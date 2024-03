Dónde ver y cómo son catorce películas candidatas al Oscar que están disponibles en streaming

Algunas películas, como ocurrió con Barbie, pasaron con éxito por salas de todo el mundo y se convirtieron en auténticos fenómenos sociales. Otras circularon apenas en festivales de cine. Algunas fueron aclamadas por la crítica o muy celebradas por el público. Y otras apenas llegaron hace poco tiempo a las salas de cine del país. Con la entrega de los Oscar este domingo 10 de marzo, se empieza a cerrar la temporada de premiaciones en la industria audiovisual internacional que comenzó con los Globos de Oro en enero.

Mientras tanto, son varios los largometrajes que compiten por una estatuilla que ya se pueden ver en distintas plataformas de streaming en formato hogareño. A continuación un repaso por ellos y las plataformas donde se encuentran disponibles desde Argentina para ver online.

1. Barbie. Fue una de las películas más comentadas de los últimos tiempos y llegó en diciembre al menú de la plataforma Max. Ahora compite con seis nominaciones en varios rubros de los más preciados, entre los que se encuentra el de Mejor película.

El largometraje de la escritora y directora Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) tiene como protagonistas a Margot Robbie (El escándalo y Yo, Tonya) y Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049) como Barbie y Ken. El elenco se completa, entre otros, con America Ferrera (Supertienda, Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (El escándalo, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Te veré en mis sueños, Matilda) y Will Ferrell.

La película Barbie está disponible en Max.

2. La sociedad de la nieve. De origen español y con algunos miembros del casting argentinos, La sociedad de la nieve es una película dramática dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona que narra la llamada Tragedia de Los Andes. Basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, la película está protagonizada por Enzo Vogrincic en el papel de Numa Turcatti, uno de los pasajeros del vuelo.

El largometraje, que continúa teniendo muy buena repercusión, circuló por varios festivales internacionales y se puede ver en la plataforma de Netflix. Compite en dos categorías: mejor largometraje en habla no inglesa y también participa en el rubro que premia al maquillaje y el peinado.

La sociedad de la nieve está disponible en Netflix. Más sobre el largometraje, en este enlace.

3. Oppenheimer. Basada en el monumental libro Prometeo americano. El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, de los periodistas Kai Bird y Martin J. Sherwin, en 2023 impactó en todo el mundo Oppenheimer, la película protagonizada por Cillian Murphy, junto a Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, y Florence Pugh con dirección de Christopher Nolan. El largometraje, uno de los favoritos para llevarse varias estatuillas, compite en 13 categorías para el premio más importante de Hollywood.

“El material original me dio confianza para abordar un tema histórico tan complicado. Les llevó 25 años de investigación escribirlo y es muy completo. La adaptación era muy complicada porque es un libro enorme con mucha información, pero fue el trampolín que me dio confianza. Esta fuente autorizada fue la que me liberó para comenzar a usar mi imaginación para tratar de producir algo que no fuera un documental, sino mi interpretación de su vida”, señaló el cineasta en una rueda de prensa con medios españoles en 2023.

Al ser consultado por su aproximación a la controvertida figura del científico, el director apuntó: “Se trataba de estar en su cabeza y experimentar lo que él experimentó y, por lo tanto, llegar a comprenderlo en lugar de juzgarlo. Es una persona que se enfrentó a dilemas éticos reales de una magnitud que pocos de nosotros podemos imaginar. Situaciones muy paradójicas. Cuando comienzas a investigar la historia, queda claro que estos científicos no tuvieron más remedio que desarrollar esta arma. Se había establecido la división del átomo y los nazis estaban tratando de desarrollar una bomba. Todos lo sabían, por eso no me interesaba contar una historia sobre científicos que eran tan estúpidos que no podían prever el impacto negativo de traer algo así al mundo”.

El largometraje Oppenheimer se puede ver en Flow. Más sobre la película y el libro que la inspiró, en este enlace.

