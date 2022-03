Que la resiliencia te valga - 15/03/2022

La subsecretaría de resiliencia duró menos de 24 horas. Irónicamente, el cargo creado por resolución de la Jefatura de Gabinete y publicado ayer por la mañana en el boletín oficial, se mostró incapaz de superar su primer obstáculo y demostró que poco hubiera podido hacer para ayudar a los argentinos a atravesar circunstancias traumáticas como las que acumula cotidianamente. Por la noche, desde el despacho del ministro coordinador informaron a la prensa que darían de baja la iniciativa tras las reacciones generadas y que sería el Ministerio de Salud de la Nación quien asumiría las tareas de diseñar e implementar acciones que contribuyan a generar “resiliencia comunitaria”.

Pero la incapacidad de sostener la designación del ex lilito Fernando Melillo en la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Resiliencia Argentina” parece ser apenas un síntoma de la debilidad que atraviesa estos días el Poder Ejecutivo. Un caso más relevante es el de las políticas asociadas a la exportación de materias primas: el domingo por la tarde el Ministerio de Agricultura anunció el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anticipando una suba de retenciones y un día después no solo no oficializaron el aumento, sino que dejaron trascender que no ocurriría. Al menos eso es lo que respondieron desde la Casa Rosada tras la reunión de Alberto Fernández con el ministro del área Julián Dominguez. La marcha atrás quedó vinculada a las primeras reacciones de la Mesa de Enlace y de la oposición, que amenazó con no votar el acuerdo con el FMI en el Senado si el gobierno avanzaba en un aumento de impuestos. La mera convocatoria a un zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio pareció ser suficiente para condicionar al gobierno que hoy ni siquiera cuenta con el acompañamiento de varios de sus socios del Frente de Todos.

Los rumores sobre las retenciones tuvieron lugar mientras Manzur y Guzmán defendían en el Senado el proyecto de ley que autoriza al gobierno a renegociar la deuda con el FMI. Allí admitieron que era posible subir los derechos de exportación pero descartaron gravar más los granos. El jefe del Palacio de Hacienda desestimó al menos elevar los impuestos al poroto de soja, al trigo y al maíz. “No se está contemplando aumento de retenciones de los granos. Ahora, las decisiones sobre derechos de exportación tienen que ver con una situación bélica y buscar contar con instrumentos para evitar el efecto desestabilizante en el costo de la canasta de millones de argentinos”, dijo el ministro que ya sufre el impacto que tendrá hoy la difusión del índice de inflación de febrero por parte del INDEC.

Sin “plan b”: qué pasa si el Gobierno no consigue sancionar el acuerdo con el FMI esta semana. El lunes 21 de marzo la Argentina enfrenta un vencimiento por US$960 millones y el martes 22 otro, de US$1.850 millones. El país no cuenta con reservas para afrontar el pago y el organismo internacional no contempla un plazo de gracia. Guzmán planeaba pagar con los fondos que el propio FMI le giraría al país una vez que el Congreso aprobara el entendimiento alcanzado entre las partes, pero si eso no sucede a tiempo, Argentina entraría en mora y el organismo no podría refinanciarnos en esa situación sin vulnerar su carta orgánica (algo que ya hizo al darle el préstamo a Mauricio Macri, pero…). Si la Argentina no paga, será el default más grande de la historia del FMI, cuenta Delfina Torres Cabreros

No estamos solos: un aumento de combustibles en Brasil enfrenta una vez más a Bolsonaro con su vicepresidente. El general retirado y actual vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, defendió la permanencia en el cargo del también ex militar y ahora presidente de Petrobras, Joaquim Silva e Luna, cuya continuidad había sido puesta en duda el sábado por Bolsonaro. El presidente había dicho que no aprobaba la forma con la cual la empresa estatal conducía su política de precios. Según Bolsonaro, Petrobras debía tener “más sensibilidad social” sin buscar ganancias extraordinarias con el precio internacional de petróleo aplicado al mercado interno. Si les suena el argumento, mucho más les resonará la respuesta del vice: “el general es resiliente”, afirmó Mourao (te lo juro por Dalma y Gianina). “Siempre lo fue, aguanta las presiones”, agregó. Ojo con la resiliencia que acá tanto no aguantó.

