Si nos organizamos...votamos todo - 05/05/2022

¿Quién marca la agenda política de la Argentina? Al final todo parece reducirse a esa disputa. La oposición había pedido una sesión especial en Diputados a las 12 del mediodía para discutir la incorporación de la boleta única en las próximas elecciones. Para lograr su tratamiento sin que los proyectos presentados al respecto hayan pasado por las comisiones de trabajo había juntado a casi todos los bloques enfrentados al gobierno. Sin embargo el oficialismo respondió convocando a otra sesión a las 11 con una agenda distinta de temas. Si lograban el quórum necesario para iniciar el debate antes del mediodía, la sesión especial se hubiera caído. La solución, sin embargo, fue salomónica. Ayer a media tarde se acordó que se realice una única sesión a las 11.30 (partieron al medio hasta el horario de inicio) con todos los proyectos en el temario. ¿Quién ganó? Cada bloque tiene su visión, pero al final parece que hubo mutua conveniencia.

Según explican Andrés Fidanza y Mauricio Caminos el oficialismo no estaba seguro de llegar a los 129 diputados que necesitaba para abrir sesión a las 11 pero sabía que la oposición tampoco llegaba a los dos tercios de los votos necesarios para aprobar más tarde un proyecto sin tratamiento en comisiones. Así que propuso una unificación de temario confiando en que solo saldrán con voto afirmativo las iniciativas que ya tenían su aval: el programa de respuesta integral a la infección de VIH, la prórroga de un régimen de incentivo a la construcción y la creación de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el cáñamo industrial. La oposición celebró haberle torcido el brazo al oficialismo al introducir la boleta única en la agenda, pero con esto solo logrará que los proyectos tomen estado parlamentario y se giren a comisiones para volver eventualmente con algún dictamen favorable. Lo importante en ambos lados de la grieta es que todos pueden vender la resolución como una victoria propia. Los vasos medio llenos de cada uno ya pueden verse en las redes sociales.

¿En el gabinete económico también se pueden organizar? “Debe haber un compromiso de todos los que gobernamos de atenernos a un plan económico”, pidió Martín Guzmán. Su frase pareció responder a la escalada del kirchnerismo que reclama su salida del Gobierno. En un acto en el Polo Científico Tecnológico, reclamó apoyo al rumbo económico a “todos los que -dijo-tenemos influencia en las tomas de decisiones”.

Volvieron las reuniones de gabinete. Ayer se realizó el primer encuentro en seis meses del equipo de gobierno en la Casa Rosada. El jefe de gabinete Juan Manzur encabezó la reunión y aseguró que hubo un ambiente “muy ameno” a pesar de los cruces públicos de los últimos días. La inflación y las medidas económicas fueron los principales ejes del debate. Mauricio Caminos cuenta que volverán a juntarse en 15 días.

Una chispa residual. “Al Presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida”, chicaneó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández antes de entrar a la reunión de gabinete. Se refería a las críticas de Andrés “Cuervo” Larroque hacia el gobierno de Alberto Fernández y fue la última declaración altisonante de la novela interna (por ahora).

Los bancarios consiguieron un aumento del 60% y Cristina felicitó a Palazzo en Twitter. En el marco de la paritarias 2022, el gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos anunció que llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales por aumentos salariales en cuatro tramos que, de enero a diciembre, llegarán al 60%. “Felicitaciones compañero Palazzo”, escribió Cristina Kirchner.

Portezuelo del viento: Alberto Fernández habilitará un estudio de impacto ambiental que pondrá en pausa la hidroeléctrica impulsada por Mendoza. El hecho pasó casi desapercibido en medio de la escalada de cruces internos del Frente de Todos, pero el Presidente anticipó que habilitará la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental antes de habilitar la megacentral hidroeléctrica Portezuelo del Viento en Mendoza. Esto significa una demora en el proyecto que la provincia mediterránea quiere realizar sobre el Río Grande y responde a la demanda de La Pampa, quien teme que la obra afecte sus recursos hídricos. Lo explica Delfina Torres Cabreros.

La Justicia de Uruguay rechazó el pedido de refugio político de “Pepín” Rodríguez Simón. El exasesor del presidente Mauricio Macri había viajado al país mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo. La defensa del acusado apeló la decisión judicial.

Andalgalá: enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en protestas contra la minería en Catamarca. Asambleístas de la localidad de Choya y ambientalistas denunciaron represión policial y balas de goma para desalojar una protesta contra los trabajos de exploración en Agua-Rica. Por otra parte, las fuerzas de seguridad aseguraron que los agredidos por los vecinos fueron ellos. Movimientos de izquierda se manifestaron este miércoles en Catamarca contra el accionar policial y del Gobierno provincial.

Procesaron al ex gobernador José Alperovich por abuso sexual. Este miércoles 4 de mayo, la Justicia federal procesó al ex gobernador y ex senador nacional por Tucumán José Alperovich por considerarlo responsable «prima facie» de haber abusar sexualmente en tres oportunidades de su sobrina, quien lo denunció en 2019.

La camiseta que usó Maradona contra Inglaterra en México '86 se vendió en casi 9 millones de dólares. La casa de subastas británica Sotheby's aún evitó confirmar la identidad del comprador de la remera que utilizó el astro argentino frente a Inglaterra en el Mundial del '86 y con la que le convirtió el histórico gol con la mano y el que es considerado el mejor tanto en la historia de los mundiales.

Boca le ganó a Always Ready en La Paz y se acomodó segundo en su grupo de Libertadores. El equipo de Battaglia superó 1 a 0 al conjunto boliviano con un gol de penal de Eduardo Salvio.

La Reserva Federal de EEUU sube las tasas de interés medio punto para frenar la inflación. Es la mayor suba desde el año 2000. Es el doble de la llevada a cabo en marzo y ahora el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse entre el 0,75% y el 1%. Para la FED, la inflación volverá gradualmente al objetivo de 2%.