4. American Fiction. Una película dramática estadounidense estrenada en ese país en 2023 escrita y dirigida por Cord Jefferson, en su debut como director. Sin estreno en salas en la Argentina, American Fiction desembarcó en la plataforma Amazon Prime Video recientemente. Está basada en la novela Erasure de Percival Everett y sigue los días de Thelonious “Monk” Ellison, un escritor y profesor frustrado con el ambiente intelectual y cultural en el que se mueve. Enojado porque sus libros no son bien recibidos por los editores –todos blancos, todos de un mundo elitista y prejuicioso que espera de los autores afroamericanos como Monk historias llenas de estereotipos– decide escribir en broma lo que él llama un libro “negro”. Apenas se publica, la novela es elogiada y bien recibida por todo el mundo. El escritor deberá entonces lidiar con sus contradicciones, al tiempo que su vida familiar se ve repleta de asuntos de los que se tiene que encargar. Con temas actuales como la cancelación, la discriminación y la corrección política en primer plano, American Fiction está nominada en la codiciada categoría de Mejor Película.

La película American Fiction está disponible en Amazon Prime Video.

5. Maestro. Llena de recursos –por momentos, demasiado pomposa–, Maestro es una de las películas que se estrenó con gran despliegue hacia finales de 2023 y que está centrada en la relación entre el compositor musical estadounidense Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre. Dirigida, protagonizada y en parte escrita por Bradley Cooper, se lanzó en el Festival de Cine de Venecia, pasó por salas y desembarcó en Netflix.

El elenco se completa con Carey Mulligan como Montealegre, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman en papeles de reparto.

Maestro está disponible en Netflix.

6. Los asesinos de la luna. Con dirección del a esta altura legendario Martin Scorsese, la película que protagonizan Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone relata la muerte de más de 60 miembros de la nación de Osage de Oklahoma, Estados Unidos, por parte de un entramado de colonos blancos que, tras ganarse la confianza de los nativos, buscaban hacerse con sus tierras y fortuna derivada del petrolero.

Basada en el libro 'Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI' del periodista David Grann, la película narra con maestría y gran tensión una serie de crímenes espantosos perpretrados a principios del siglo XX que el director de Taxi Driver definió como “una especie de genocidio silencioso”. Según las distintas entrevistas que brindó desde el esperado estreno, el cineasta aseguró que intentó llevar esa historia a la pantalla de la forma “más fidedigna y honesta posible”. En sus palabras, fue algo que ha intentado hacer desde el “respeto absoluto y total” a la cultura de los pueblos originarios americanos, pero sin caer en un estilo “hagiográfico” ni “en la trampa” de todos esos lugares comunes que van desde generalidades como “los nobles nativos” hasta “el cliché de las víctimas o del indio borracho”.

La película Los asesinos de la luna se puede ver en Apple TV+. Más sobre el largometraje, en este enlace.

7. Nyad. A los 60 años, la nadadora y periodista deportiva Diana Nyad se propone hacer realidad el gran sueño de toda su vida: la travesía de más de 160 kilómetros en mar abierto de Cuba a Florida.

Con Jodie Foster y Annette Bening como cabeza del elenco y basada en una historia real, para muchos expertos se trata de uno de los estrenos más conmovedores de 2023. Las dos actrices están nominadas por sus roles en las categorías de Actriz de reparto y Actriz protagonista.

La película Nyad está disponible en Netflix.

8. Elementos. Una exitosa producción de Disney y Pixar, que después de pasar por los cines de todo el mundo desembarcó en Disney + y compite en la categoría de Película de animación.

Dirigida por Peter Sohn, la película se sitúa en Ciudad Elementos, en donde conviven residentes de fuego, agua, tierra y aire. El largometraje presenta a Ember (en la voz de Leah Lewis en la versión en inglés), cuya amistad con un joven divertido y sentimental llamado Wade (en la voz de Mamoudou Athie en la versión en inglés) le hace cuestionarse no sólo sus convicciones sobre el mundo en el que viven, sino la persona que quiere ser.

Elementos está disponible en Disney+.

9. La memoria infinita. De origen chileno, este documental es una de las películas más impactantes y conmovedoras del cine latinoamericano de los últimos años. Escrita y dirigida por Maite Alberdi, la misma realizadora que estuvo nominada en otra ocasión por la película El agente topo, tuvo estreno mundial en enero de 2023 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Este año, además, el largometraje obtuvo el Premio Goya a la mejor película iberoamericana.

La memoria infinita es un retrato íntimo de dos personajes muy conocidos en Chile que vivieron juntos por más de 25 años: el periodista Augusto Góngora y su esposa, la actriz Paulina Urrutia.

