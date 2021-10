Demasiada presión - 21/10/2021

“Tomaste el vaso aquel, aquel que antes no era esencial; saliste a turistear y los precios volvieron a aumentar”. La versión libre del temardo de los Cadillacs no habla ya del alma en pena de un hombre por una fallida historia de amor, sino del gobierno agobiado porque hasta la buenas noticias pueden afectarlo negativamente. Eso es lo que está sucediendo con la reactivación de los últimos dos meses en las áreas de turismo y gastronomía gracias al mejoramiento de la situación sanitaria. La suba en la demanda fue acompañada de un aumento de precios que luego empujó para arriba a la inflación. En septiembre, cuenta Delfina Torres Cabreros, los precios del rubro “restaurantes y hoteles” subieron 4,1%; mientras que en “recreación y cultura” lo hicieron 3,8%. En ambos casos estuvieron por arriba del Índice General, que fue de 3,5%. A ese tipo de reacciones también se refería Martín Guzmán cuando decía que la inflación era multicausal (y no solamente producto de la maquinita de hacer billetes a la que suelen aludir los políticos y economistas de perfil liberal).

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

La presión también va hacia el dólar blue que ayer batió su récord anual: cerró en $ 188. Algunos comerciantes buscan stockearse y cambian pesos por divisas para futuras compras de mercaderías, explica Alejandro Rebossio. La inflación, la incertidumbre electoral y la negociación con el FMI son tres factores que se retroalimentan e impactan también sobre los tipos de cambio paralelos pero legales: el MEP y el Contado Con Liqui (si para vos esos términos son chino mandarían, acá una nota que explica qué es el MEP y el CCL).

¿Todo tiene un precio? Algunas empresas alimenticias advirtieron que con los precios fijados por el gobierno podrían dejar de producir y generar problemas de abastecimiento. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, salió al cruce de las “amenazas” y pidió al sector que también “ponga un poquito” para beneficio de los argentinos. Antes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había asegurado que se pondrá “a la cabeza” de los controles para ver que se cumpla la resolución de precios. ¿Todavía no sabés cuáles son los 1.432 productos que tienen valor máximo? Acá están.

¿Querías gendarmes? Tomá. El Gobierno finalmente desplegará fuerzas federales en Río Negro tras el reclamo público de la gobernadora Arabela Carreras para asistirla en el control del conflicto territorial con la comunidad mapuche. El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió reasignar efectivos de Gendarmería, Policía Federal (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que ya tenían otras tareas en la zona “con el objetivo de prevenir posibles conflictos”. La gobernadora había insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional envíe fuerzas luego de un nuevo ataque incendiario en El Bolsón. ¿Qué pasó ahora? Lo cuenta Santiago Rey en esta nota.

Vuelven a citar a Macri a indagatoria por la causa del ARA San Juan. El juez de Dolores, Martín Bava, rechazó “in limine” la recusación de Macri y lo citó a una nueva indagatoria el 28 de octubre. Los familiares de los tripulantes del submarino representados por la abogada Valeria Carreras solicitaron la detención del expresidente.

Otro debate previsible. Hubo fuertes intercambios entre los candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires pero poca sorpresa. Se cruzaron Santilli y Tolosa Paz, Espert y Del Caño. Randazzo y Hotton fueron los que más evitaron confrontar con el resto y prefirieron hablar de propuestas. Aquí un resumen.

Yo soy Gildo. Con la misma estrategia de John Fitzgerald Quindimil, el candidato ficcional de Todo x 2 pesos, Gildo Insfrán busca asegurarse el resultado de las legislativas en Formosa con una lluvia de obras. Desde el domingo 17 de octubre a la fecha, cuenta Andrés Fidanza, protagonizó seis eventos oficiales. En ellos entregó 31 viviendas, inauguró tres unidades educativas y un centro de Salud, y anunció acueductos, plantas potabilizadoras y un Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. Ufff. Sucede que el siete veces gobernador quiere reforzar la campaña ante la decisión opositora de unirse en su contra. Gabriela Neme, la candidata peronista disidente que salió tercera en las PASO con 19 puntos, decidió bajar su candidatura en apoyo del crédito del PRO, Fernando Carabajal, que sumó 29.

Ahora si: CABA permitirá que se empadronen para recibir la vacuna todos los chicos de 3 a 11 años. Hasta ahora, sólo se inmunizaba a niños con comorbilidades en ese rango etaria. Los chicos serán vacunados con Sinopharm, según lo acordado en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).

No perdamos de vista lo importante

Nothing else matters

📍Alto Alberdi pic.twitter.com/JC6OVYp2cL — Only in Córdoba™ (@OnlyinCordoba) 20 de octubre de 2021

Hablando del #WandaGate, recomiendo la reflexión de Victoria De Masi sobre los efectos de “algoritmocentrismo” en nuestro oficio periodístico. El artículo es en realidad parte del niusleter Gracias por venir, que nuestra compañera envía miércoles por medio. ¿Todavía no te suscribiste? Seleccionalo en esta lista y recibilo en tu correo.

La casa del cuádruple femicidio de Barreda será un espacio para los derechos de las mujeres. La toma de posesión de la propiedad en la que el exodontólogo asesinó a su suegra, esposa y dos hijas, "era un compromiso a 28 años del cuádruple femicidio”, aseguró la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, al confirmar que será entregada a la municipalidad de La Plata.

Hace medio siglo, la petrolera Total ya sabía que sus productos estaban alterando el medio ambiente. Lo asegura un informe publicado ayer por la revista científica Global Environmental Change firmado por investigadores de Francia y de los Estados Unidos. Por Marina Aizen de Periodistas por el Planeta

La gestión de Bolsonaro: un crímen de lesa humanidad. Una comisión del Senado impulsa una acusación al presidente de Brasil por "crímenes contra la humanidad" a raíz de su gestión de la pandemia. En un informe, varios senadores aseguran que el presidente de Brasil dejó de manera intencionada que el coronavirus arrasase el país en un intento fallido para lograr la inmunidad de rebaño y reactivar la economía.

Cuatro claves para entender la victoria de la centroizquierda en Italia en las elecciones municipales. Santi Piñol analiza la segunda vuelta de los comicios locales donde se confirmó la recuperación de las opciones moderadas, el naufragio del Movimiento 5 Estrellas y la derrota de la ultraderecha.