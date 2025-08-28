eldiario.es
LA VENTANA INDISCRETA
Podcast

Daniel Rafecas, el profesor Salgado, la inspiración de los clásicos y la predilección por Borges

  • Es juez federal, doctor en derecho penal y docente. Escribió varios libros sobre derecho y tambien “Historia de la soluición final” (Siglo XXI Editores) que explora las complejas causas que desembocaron en el holocausto. “Pinche” es su primera novela publicada por Editorial Planeta.

Episodio 20 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta, con el juez federal Daniel Rafecas.
0

En La Ventana Indiscreta entrevistamos al juez federal Daniel Rafecas sobre Pinche, su primera novela, de Editorial Planeta.

Los juzgados también aparecen en esta ficción, que vuela desde los pasillos de tribunales hacia una trama que se vuelve cinematográfica por el misterio, los personajes y los giros narrativos. Una charla sobre la justicia en la literatura y en las películas, con muchas referencias a Borges y un recuerdo imborrable de su hermano, el cineasta Diego Rafecas.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

