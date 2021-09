Que traiga panes bajo el brazo - 24/09/2021

La tasa de desempleo cayó por debajo de los dos dígitos por primera vez desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada. El dato, que genera alivio en el gobierno, tampoco puede ser usado como bandera porque su explicación (como le gusta decir al ministro de Economía) es multicausal. Se explica en parte por la reactivación económica producto de una mejora en la situación sanitaria; pero también por la resignación de miles personas que dejaron de buscar empleo y por lo tanto ya no son tomadas en cuenta para la estadística. Como explica Delfina Torres Cabreros, muchos de quienes se quedaron afuera del mercado laboral con la pandemia no volvieron a ingresar. Gran parte de ellxs son mayores de 50 años, y por eso ayer contábamos que el gobierno estudia “soluciones prejubilatorias”. Hoy Massa lo confirmó.

Pero el problema no lo tienen solamente los “más experimentados”. El informe del Indec también reflejó que las mujeres se ven más afectadas por la desocupación que los hombres, con una tasa de 10,4%, contra 9%. Y a mayor juventud el cuadro es más complicado: mientras que casi uno de cada cuatro varones menores de 29 años no consigue empleo, en las mujeres la situación se agrava hasta una de cada seis

¿Y el pan bajo el brazo? Algunos dicen que la frase del recién nacido que llega con un pan bajo el brazo hace alusión metafórica al alimento espiritual y la alegría que genera el arribo de una criatura a la familia. Otros explican que su origen era menos poético: apenas quería decir que se sumaban dos brazos más para trabajar y conseguir el sustento. Lo cierto es que tomando en cuenta las dificultades que contamos para ingresar al mercado de trabajo hoy, esta segunda acepción parece algo complicada incluso si proyectamos la situación del embarazo de Fabiola Yáñez, confirmado ayer por la Unidad Médica Presidencial. En cualquier caso, el deseo de Infusión es que el pan sea cada vez más grande y la distribución un poco más justa.

¿El presupuesto 2022 puede ayudar a mejorar la situación? No todos los integrantes de la coalición gobernante lo ven tan claro. Por eso Sergio Massa y Máximo Kirchner, presidente de la Cámara de Diputados y presidente del bloque de legisladores del FdT, se juntarán en las próximas horas con Martín Guzmán para revisar el proyecto. Según explica Mauricio Caminos, la semana próxima Guzmán se reunirá también con la oposición. Un dato adicional a considerar es que el proyecto de presupuesto da por hecho la existencia de un acuerdo con el FMI en los próximos meses que eximiría a la Argentina de pagar capital de la deuda en todo el año próximo. Lo que no se sabe todavía es quién lo firmaría por el organismo de crédito internacional. Ayer la revista británica The Economist apuntó contra la permanencia de Georgieva en el FMI y aseguró que "debería dimitir". Frase pronunciada tras conocerse una investigación interna del Banco Mundial que la acusó de haber adulterado cifras en favor de China y otros países.

Máximo y Axel buscan dónde se perdieron las elecciones en la Provincia. El Frente de Todos armó un excel para analizar los resultados electorales en cada distrito e identificó dos factores centrales en la caída: la fuga de votos y el ausentismo. La nota de Pablo Ibáñez tiene algunas perlas llamativas. Por ejemplo: La Matanza es uno de los pocos distritos en los que el peronismo ganó y lo hizo por casi un 10% de los votos de diferencia. Sin embargo en 2021 asistieron a las urnas casi 229 mil matanceros menos que en 2019. Si se mira toda la provincia se verá que hay 33 jurisdicciones en las que la caída de votos fue mayor al 50%. Entre ellas están Quilmes, Merlo y Moreno. Buscan recuperar al menos 300 mil voluntades para noviembre.

Larreta empuja la campaña y planifica un Ministerio del AMBA para Jorge Macri. Horacio Rodriguez Larreta comienza hoy su gira por Estados Unidos para posicionarse. A su regreso el gobierno porteño planea armar seis viajes para el Jefe en el interior del país. En paralelo evalúan la creación de un Ministerio del AMBA que podría ocupar Jorge Macri. De esta manera se congraciarían con uno de los intendentes del PRO que quedó relegado con la mudanza de Diego “El Colo” Santilli a la provincia. Andrés Fidanza cuenta todo esto y da detalles de una reunión secreta de unidad que promovió el jefe de gobierno porteño en el Museo Renault de Palermo.

En 8 meses de 2021 Nación invirtió un 60% más en pauta oficial que en todo 2020. Los datos surgen de un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros. En el mismo período la inflación fue de 36,3%. Lo cuenta Agustina Said.

Habemus nuevo presidente de la Corte. No generó tanta expectativa ni se anunció con humo blanco. Pero dificil hubiera sido lograrlo con la quema de solo tres votos. Ocurre que hoy el máximo tribunal está compuesto por cinco personas, pero ayer solo tres participaron de la elección de presidente: Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. El primero y el tercero votaron por si mismos. Maqueda desniveló para el lado del ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner. Aquí un perfil de Rosatti por Sofía Crotti.

Oil Combustibles: el fiscal pidió condenar a Echegaray, López y De Sousa por supuesta defraudación al fisco Juan García Elorrio dijo que tiene la "certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados". La única querella en el caso, representada por la AFIP, desistió de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios.

El 93% de los fueguinos mayores de 18 ya tienen una dosis y el 72% esquema completo. Es la mejor provincia en términos de aplicación y por eso la gobernación había señalado que eran la primera argentina en lograr la “inmunidad de rebaño”. Luego desde el Ministerio de Salud dijeron que el término no aplicaba para esta pandemia.

Keep calm y cruza los dedos sobre el COVID. Científicos británicos aseguran que para 2022 el coronavirus será como un resfrío común, Según expertos de la Universidad de Oxford, en 2022 las complicaciones por el contagio de coronavirus serán leves.

Primero la Infusión

Hidrocarburífera, plantá un árbol. Río Negro firmó un convenio con Nación y una empresa australiana para la producción de hidrógeno verde e impulsa tres proyectos para alentar el uso de energías renovables y reducir los gases de efecto invernadero. La imposición a las empresas hidrocarburíferas para que planten árboles y así compensar el daño ambiental disparó una interna en el oficialismo provincial. Por Santiago Rey.

Murió Fernando Braga Menéndez. el histórico publicista que trabajó junto a Néstor Kirchner en la campaña del 2003 Tenía 80 años. Cristina Kirchner lo despidió en sus redes sociales y recordó su desempeño durante la campaña que le permitió a su esposo convertirse en Presidente.

"La gran ausente de los discursos recientes es la chica mala y es calentona", dice Virginie Despentes, autora de "Teoría King Kong". En esta entrevista con Ana Requena Aguilar se muestra desconcertada con la izquierda pero optimista con el feminismo y el movimiento 'queer': "Si te pones en el punto de vista de un hombre blanco, de derechas y hetero, los últimos diez años son un infierno".

