¿Qué unidad? 16/09/2021

Esa renuncia pudo haber sido un mail. También un audio de Whatsapp, un zoom privado o hasta una clandes (que nadie se iba a espantar a esta altura). Pero no; fue una carta enviada a los medios de comunicación, seguida de otras tantas de ministros referenciados en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Suena irónico pero el Frente de Todos, que decidió ir a las PASO con lista única, terminó protagonizando una interna abierta que hunde al gobierno en una crisis política mayor a la infundida por la derrota electoral del domingo. Ese resultado adverso parecía haber dejado en claro al menos una cosa para el oficialismo: que la unidad del peronismo, que había sido tan exitosa en 2019, ya no era suficiente. Por eso es incomprensible que el camino elegido por un sector de la alianza para sumar apoyos perdidos empiece por romper lo que se tiene.

¿Pero qué pasó ayer? Siguiendo la cronología que reconstruye acá Pablo Ibáñez, primero la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García contó en radio La Red que todos los ministros bonaerenses le habían presentado sus renuncias a Axel Kicillof para que él decidiera “con qué equipo seguir”. Minutos después Alberto participó de un acto en el que se presentó la ley de Hidrocarburos junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Apenas terminó el ministro del Interior, Wado De Pedro, hizo circular una carta dirigida a Alberto Fernández en la que ponía a su disposición su renuncia en respuesta a la derrota electoral del domingo.

Fue para Alberto que lo vio por TV. El presidente se enteró por los medios. Misma forma como después se fue informando de que a Wado lo siguieron Roberto Salvarezza (Ciencia), Juan Cabandié (Ambiente), Tristán Bauer (Cultura), Martín Soria (Justicia), El Gómez Alcorta (Género), María Fernanda Raverta (Anses), Luana Volnovich (PAMI), Victoria Donda (INADI), Paula Español (Secretaría de Comercio Interior), Martín Sabbatella (ACUMAR) y Pablo Ceriani (Aerolíneas Argentonas). Entonces, como dirían Pablo y Pachu en Deportes en el recuerdo (leer de manera acelerada): “llegó la hecatombe, la debacle total”. Una seguidilla de hechos bochornosos que involucraron a Alberto y Anibal Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, Cristina y Guzmán, Jorge Ferraresi, el Chino Navarro, Grabois y seguro a Lito Nebbia, a quien el presidente debe haber citado en algún momento del día.

¿Cómo vamos hasta acá? En caso de que necesites un mapa, Victoria De Massi y Julieta Roffo prepararon un quién es quién gubernamental. Ministras, ministros y segundas líneas: trayectorias y lealtades puestas a prueba.

Reuniones y apoyos. La tarde transcurrió entre reuniones: de Alberto con los ministros que no renunciaron; de Massa con los funcionarios que él aportó a la coalición de gobierno; de Massa con Máximo. También hubo llamadas por teléfono, o al menos hubo una: entre Cristina y Guzmán. Y hasta acá las que se difundieron. En eso apareció fugazmente en la Casa Rosada Anibal Fernández. Argentina, no trates de entenderla.

Todo sigue igual (de mal). “Cambiar no cambió nada”, decía el Pity Álvarez en su temardo “Todo sigue igual”. Al menos hasta el final del día las renuncias habían quedado en ofrecimientos no aceptados. Pero en realidad pasó de todo y en esta nota Pablo Ibáñez cuenta cómo se vivió el día de furia entre los Fernández. Precisa que Cristina le dijo a Guzmán que ella no pedía su cabeza y plantea la inquietud de la vice ante las lecturas que la acusaban de debilitar al presidente.

Y todo lo demás también. En las últimas horas también quedaron más claras las posiciones de otros aliados claves del gobierno. Los movimientos sociales, por lo general, se mostraron alineados con Alberto y pidieron “dar soluciones, no presentar renuncias". La excepción fue Juan Grabois, quien se manifestó a favor de los cambios. Lo cuenta Alejandro Marinelli. Intendentes y sindicalistas también se expresaron en respaldos del presidente tras la ola de renuncias

¿Pero entonces? El análisis de nuestros periodistas:

A todo esto, Guzmán presentó ayer el presupuesto 2022. Allí prevé un crecimiento del PBI de 4% para ese año y una inflación de 33%. El dólar cerrará el año que viene en $131,1 y el salario real con un alza de 4% (38,3% nominal). El proyecto ingresó en diputados y, por cierto, lleva la firma de Alberto Fernández. Acá podés verlo.

Confusión y presión bajista en el mercado. El dólar blue cerró en alza y hubo algunas caídas en las acciones, pero los inversores todavía no procesaron un movimiento que puede derivar en dos escenarios muy distintos: radicalización del Gobierno o corrimiento hacia el centro. Por Delfina Torres Cabreros

Frutilla del postre. Hoy el INDEC difundirá la nueva Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria asignando un valor más alto de ingresos necesarios para evitar la pobreza y la indigencia.

¿Qué dice la oposición?

"El intento de vaciar al Presidente por parte de un Vicepresidente es un golpe de Estado", plantea Lilita Carrió.

“Tenemos que defender la democracia y la institución presidencial”, advierte Gerardo Morales en diálogo con Andrés Fidanza

Sobran los motivos

Larreta no pierde tiempo. Fortalecido en la interna, ya se lanza a la campaña nacional. Salvo en Capital y Provincia de Buenos Aires, el alcalde había evitado exponerse a las PASO. Con las boletas ya ordenadas, ahora sí hará campaña por los postulantes que quedaron en carrera. El tour federal le servirá para mostrarse presidenciable. Por Andrés Fidanza

"Fue un fraude": qué pasó con el examen que define la carrera de miles de médicos de todo el país. Más de 10.500 postulantes de las carreras de salud debían rendir su examen de residencia, una instancia decisiva en sus carreras profesionales, y reportaron diversos problemas en la plataforma. Los profesionales inundaron las redes sociales de reclamos y se movilizaron en la 9 de julio. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que "se está analizando todo el proceso". Por Ana Breccia.

Bonus track