En 2014, cuando tenía 62 años, Góngora fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad degenerativa que afectó su memoria y su comportamiento. La película de Alberdi muestra justamente el vínculo entre ellos, los temores y la vida compartida a partir de la enfermedad y hasta que llegó el final. Elogiada y premiada internacionalmente, la película compite en la categoría que distingue al mejor documental.

La película La memoria infinita está disponible en Netflix.

10. Bobi Wine, el presidente del pueblo. En las elecciones presidenciales de Uganda de 2021, el artista Bobi Wine, estrella de la música, activista y líder de la oposición de ese país, moviliza a su pueblo en una impactante lucha por liberarse de un régimen opresivo que lleva 35 años en el poder. Este documental sigue a este personaje para retratar su coraje y la determinación que lo lleva a querer cambiar las condiciones de vida en su tierra. Luego de un gran recorrido por distintos festivales, Bobi Wine, el presidente del pueblo llegó hace pocas semanas a la plataforma Star+ y también se puede ver en el canal de YouTube de National Geographic.

El largometraje, que fue candidato también en los BAFTA, compite ahora en los Oscars 2024 en la categoría que premia al Mejor Documental.

El documental Bobi Wine, The People's President está disponible en Star+ y en el canal de YouTube de National Geographic.

11. El conde. Entre la comedia negra, lo corrosivo y el terror, El conde es una película de origen chileno dirigida por el cineasta Pablo Larraín y escrita por Larraín y Guillermo Calderón. Protagonizada por Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger y con un notable despliegue técnico, el largometraje presenta a Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que busca su propia muerte.

La película llegó a Netflix en septiembre de 2023, pocos días después de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estados en Chile, cuando el propio Pinochet tomó el poder. El conde, segunda película chilena nominada en esta edición del Oscar junto con La memoria infinita, compite en la categoría que premia a la mejor fotografía.

La película El conde está disponible en Netflix.

12. Misión: imposible – Sentencia Mortal. La plataforma Paramount+ anunció que la película de acción Misión: imposible – Sentencia Mortal está disponible desde febrero en su menú para Latinoamérica. El largometraje es candidato en los Oscar 2024 en los rubros Efectos visuales y Sonido.

“Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas. Con el destino del mundo en juego, comienza una carrera mortal alrededor del globo. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede ser más importante más que su misión, ni siquiera las vidas de aquellos a quienes más aprecia”, señala la sinopsis oficial del largometraje.

La película está protagonizada por Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby, entre otros.

La película Misión: imposible – Sentencia Mortal está disponible en Paramount+. Más sobre el largometraje, en este enlace.

13. Spider-Man: a través del Spider-verso. Según señala la sinopsis oficial del largometraje, en esta nueva entrega de la franquicia, Miles Morales (Shameik Moore) vuelve a la pantalla para una nueva misión. Mientras lidia con su agitada nueva vida como superhéroe, Miles acaba siendo transportado a un multiverso donde se encuentra con varios Spider-Men de diferentes dimensiones. Junto a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y un nuevo equipo de Spider-Personas que deben proteger su propia existencia, el héroe se embarca en una aventura épica. Luego de su paso por los cines, la película, que compite en el rubro Animación, está disponible en la plataforma Max.

El largometraje Spider-Man: a través del Spider-verso se puede ver en Max.

14. Indiana Jones y el dial del destino. Luego de su exitoso paso por los cines de todo el mundo, la película obtuvo una nominación en el rubro Banda Sonora y está disponible en Disney + con Harrison Ford en su legendario papel. El héroe arqueólogo llegó una vez más a las pantallas con la última entrega de la icónica franquicia Indiana Jones con una gran aventura. Junto a Ford actúan Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Karen Allen (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida), John Rhys-Davies (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida), Shaunette Renée Wilson (Pantera Negra) y Mads Mikkelsen (Otra ronda), entre otras figuras destacadas.

El largometraje está dirigido por James Mangold (Contra lo imposible y Logan) y fue escrito por Jez Butterworth & John-Henry Butterworth y David Koepp y James Mangold, quienes tomaron como base los recordados personajes creados por George Lucas y Philip Kaufman. La película, además, tiene como productores ejecutivos a Steven Spielberg y al propio Lucas

La película Indiana Jones y el dial del destino está disponible en Disney+.

AL/MG