepresidente de Venezuela, en un estado que lleva más de dos décadas de gobiernos chavistas. Por Ayelén Oliva.

Parece que Boris Johnson también hacía fiestas durante el aislamiento. El primer ministro británico fue varias veces cuestionado por la filtración de imágenes de presuntas celebraciones en la residencia oficial en momentos de restricciones. En los últimos días incluso se mostró una foto de mayo de 2021 en la que él aparece compartiendo una tertulia en el jardín. El excéntrico jefe de gobierno británico volvió a negar que se hayan roto las reglas.