¿Y nuestro gas? La Argentina tiene gas en un mundo donde escasea por la guerra, pero no puede usarlo porque aún no construyó un gasoducto. La obra que debe transportar el combustible entre Vaca Muerta y los centros de consumo se viene retrasando desde el gobierno de Macri. En febrero, la administración de Alberto Fernández lanzó una licitación para comprar los tubos y la semana próxima se conocerán las ofertas. Todos los detalles en esta nota de Alejandro Rebossio

#PiedrazosGate. Cristina mostró en Twitter un nuevo video sobre el ataque a su despacho “que alguien planificó y mandó a ejecutar”. El video muestra en tiempo real el ataque contra el despacho de la Vicepresidenta el día de la votación en Diputados del acuerdo con el Fondo. Por la falta de condena pública de ese hecho el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a cargar contra el ejecutivo ayer y llegó a usar la palabra proscripción para referirse a la manera en que se perciben las intervenciones de su sector político. Minutos después desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron sobre la identificación de los presuntos responsables de los ataques. Se trataría de 8 personas jóvenes que, según las fuentes, no tendrían afiliación política conocida.

GUERRA EN UCRANIA

Las negociaciones virtuales de paz no detienen los bombardeos. La última reunión de paz realizada por videoconferencia entre Ucrania y Rusia se postergó hasta el día de hoy sin llegar a ningún acuerdo de cese de hostilidades aún. Ambas delegaciones reconocen ciertos acercamientos en sus posturas, pero el optimismo se ve atenazado por la creciente escalada de los ataques rusos. Zelenski insiste con la idea de generar un encuentro personal con Putin. Los otros protagonistas que no participan con personas ni territorio en la disputa son China y EEUU, que ayer tuvieron una reunión en Roma para hablar sobre la escalada bélica. La neutralidad del gigante asiático es por ahora el gran reaseguro ruso para su avanzada sobre Ucrania.

Zelenski volverá a hablar mañana ante el Congreso de EEUU. El presidente de Ucrania ya se había reunido el pasado 5 de marzo de forma telemática con 280 miembros del Congreso de EEUU para pedirles el envío de más aviones a Ucrania, que prohibieran la importación de petróleo ruso y excluyeran a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard.

Una mujer irrumpió en el noticiero más visto de Rusia para criticar la invasión a Ucrania. Mientras la presentadora Ekaterina Andreieva estaba hablando, Ovsiannikova surgió por detrás con una pancarta que tenía la inscripción "No a la guerra. No se crean la propaganda. Aquí les están mintiendo".

Ojo al fake, oda al fake

CABA donará 1000 de estos bancos acolchonados a Rusia para lograr la paz. pic.twitter.com/byVoAIph4s — Felipe Miguel (@realPhillipMike) 14 de marzo de 2022

La cuenta fake es un género muy usado en Twitter que puede jugarle una mala pasada al consumidor ocasional de redes sociales. Por eso siempre miren el nombre del usuario antes de compartir o indignarse. Eso si, no dejen de reirse cuando se crucen con una de estas chanzas porque si no vamos a tener subsecretaria de resiliencia, de alguna manera tenemos que pasar esta crisis.

Procesan por abuso sexual a Fabián Gianola y embargan sus bienes por $800.000. El fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó una falta de mérito dictada con anterioridad en la causa y se le impuso la “prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima” .

A 15 años de la desaparición de Diego Duarte en el Ceamse, habrá un juicio popular por la memoria del joven. Entró en la madrugada a buscar metal entre la basura y nunca más lo volvieron a ver. Su familia y organizaciones sociales siguen pidiendo justicia. El encuentro será hoy, martes 15 de marzo, a las 18 en el Museo Carnacini. Pueyrredón 2734, villa Ballester, a dos cuadras de la estación.

Sale el disco nuevo del Negro Aguirre, Ramón Ayala cumplió 95 años, Monk reversiona a Gardel y más. En esta nueva entrega de Raíces, la sección de Claudia Regina Martinez sobre la música de raíz de por acá nomás, se habla del nuevo disco de Carlos “Negro” Aguirre, los 95 años de Ramón Ayala, un libro sobre la obra de Leda Valladares y Bernardo Monk reversionando a Carlos Gardel. En la yapa, una despedida a Gerardo Rozín.

