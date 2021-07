Que se vengan los chicos

El gobierno nacional comenzó esta mañana a distribuir 900 mil dosis de la vacuna Moderna en todo el país que serán utilizadas para inmunizar a lxs chicxs de entre 12 y 17 años que fueron priorizadxs por su condición de salud. Una vez completado el esquema de inmunización del grupo de riesgo con una segunda vacuna a los 28 días se continuará con el resto de los menores comprendidos en esa franja etaria (la única aprobada hasta el momento). Para ello Argentina se aseguró ayer la llegada de unas 20 millones de dosis de Pfizer que también tiene autorización para uso pediátrico y, según el “acuerdo de entendimiento”, arribarán antes de fin de año.

Alivio de chicos (y también de grandes). Tres de cada cuatro personas mayores de 18 años ya tienen al menos una dosis aplicada de la vacuna contra el coronavirus. Pero ante la amenaza que genera la variante Delta el Consejo Federal de Salud decidió que en agosto se priorice completar el esquema de vacunación de los mayores de 49 con el objetivo de llegar a un 60% de ellos.

El sueño porteño de las 6 etapas. Horacio Rodriguez Larreta eliminó la restricción a moverse entre las 0 y las 6 de la mañana y aumentó el aforo de gimnasios y comercios hasta el 50% de su capacidad. Junto a ese anuncio presentó un plan de apertura de 6 etapas (sin fechas) que culmina con el fin del distanciamiento social y el uso del tapabocas. Lo hizo el mismo día que el Centro para la prevención y el control de las enfermedades de EEUU (CDC) decidió dar marcha atrás con la medida del fin de barbijo y recomendó restituirlo, al menos, para las escuelas y los espacios públicos cerrados.

Todos al aula en la provincia de Buenos Aires. La mejora en la situación epidemiológica permitió que el gobernador bonaerense anunciara el regreso a clases presenciales de todos los niveles escolares desde el lunes. Axel Kicillof indicó que los mayores de 25 años ya pueden ir a vacunarse sin necesidad de sacar turno y, desde el viernes, eso se extenderá para todos los mayores de 18.

Más vacaciones en Corrientes. A un mes de las elecciones para elegir al próximo gobernador, Corrientes acelera la campaña de vacunación pero no logra un descenso rotundo en la cantidad de contagios y muertes por Covid-19. Para reducir la circulación, en una de las semanas más frías del año, se extendió el receso de invierno. Preocupa la transmisión comunitaria de la variante Delta en la frontera con Brasil. Lo cuenta Andrea de los Reyes

Cristina + 10. Cada intervención de la vicepresidenta en la escena pública genera un sin fin de interpretaciones que dan cuenta de la centralidad indiscutida que mantiene desde hace más de una década. El cierre de listas no podía quedar afuera de ese ejercicio. En esta nota Diego Genoud hace una relectura de lo sucedido en los últimos días y define al Frente de Todos como “una alianza constituida a partir del piso inconmovible de votos que hasta hoy tuvo la vicepresidente: el resto es la suma de los que volvieron, arrepentidos, no tanto por haberse ido sino por no haber encontrado otra ruta para llegar al poder”. Alejandro Rebossio trata de explicar por qué Cristina cambió de opinión sobre el uso de los fondos que el FMI va a darle próximamente a la Argentina y plantea correlaciones entre sus últimas declaraciones y la caída en la cotización del dólar blue y el contado con liqui.

Las PASO los pone picantes. La campaña largó con todo en Juntos por el Cambio. Manes advirtió sobre el uso electoral de los recursos estatales de la Capital. Ritondo, Carrió, Juez, Larreta y Santilli le retrucaron, en modo policía bueno y malo. Macri, desde el extranjero, llamó al neurocirujano que desafía al nuevo lider del PRO. Los detalles en la nota de Andrés Fidanza.

Macri insiste en frenar la investigación oficial por el contrabando. El juez López Biscayart había rechazado el lunes paralizar el sumario administrativo que llevan adelante Gendarmería y el ministerio de Seguridad. El expresidente apeló. Lo cuenta Emilia Delfino.

Falso pero efectivo

El spot de campaña de Guillermo Moreno, con la música de Alf 😂😂Desconocemos a quien lo ha creado pero le agradecemos y felicitamos por su creación👏 pic.twitter.com/CecuhzNm6k — Mejor País del Mundo 🌎 (@MejorPais899) 27 de julio de 2021

Desconozco quien fue la persona que intervino el spot de campaña de Guillermo Moreno cambiándole la pista musical por la cortina de Alf, pero logró lo que el ex Secretario de Comercio (2006-12) necesitaba: viralizar el lanzamiento de su campaña como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires. También logró algunas obras derivadas muy celebradas como esta. Lo que me da lástima es que la versión original tenía un cumbión genial que le ponía ritmo a una letra muy representativa de los peronistas de Perón: “amigos tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo”. Las “deep fakes” tuvieron ayer un día especial. Otro video que también corrió como agua del caño roto del vecino por techo de mi cocina es este Emmanuel Macrón siendo tapado por flores en su llegada a Tahití que es muy divertido pero también falso.

Hablando de la bajante del río. Los fenómenos relacionados con el agua lideran la lista de desastres con más muertes y pérdidas económicas de los últimos 50 años. El dato se desprende de un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) donde se enumera que de los 10 peores desastres, aquellos que han supuesto las más grandes pérdidas humanas durante ese período fueron las sequías, las tormentas, las inundaciones y las temperaturas extremas. El agua es el principal vehículo a través del cual se perciben los efectos del cambio climático. Notón para poner en perspectiva la situación de Ana Breccia.

¿Cómo llegaron a procesar al juez preferido de los narcos? Al magistrado Walter Bento de Mendoza lo procesaron por ser el supuesto líder de una banda que cobraba coimas a traficantes. Todo empezó porque aparecía mencionado en conversaciones con un ex despachante de Aduana al que asesinaron. Por Alejandro Marinelli

Atención monotributristes. Nos sacaron la deuda retroactiva que no sabíamos que teníamos pero ahora llegó el turno de recategorizarse. Hay tiempo desde hoy hasta el 17 de agosto.

¿Qué pasa en Guatemala? El exilio voluntario del Fiscal Especial contra la Impunidad, que abandonó Guatemala después de su destitución el viernes, y las protestas opositoras y sociales que el lunes exigieron la renuncia del gobierno manifiestan las limitaciones de la iniciativa regional animada por Washington en pro de una recuperación institucional. Aquí está el análisis de Alfredo Grieco y Bavio, quien por cierto arrancó un newsletter semanal de política internacional que no se pueden perder. Se llama “el mundo es azul como una naranja” y se suscriben acá.

Los Juegos Olímpicos tienen mucho más que deporte