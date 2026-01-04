Las claves sobre la acusación de EEUU contra Maduro que apunta a mucho más que a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran desde este sábado por la noche en el Centro de Detención Metropolitano, ubicado en Brooklyn, según consignó The New York Times. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a ese medio, la pareja capturada sería trasladada antes a la sede de la DEA en Nueva York. El lunes deberían comparecer frente al tribunal que busca juzgarlos.

A lo largo y ancho del planeta, la mayor parte de los líderes mundiales han condenado la acción militar y la captura del mandatario venezolano y Flores. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la acción de Estados Unidos constituye un “precedente peligroso” para el mundo y llamó “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, en pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”. Guterres afirmó, además, que le preocupa que “el derecho internacional no haya sido respetado”.

Desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta los gobiernos de Rusia y China condenaron la operación del gobierno de Donald Trump. En Francia, hubo críticas por parte del ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien dijo que “ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior”, hasta por la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien dijo que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

También se sumó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien llamó a “respetar el derecho internacional”.

Sin embargo, Estados Unidos sostiene que tiene pruebas contra Maduro y una supuesta red de narcotraficantes que operaban junto al mandatario para introducir droga en el país del norte. Estas son ocho claves para entender de qué se acusará a Maduro y su esposa este lunes en Nueva York, según consta en el documento dado a conocer por la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de su cuenta en X.

¿Quién acusa formalmente a Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. El escrito en el que consta la acusación es firmado por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

¿Cuáles son los cargos formales contra el capturado presidente de Venezuela?

Maduro ha sido acusado de supuesta conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Su esposa, Cilia Flores, también es acusada al igual que altos funcionarios de Venezuela, como Diosdado Cabello.

¿Qué sostiene la acusación?

El fiscal de Nueva York afirma que durante más de 25 años, los líderes venezolanos “han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Según el fiscal de distrito, Maduro estaría al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus presuntos cómplices “para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Estados Unidos sostiene que Maduro “ha manchado todos los cargos públicos que ha ocupado”: dice que como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, habría transportado grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas; que como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, habría proporcionado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitado la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Luego, afirma que como presidente de Venezuela y “ahora gobernante de facto”, habría permitido “que la corrupción impulsada por la cocaína florezca para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

¿Quiénes son los otros acusados?

El fiscal de Nueva York asegura que estas supuestas operaciones de narcotráfico habrían enriquecido y consolidado “a la élite política y militar venezolana”, acusando especialmente al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y al ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. “Este narcotráfico a gran escala también ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela, Cilia Adela Flores de Maduro, y a su hijo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’”, dice el documento analizado por elDiarioAR.

Estados Unidos afirma que “este ciclo de corrupción basado en el narcotráfico llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

¿Cuáles serían los supuestos vínculos con el narcotráfico?

La fiscalía sostiene que en diversas ocasiones y presuntamente desde 1999 o alrededor de esa fecha, funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, se habrían asociado con “narcoterroristas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. “En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Además, la fiscalía sostiene que “las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”.

¿Cuál sería la supuesta ruta de la cocaína?

La llamaron “la ruta del Caribe”. La acusación habla de coca aportada por productores en Colombia, transportistas y distribuidores en Venezuela, y receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte.

El fiscal de Nueva York dice que enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Para 2020, aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que “entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela”. Estados Unidos sostiene que los cargamentos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Los envíos aéreos presuntamente se realizaban también, dicen en la acusación, desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos.

¿Por qué la acusación va más allá de Venezuela y Maduro?

En el escrito dado a conocer este sábado, la fiscalía sostiene que “a través de este narcotráfico, Nicolás Maduro Moros y miembros corruptos de su régimen facilitaron la corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región”.

Los supuestos puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban, dice el fiscal de Nueva York, en una “cultura de corrupción”, en la que se supone que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban.

A su vez, sostiene Estados Unidos, “estos políticos utilizaban los pagos generados por la cocaína para mantener y aumentar su poder político”. De igual manera, los políticos a lo largo de la “ruta del Caribe” eran corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos.

“Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la cocaína son más altos”.

¿Qué supuestos hechos concretos menciona la acusación en el caso de Maduro?

Estos son algunos de los hechos centrales atribuidos a Maduro en el escrito de acusación. La fiscalía dice que entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que “sabía que eran narcotraficantes” para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática.

Además, afirma que cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro habría facilitado el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. “En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, sostiene el fiscal de Nueva York.

Luego, dice que entre 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y su esposa colaboraron para supuestamente traficar cocaína, gran parte de la cual había sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares armadas.

La fiscalía asegura que durante este tiempo, el matrimonio habría mantenido “sus propios grupos de pandillas patrocinadas por el Estado, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”. Dice que Maduro y Flores también habrían ordenado “secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero procedente del narcotráfico o que de alguna otra forma perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas”.

Entre octubre y noviembre de 2015, aproximadamente, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiares de Maduro y Flores de Maduro— habría acordado, “durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA”, despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía. “Durante las reuniones grabadas con las fuentes, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos, describieron al Cártel de Los Soles, hablaron de una conexión con un ‘comandante de las FARC’ que supuestamente era de alto rango e indicaron que buscaban recaudar US$20 millones del narcotráfico para apoyar una campaña de Flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015”, dice la acusación.

En esa supuesta reunión, “Campo Flores se refirió a Maduro como su ‘padre’ y declaró que ‘lo que queremos es que recupere el control de la Asamblea Nacional’”.

Alrededor de noviembre de 2016, Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados en un juicio en este Distrito por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Luego la acusación sostiene que alrededor de julio de 2019, poco después de que ciertos líderes de las FARC regresaran públicamente a las armas a pesar de la firma de los recientes acuerdos de paz con el gobierno colombiano, Maduro convocó a una conferencia de prensa grabada en video en la que anunció que las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela.

